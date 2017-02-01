В Финляндию на машине: экономим деньги, но не время

Добраться на автомобиле до Финляндии из Москвы можно за 12−13 часов — около тысячи км — и ты в Евросоюзе. Но имеет ли смысл напрягаться за рулем или лучше воспользоваться стандартными видами транспорта — поездом или самолетом? Портал «АвтоВзгляд» совершил автопутешествие по маршруту Москва-Хельсинки, чтобы понять, насколько это может быть комфортно с практической точки зрения.

Алексей Гусев

Итак, исходные данные: один дизельный тестовый автомобиль Volvo ХC90, четыре человека внутри, три чемодана и одна сумка. Самый главный плюс — финансовый аспект. Билеты на фирменный поезд «Лев Толстой» обойдутся в среднем по 11 000 рублей с человека. Добавьте сюда еду и питье и вот уже вырисовывается 50 000 «деревянных». Турбодизельный Volvo при среднем расходе в 6 литров солярки на 100 км пути спокойно доезжает на одном баке как минимум до границы, а это — всего 2500 рублей. 2500 туда, еще столько же обратно, плюс платные участки дорог, да покушать ни в чем себе не отказывая — пусть будет 10 000. В 5 раз дешевле!

Но плюсы автопутешествия на авто на этом не заканчиваются. Во-первых, четверо взрослых едут с комфортом и могут останавливаться где захотят. Во-вторых, можно меняться за рулем, то есть перемещаться с минимальной потерей времени, отели и стоянки не нужны. Ну и в-третьих, не нужно брать машину напрокат в Европе.

Однако есть и минусы. Самый большой — камеры видеофиксации, особенно в Тверской губернии. Иногда они висят в каждой деревне по 3−4 штуки к ряду! Частично, конечно, спасает антирадар в навигаторе, а умный Volvo так вообще их видит сам, однако опытные путешественники в зимнее время просто залепляют номера снегом — и привет горячий. Раздражают и плохие дороги, самые отвратительные из которых — в Новгородской области, хотя и они сейчас ремонтируются.

Зато наличие платных отрезков позволяет здорово сократить время. Первый — печально известный своими невкусными ценниками отрезок МКАД-Солнечногорск. Туда он обошелся в 350 рублей, так как была пятница (самый коммерческий день), а обратно, уже в среду — 200 руб. Следующий участок — идеально ровная, полностью освещенная и прямая как стрела дорога в обход Вышнего Волочка в Тверской области. Камеры видеофиксации нарушений пока отсутствуют, можно, что называется, валить на все деньги. Цена вопроса — 200 рублей в одну сторону, что очень бюджетно, учитывая почти стокилометровую длину участка. И наконец, самое интересное — платная дорога ЗСД (Западный скоростной диаметр) в обход Санкт-Петербурга — почти час езды по шикарной футуристического вида трассе шириной в 6 полос. Таких развязок вы не то что в Москве, но даже и в Америке не встретите! Стоимость проезда — три раза по 50 рублей в одну сторону.

Фото inturinfo.net

Короче говоря, можно с уверенностью сказать, что поездка в соседнюю Финляндию на машине вчетвером — дело гораздо более выгодное, нежели аналогичный вояж на наземном или воздушном транспорте.

Что же касается экономии времени, то тут, конечно, все не так однозначно, как с финансами. Самолетом, понятное дело, даже с учетом поездки в аэропорт и ожидания вылета, всяко быстрее. Но ведь рейс по погодным условиям — особенно зимой — могут и задержать. Поезд доставит вас до места назначения на час быстрее. А может быть, и на все три — это если при пересечении российско-финской границы на автомобиле вы попадете в пробку. По пятницам, например, на все погранично-таможенные формальности может уйти пара часов. В остальные будние дни процедура, как правило, не занимает и 15 минут.

автопутешествие, автотуризм
1 февраля 2017
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