Три бюджетных и оригинальных маршрута автопутешествия выходного дня

Второй день — выдвигаемся в сторону города Белева, который находится в Тульской области. Берем курс на Тулу. В городе оружейников стоит посетить Музей оружия. Музей на берегу реки Упы создан по современным стандартам музейного дела, собрание его обширно, а дети с радостью помучают интерактивные экспонаты. Переночевать в Туле можно по цене за 2500 рублей за ночь.

Утром второго дня выезжаем в город Белев. Останавливаться там негде, но при необходимости сделайте привал в Оптиной Пустыни или Козельске. Оптина Пустынь –монастырский городок из русской сказки, который отлично вписывается в окружающую природу. Козельск хоть и прозван по велению Батыя «Злой город» (впрочем, я лукавлю, после осады и пожара Козельск отстраивали уже на другом месте), но гостиница там одна неплохая имеется. На окраине, как раз на пути в Белев. До которого, кстати, путь хоть и короткий, но уж больно ухабистый.

В Белеве есть фабрика «Старые традиции», куда с экскурсией в выходной день нам попасть не удалось. Зато неподалеку, в деревне Богданово, мы, облачившись во все стерильное, проникли на производство компании «Белевские сладости» и там уже напробовались всласть. Коломенская или белевская? Езжайте, пробуйте и решите сами.