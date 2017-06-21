5 ловушек на трассе М4 «Дон», о которых пора забыть

Фото: www.efoodsdirect.com
Тысяча километров дрянного асфальта, ростовский гаишник, злобный водитель грузовика в тандеме с краснодарскими пробками и легендарной Цукеровой балкой порой делают подготовку к долгожданному отпуску на Черноморском побережье весьма нервным делом. Ожидание неприятностей хуже, чем сами неприятности.
Евгений Васин

Сезон отпусков наводнил самую современную отечественную дорогу тысячами автомобилей со всей страны. Замелькали мурманские и уральские, сибирские и дальневосточные номера. Опытные автопутешественники, которых с каждым годом становится все больше, давно уже знают: до Ростова 10 часов по «платнику», в городе предстоит часок постоять в бесконечном ремонте, а там уж прямая дорога на море. Хочешь — через горы в Сочи или Геленджик, а хочешь — на паром и в Крым.

Но активный рост внутреннего туризма, который, будем откровенны, спровоцирован рублевым пике, подтолкнул к автомобильной поездке на отечественные «юга» множество автолюбителей, никогда раньше не проезжавших «за один присест» более ста «дачных» километров. Внимательно изучив все кошмары трассы М4 вообще и южного ее отрезка в частности, стократно описанные в интернетах, водитель хватается за голову. И, порой, принимает решение в пользу близкой и родной дачи, лишив всю семью соленых вод главной здравницы всея Руси. Дабы помочь избежать такого грустного поворота судьбы, «АвтоВзгляд» развенчивает набившие оскомину мифы.

Фото: Автодор

Пробки на пунктах оплаты

Первая и наиболее популярная проблема новой «олимпийской» трассы. И, вместе с тем, самая простая в решении. Действительно, летом в часы пик на пунктах взимания денежных знаков за проезд по платным участкам возникают заторы. После полета с непривычной для всей остальной России скоростью, они кажутся огромными и непреодолимыми. На деле все намного прозаичнее: постоять в таком заторе можно самое большее полчаса, что для москвичей звучит, как музыка. А можно его и вовсе избежать!

В самом начале трассы М4 «Дон» стоит пункт продажи транспондеров — дистанционных средств оплаты дороги. Они, во-первых, экономят, позволяя проехать все платные участки за 500 рублей вместо обычных 800, а во-вторых, дают возможность проходить пункты взимания платы фактически без остановки. Попробуйте, это восхитительное нововведение, которое, к слову, полностью окупается за дорогу на юг и обратно.

Фото: Автодор

Фуры

Водители грузовиков — самые опытные и профессиональные участники дорожного движения, потому что их достаток напрямую зависит от наличия прав. Но физику не обманешь, грузовик не может разогнаться с прытью легковушки и маневрировать, аки мотоцикл! Если уж длинномер пошел на обгон, то придется подождать, пока он его закончит. Кстати, тормозной путь у груженой машины значительно длиннее, чем вы можете себе представить. Так что рекомендую обойтись без экспериментов.

Однако бояться их не стоит. «Грузовики» чаще прочих соблюдают дорожную этику: подмигнут, намекая о засаде, подскажут правым поворотником, если есть место для обгона. Днем дальнобойщиков на дороге, конечно, много — в столицу везут богатства юга, а обратно — прочие достижения народного хозяйства. Но вот ночью многие представители «грузового братства» ложатся отдыхать на специальных стоянках и в «карманах», которых оборудовано великое множество на протяжении всей трассы.

Фото: Автодор

«Слишком далеко, в один мах не доеду»

Ехать, действительно, не близко: тысяча до Ростова, еще три сотни до моря. Пересиливать себя и разлеплять глаза руками не стоит. Лучше остановиться в отеле или на одной из множества придорожных стоянок и часок-другой вздремнуть. Времена разгула преступности на трассе давно «канули в лету». Если желание совершить подвиг все же будоражит кровь и сознание, то перед последним рывком лучше плотно перекусить. Найти качественный и недорогой общепит на любой трассе просто: выбираем самое большое скопление дальнобойщиков и отправляемся угощаться. Профессиональные водители плохого не посоветуют.

Фото: Автодор

Ростовский гаишник

Похождения сотрудников ДПС из южных подразделений ушли в историю вместе с термином «милиция». Большинство постов расформировано и стоит заброшенными, а многочисленные камеры контроля фиксации скорости заступили на смену патрулям с радарами. Времена изменились, и о своих «подвигах» на трассе вы теперь узнаете от Почты России, а не от инспектора. Даже легендарная Цукерова Балка, «ворота Кавказа», теперь лояльна к наплыву отдыхающих: инспекторы все больше внимания уделяют коммерческому транспорту и совсем не интересуются легковушками. Истории про снятые дверные карты и вывернутые багажники можно забыть, как страшный сон.

Фото: www.gibdd.ru

Разбитые дороги, пробки и ограничения скорости на юге

Трасса в отлично состоянии, ехать можно даже на низкопрофильной резине. Вся, кроме Ростовской области. Там в этом году асфальт сошел раньше снега, ямы и колеи поразят даже видавших виды водителей. Так что лучше сбавить скорость прямо на областной границе и держать дистанцию. Целее будете. От пробоев и печальных хлопков покрышек не спасет даже могучая и всепрощающая подвеска японского внедорожника.

Дорожные заторы в Ростовской области и Краснодарском крае действительно есть. Особенно печально сейчас обстоят дела на въезде в сам Ростов-на-Дону, где идет бесконечный ремонт магистрали, миновать который невозможно. Там придется отстоять свои часы, которые разнятся в зависимости от времени суток. Дальше путь свободен. Ограничения в 40 км/ч, которые раньше тянулись чуть не до самого Краснодара и после в Адыгее, давно поснимали. Выехал из Батайска — и поехал на все 90 км/ч. Сочинская Олимпиада сделала все станицы «вне» трассы, так что даже притормаживать не придется. Только превышать не стоит — камер на юге понавесили, как в Москве.

При мудром подходе, без гонок и хорошо отоспавшись, путь из Москвы до Черного моря займет 15 часов. Но прежде чем решиться на автомобильное путешествие, которое для многих может стать традицией и большим семейным праздником, надо помнить об одном: никто и ничто не испортит вам поездку, кроме вас самих. Именно с этой мыслью надо проверять давление в шинах и трамбовать поклажу в багажник.

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21 июня 2017
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