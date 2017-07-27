Три бюджетных и оригинальных маршрута автопутешествия выходного дня

Фото: АвтоВзгляд
Летом, особенно не очень жарким, хочется вырваться из большого города за новыми впечатлениями. Как выбрать увлекательный маршрут, чтобы получить заряд положительных эмоций и не оказаться разочарованным? Георгий Хачатуров, директор по спецпроектам event-агентства C4Group, специально для портала «Автовзгляд» составил три маршрута, которые в равной степени понравятся и взрослым, и детям, а также не ударят по кошельку.
Георгий Хачатуров

Личный автомобиль все чаще используется для автопутешествий. Поэтому к самому чудесному из применений четырех колес я буду склонять вас в этой статье. Поскольку путешествовать я люблю с детьми, подобрал для вас маршруты с хорошей инфраструктурой.

По данным «ТурСтат», туристы путешествуют по России на летние выходные в среднем на 2,5 дня и тратят около 3500 рублей на человека в сутки.

На юг: Коломна — Тула — Белев. Путешествие-дегустация «Где вкуснее пастила?»

Ароматное лакомство из яблок и яичного белка. Пастила. Старинный русский рецепт. И еще замечательный крафт — производство с интересной технологией. Ранним утром детям предложено серьезное задание: съездить и проинспектировать производство коломенской и белевской пастилы (есть еще ржевская пастила, но туда с таким обозом даже за длинные выходные не доехать). Ехать и пробовать — это тема. Впереди три дня и две ночевки.

Выезжаем из Москвы в Коломну в семь утра. Можно воспользоваться платной трассой М4 и сэкономить минут 20–40, но все равно в очереди перед переездом на бетонке судьба свое вернет. Поэтому ищите по навигатору проселочную срезочку: лучше вперевалочку и ползком, чем без движения и с детским садом на борту.

Вотчина коломенской пастилы обладает шикарным музеем-фабрикой. С точностью воспроизведена технология XIX века. Как делается лакомство, можно увидеть в формате театрализованного представления: вот мастер дает волшебный пинок подмастерью, моется антоновка, удаляются перепонки, топится печка. Пусть дети пробуют, а вы прогуляйтесь по саду: вдруг встретите между ирисов и пионов коломенскую мещанку в кринолинах?

В Коломне множество музеев, один из них — калачная. Там на глазах публики вымешивают тесто и пекут ароматные калачи. Посмотрите историческую реконструкцию недавнего прошлого — музей-квартиру «Арт-коммуналка», где бывал автор поэмы «Москва — Петушки» Венедикт Ерофеев. Остановиться можно в гостинице «Коломна», где размещение обходится в 2500—4000 рублей за ночь на двоих. Другой вариант — дебаркадер «40-й Меридиан» на Москве-реке — плавучий отель. Цены на номера — от 2000 до 8000 рублей.

Второй день — выдвигаемся в сторону города Белева, который находится в Тульской области. Берем курс на Тулу. В городе оружейников стоит посетить Музей оружия. Музей на берегу реки Упы создан по современным стандартам музейного дела, собрание его обширно, а дети с радостью помучают интерактивные экспонаты. Переночевать в Туле можно по цене за 2500 рублей за ночь.

Утром второго дня выезжаем в город Белев. Останавливаться там негде, но при необходимости сделайте привал в Оптиной Пустыни или Козельске. Оптина Пустынь –монастырский городок из русской сказки, который отлично вписывается в окружающую природу. Козельск хоть и прозван по велению Батыя «Злой город» (впрочем, я лукавлю, после осады и пожара Козельск отстраивали уже на другом месте), но гостиница там одна неплохая имеется. На окраине, как раз на пути в Белев. До которого, кстати, путь хоть и короткий, но уж больно ухабистый.

В Белеве есть фабрика «Старые традиции», куда с экскурсией в выходной день нам попасть не удалось. Зато неподалеку, в деревне Богданово, мы, облачившись во все стерильное, проникли на производство компании «Белевские сладости» и там уже напробовались всласть. Коломенская или белевская? Езжайте, пробуйте и решите сами.

На юго-запад: Дракино — Таруса — Дача Рихтера. Полеты во сне и наяву

До подмосковной Тарусы всего 120 км. На пересеченной оврагами местности у слияния Оки и узенькой Таруски — уютный городок, где в творчестве и дачной праздности жили писатель Константин Паустовский, поэты Николай Заболоцкий, Марина Цветаева, Белла Ахмадулина.

Первая точка маршрута — аэродром и парк Дракино. Там можно позаниматься аэробатикой на пилотажном Яке, прыгнуть с парашютом, да и просто окрестности в прогулочном режиме. Бронируйте летные активности заранее, не то придется довольствоваться картингом и квадроциклингом на потешных площадках парк-отеля.

Следующий пункт — стародачная Таруса. Закажите там обзорную экскурсию и пройдитесь по музеям литераторов. Чтобы найти гида, обратитесь через Facebook к Павлу Фомину — основателю движения «В город N»: он находит уникальных рассказчиков для коллективных вылазок автотуристов.

Финальная точка маршрута — трехэтажная изба на высоком берегу Оки, где пианист Святослав Рихтер жил отшельником. Указатели «Дача Рихтера» на дороге встречаются. Дорожное покрытие из асфальтового переходит в грейдер, последние километры, как и положено, — плотный грунт. Кроссоверам этот маршрут подойдет больше, но при желании и умении можно проехать и на «пузотерках».

На обратной дороге окунитесь в творчество иного рода: посетите музей тарусского умельца Сергея Жарова — то, что этот мастер делает с помощью металлолома и сварочного аппарата, нельзя воспринимать без улыбки.

На восток: Владимир — Муром — Касимов — Рязань. Диалектологическая экспедиция: оканье, яканье, аканье

Те, у кого тонкий слух, с удовольствием окунутся в мир русских говоров и познакомятся с диалектными особенностями жителей близких к Москве губерний. «Округлость» в произношении «о» появляется уже во Владимире — первом пункте путешествия. В центре города на Клязьме мы подхватили попутчицу — студентку, которая ехала в Судогду, и всю дорогу болтали, с радостью отмечая необычность ее напора на «о». А ее веселила наша манера, как в телевизоре, открыто акать.

В Судогде посмотрите судогдский гейзер — природный фонтан, бьющий из земной тверди.

В Муроме можно найти гостиницу по цене в 3000 рублей за ночь и аккуратный центр. Советую аудиогид для туристов в приложении izi.TRAVEL. Можно посетить новодельную избу Ильи Муромца в селе Карачарове на улице Коммунистической, дом 33, Но лучше с микрофоном наперевес попросите местных рассказать былину, хотя бы ее зачин, — найдете немало диалектных нюансов.

Потом путь будет лежать на Рязанщину, где оканье уступит место яканью, а в ответ на предложение записаться на диктофон вы услышите вместо «нет» сочное «няату». Касимов сколь красив и живописен, столь и неухожен. А Рязань слишком близка к Москве, чтобы оставаться там на ночевку. Все путешествие занимает два дня.

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27 июля 2017
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