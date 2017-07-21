Как быстро и дешево арендовать машину в Крыму

Фото: Константин Гусев
Если вы собрались отдохнуть с семьей на черноморском побережье, и помимо пляжно-купальных мероприятий планируете познакомиться с местными активностями, то без автомобиля, увы, не обойтись. Однако это не значит, что придется ехать в Крым на своих «колесах» — на полуострове весьма неплохо развит сервис по предоставлению авто в аренду.
Вячеслав Василенко

Да, не удивляйтесь — вновь ставший российским Крым является вполне себе развитым и современным регионом. Контор по ренте автомобилей тут более, чем достаточно. А это значит, что по приезду, будь то на поезде или самолете, вы существенно сэкономите на такси. Арендовать машину можно, как на вокзале, так и в аэропорту, но лучше всего это сделать все же заранее — через интернет.

Правда, смеем вас расстроить: на услуги мировых прокатных гигантов вроде Hetz, Budget и Avis рассчитывать не приходится. Иными словами, привычный мгновенный сервис по бронированию «железного коня» и способ оплаты посредством банковской карты без дополнительных согласований тут не работают. Впрочем, есть альтернативные варианты.

Фото: Евгения Скибина

МЕЛКИЕ ПРОКАТЧИКИ

Местные бизнесмены, вздохнув после украинского экономического кризиса, успели организовать здесь целую кучу разношерстных фирм, предоставляющих автомобили на любой вкус и кошелек. У мелких контор, правда, вы не найдете себе элитный внедорожник или кабриолет, но зато отделаетесь малой кровью, заплатив около 1500 рублей в сутки за какую-нибудь Daewoo Nexia (с залогом около 10 000 рублей).

Но как известно, за дешево хорошего ждать не стоит, поэтому готовьтесь к тому, что арендованное транспортное средство может быть неухоженным и технически не надежным. К тому же, в ряде случаев арендаторы обязывают клиентов самостоятельно привозить автомобиль к месту его выдачи. То есть договориться о возврате машины в любом другом городе или месте, кроме означенного, практически невозможно. Более того: нередко бывает так, что вместо забронированного вами авто по факту выдают совершенно другое.

Фото: Евгения Скибина

КРУПНЫЕ КОМПАНИИ

Более крупные прокатные компании тоже не очень-то радуют изобилием доступных для аренды автомобилей, но по крайней мере они вселяют надежду, что арендованные «колеса» не развалятся во время пути. К примеру, простенький Renault Logan вам предложат в среднем за 2000 рублей/сутки, а что-нибудь вроде Ford Focus — уже за 3000—3500 в российской валюте.

При упорном желании, конечно, можно отыскать «повозку» и попремиальнее, в том числе кабриолет. Только прайс при этом окажется в несколько раз дороже. Зато сотрудники «рентакара» любезно заберут авто там, где вы оговорите сами. Правда, не всегда и не во всех фирмах подобная услуга является бесплатной.

Фото: Евгения Скибина

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО АРЕНДЕ АВТО

Пожалуй, лучшим сервисом по аренде машин в Крыму можно назвать агрегатор Rentacar For Me, представляющий собой виртуальный поисковик, созданный по аналогии с AviaSales, помощником в быстром и выгодном приобретении билетов на самолет по всему миру.

Агрегатор этот проверенный, и работает не только по всей России, но и в ряде заграничных стран. Одним из главных его преимуществ является то, что выбирая конкретный автомобиль, вы гарантированно получите именно его (подетальный поиск поможет подобрать даже определенный цвет кузова) и в том месте, где вы укажете.

Кроме того, можно совершенно не переживать о техническом состоянии транспортного средства — в базе Rentacar For Me содержатся только проверенные и прекрасно зарекомендовавшие себя компании. Забудьте о предоплате и изнурительном изучении модельной линейки, часто не соответствующей заявленному фирмачами описанию.

Фото: Алексей Гусев

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛЮСЫ

Интерфейс Rentacar For Me настолько прост, что с электронным бронированием вполне себе справится даже подросток. К тому же, сервис дает возможность клиенту договориться о времени и месте возврата авто, а также на безвозмездной основе добавить нескольких человек в перечень лиц, допущенных к управлению транспортным средством. Про детские кресла и бустеры можно даже и не упоминать — они предоставляются по запросу в обязательном порядке, а не как у некоторых «частников» — по факту наличия.

Цены на аренду ни на рубль не выше тех, что назначают крымские прокатчики. Но в отличие от организаций, работающих самостоятельно, агрегатор на 100% исключает вероятность появления каких-либо подводных камней.

В общем, как убедился портал «АвтоВзгляд» на личном опыте, арендовать машину в Крыму никакого труда не составляет. Все зависит лишь от ваших пожеланий и размера портмоне. А путешествие на автомобиле по полуострову оставит о нем cамые незабываемые впечатления.

безопасность дорожного движения, автопутешествие, автотуризм, аренда автомобиля, дорога, трасса
21 июля 2017
160