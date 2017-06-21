5 ловушек на трассе М4 «Дон», о которых пора забыть

Сезон отпусков наводнил самую современную отечественную дорогу тысячами автомобилей со всей страны. Замелькали мурманские и уральские, сибирские и дальневосточные номера. Опытные автопутешественники, которых с каждым годом становится все больше, давно уже знают: до Ростова 10 часов по «платнику», в городе предстоит часок постоять в бесконечном ремонте, а там уж прямая дорога на море. Хочешь — через горы в Сочи или Геленджик, а хочешь — на паром и в Крым.
Но активный рост внутреннего туризма, который, будем откровенны, спровоцирован рублевым пике, подтолкнул к автомобильной поездке на отечественные «юга» множество автолюбителей, никогда раньше не проезжавших «за один присест» более ста «дачных» километров. Внимательно изучив все кошмары трассы М4 вообще и южного ее отрезка в частности, стократно описанные в интернетах, водитель хватается за голову. И, порой, принимает решение в пользу близкой и родной дачи, лишив всю семью соленых вод главной здравницы всея Руси. Дабы помочь избежать такого грустного поворота судьбы, «АвтоВзгляд» развенчивает набившие оскомину мифы.