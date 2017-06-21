5 ловушек на трассе М4 «Дон», о которых пора забыть

Разбитые дороги, пробки и ограничения скорости на юге

Трасса в отлично состоянии, ехать можно даже на низкопрофильной резине. Вся, кроме Ростовской области. Там в этом году асфальт сошел раньше снега, ямы и колеи поразят даже видавших виды водителей. Так что лучше сбавить скорость прямо на областной границе и держать дистанцию. Целее будете. От пробоев и печальных хлопков покрышек не спасет даже могучая и всепрощающая подвеска японского внедорожника.

Дорожные заторы в Ростовской области и Краснодарском крае действительно есть. Особенно печально сейчас обстоят дела на въезде в сам Ростов-на-Дону, где идет бесконечный ремонт магистрали, миновать который невозможно. Там придется отстоять свои часы, которые разнятся в зависимости от времени суток. Дальше путь свободен. Ограничения в 40 км/ч, которые раньше тянулись чуть не до самого Краснодара и после в Адыгее, давно поснимали. Выехал из Батайска — и поехал на все 90 км/ч. Сочинская Олимпиада сделала все станицы «вне» трассы, так что даже притормаживать не придется. Только превышать не стоит — камер на юге понавесили, как в Москве.

При мудром подходе, без гонок и хорошо отоспавшись, путь из Москвы до Черного моря займет 15 часов. Но прежде чем решиться на автомобильное путешествие, которое для многих может стать традицией и большим семейным праздником, надо помнить об одном: никто и ничто не испортит вам поездку, кроме вас самих. Именно с этой мыслью надо проверять давление в шинах и трамбовать поклажу в багажник.