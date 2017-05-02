Что должен знать водитель, отправляясь на машине за границу

Разумеется, начать следует с документов. Их список не особо велик, но забыв про одну из бумажек, вся поездка может не состояться. Итак, в первую очередь проверяем наличие загранпаспорта с туристическим «шенгеном» страны первого въезда или страны основного пребывания; Свидетельства о регистрации транспортного (СТС); международного страхового полиса на машину «Зеленая карта»; международных «прав» и туристической медстраховкки. Да, и не забудьте проверить свою задолженность по штрафам, алиментам, кредитам и другим платежам.

Из документов «второго ряда» можно напомнить о нотариально заверенной генеральной доверенности на авто, если оно вам не принадлежит, где в обязательном порядке должна содержаться фраз «с правом вывоза за границу». А если вы путешествуете с ребенком, то лучше взять с собой оригинал свидетельства о его рождении. При этом если у вашего чада собственный загранпаспорт, то и на него нужно выправить визу и страховку. Если он вписан в паспорт одного из родителей, то у последнего должна быть виза с отметкой о ребенке и все таже страховка. Кстати, если несовершеннолетний отправляется «за бугор» с одним из родителей, то нотариально заверенное разрешение от второго на выезд не требуется.

Как оптимально перейти границу

Теперь о том, как быстрее пересечь границу России с сопредельными европейскими странами, а это Финляндия, Эстония, Латвия, Норвегия плюс транзит через Белоруссию. Дело в том, что много драгоценного отпускного времени можно потерять на пунктах пропуска, которые могут работать как круглосуточно, так и по графику. Поэтому перед поездкой лучше уточнить правила на конкретном переходе. За ситуаций на пограничных пунктах Белоруссии можно следить онлайн.