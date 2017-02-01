В Финляндию на машине: экономим деньги, но не время

Итак, исходные данные: один дизельный тестовый автомобиль Volvo ХC90, четыре человека внутри, три чемодана и одна сумка. Самый главный плюс — финансовый аспект. Билеты на фирменный поезд «Лев Толстой» обойдутся в среднем по 11 000 рублей с человека. Добавьте сюда еду и питье и вот уже вырисовывается 50 000 «деревянных». Турбодизельный Volvo при среднем расходе в 6 литров солярки на 100 км пути спокойно доезжает на одном баке как минимум до границы, а это — всего 2500 рублей. 2500 туда, еще столько же обратно, плюс платные участки дорог, да покушать ни в чем себе не отказывая — пусть будет 10 000. В 5 раз дешевле!

Но плюсы автопутешествия на авто на этом не заканчиваются. Во-первых, четверо взрослых едут с комфортом и могут останавливаться где захотят. Во-вторых, можно меняться за рулем, то есть перемещаться с минимальной потерей времени, отели и стоянки не нужны. Ну и в-третьих, не нужно брать машину напрокат в Европе.