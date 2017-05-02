Что должен знать водитель, отправляясь на машине за границу

Фото typography.guru
До конца майских праздников еще целая неделя, так что у многих моторизованных россиян может возникнуть спонтанная идея прошвырнуться на авто хотя бы по ближнему зарубежью — например, скатать в Прибалтику или Финляндию. Впрочем, учитывая приближающийся сезон отпусков, достаточное число наших граждан планирует и более дальние поездки. В связи с этим портал «АвтоВзгляд» решил напомнить, на что в первую очередь стоит обратить внимание, планируя подобные вояжи.
Михаил Ростарчук

Разумеется, начать следует с документов. Их список не особо велик, но забыв про одну из бумажек, вся поездка может не состояться. Итак, в первую очередь проверяем наличие загранпаспорта с туристическим «шенгеном» страны первого въезда или страны основного пребывания; Свидетельства о регистрации транспортного (СТС); международного страхового полиса на машину «Зеленая карта»; международных «прав» и туристической медстраховкки. Да, и не забудьте проверить свою задолженность по штрафам, алиментам, кредитам и другим платежам.

Из документов «второго ряда» можно напомнить о нотариально заверенной генеральной доверенности на авто, если оно вам не принадлежит, где в обязательном порядке должна содержаться фраз «с правом вывоза за границу». А если вы путешествуете с ребенком, то лучше взять с собой оригинал свидетельства о его рождении. При этом если у вашего чада собственный загранпаспорт, то и на него нужно выправить визу и страховку. Если он вписан в паспорт одного из родителей, то у последнего должна быть виза с отметкой о ребенке и все таже страховка. Кстати, если несовершеннолетний отправляется «за бугор» с одним из родителей, то нотариально заверенное разрешение от второго на выезд не требуется.

Как оптимально перейти границу

Теперь о том, как быстрее пересечь границу России с сопредельными европейскими странами, а это Финляндия, Эстония, Латвия, Норвегия плюс транзит через Белоруссию. Дело в том, что много драгоценного отпускного времени можно потерять на пунктах пропуска, которые могут работать как круглосуточно, так и по графику. Поэтому перед поездкой лучше уточнить правила на конкретном переходе. За ситуаций на пограничных пунктах Белоруссии можно следить онлайн.

Фото globerove.com

И будьте готовы к тому, что пограничники на той стороне могут поинтересоваться у вас не только целью путешествия, но попросить показать бронь из отеля, кэш на повседневные расходы (в случае с кредитной картой — банковскую выписку о наличие на ней необходимых средств), а заодно проверить соответствие номеров кузова и VIN. А польские товарищи наверняка поинтересуются огнетушителем и знаком аварийной остановки и предупредят, что в их стране под угрозой крупных штрафов иобратят ваше внимание, что в их стране запрещено не только пользоваться радар-детекторами под угрозой крупного штрафа, но и провозить их транзитом.

Чем заменить «антирадар»

Кстати, а употребление «антирадара» вас сурово — вплоть до тюремного заключения и изъятия прибора — накажут в Австрии, Бельгии, Венгрии, Дании, Испании, Латвии, Литве, Финляндии, Швеции. Однако учитывая, что штрафы за нарушения скоростного режима в этих государствах очень высоки, имеет смысл скачать в свой смартфон приложение «GPS Антирадар» и спокойненько избегать электронных полицейских засад. И если уж мы заговорили о полезных приложениях, то, наверное, стоит вооружиться и такими из них, как Google. maps (карты), offline-навигатором от Garmin и offline-переводчиком от Promt.

«Кусачий» бензин

Ну, а напоследок о «еде» для автомобиля. Тут нужно помнить, что в Европе топливо на автотрассе стоит дороже, чем в городе. При этом самый дорогой бензин — в Норвегии (1,83 евро за литр Аи-95), а самый дешевый — в Белоруссии и Польше, где литр 95-го стоит 0,59 и 1,09 евро соответственно.

автопутешествие, туризм, автотуризм
2 мая 2017
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