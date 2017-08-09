Названы лучшие машины для автотуризма

Так, по мнению экспертов издания Auto Express, для длительных поездок больше всего подойдут седаны BMW 5-й серии, Skoda Superb и Tesla Model 3. Если же вы собираетесь провести время на природе с семьей, стоит присмотреться к более просторным Citroen Grand C4 Picasso, Audi Q7 или Peugeot 3008. А тем, кому предстоит много ездить по городу, британцы рекомендуют компактные Volkswagen up!, BMW i3 и Hyundai i10.

В тройке автомобилей, которые могут похвастать лучшей мультимедийной системой, оказались SEAT Leon, Opel Mokka X и Kia Cee’d. А в ТОП-3 наиболее экономичных моделей попали Peugeot 208, Nissan Micra и Toyota Prius.

Если же требуется вместительная машина, в которую, помимо пассажиров, нужно загрузить животных и пару-тройку чемоданов, обратите внимание на Skoda Superb Estate, Land Rover Discovery или даже FIAT Doblo. Любителям же острых ощущений, планирующих «поползать» по бездорожью, идеальную компанию составят Subaru Forester, Skoda Yeti или Dacia Duster.

Многие модели, представленные в этом рейтинге, в нашей стране не продаются. Однако если ваш маршрут пролегает как раз через европейские города, вы знаете, какие автомобили предпочтительнее брать в аренду, исходя из потребностей.