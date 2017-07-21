Как быстро и дешево арендовать машину в Крыму

Да, не удивляйтесь — вновь ставший российским Крым является вполне себе развитым и современным регионом. Контор по ренте автомобилей тут более, чем достаточно. А это значит, что по приезду, будь то на поезде или самолете, вы существенно сэкономите на такси. Арендовать машину можно, как на вокзале, так и в аэропорту, но лучше всего это сделать все же заранее — через интернет.

Правда, смеем вас расстроить: на услуги мировых прокатных гигантов вроде Hetz, Budget и Avis рассчитывать не приходится. Иными словами, привычный мгновенный сервис по бронированию «железного коня» и способ оплаты посредством банковской карты без дополнительных согласований тут не работают. Впрочем, есть альтернативные варианты.