Как Land Rover Discovery 5 покорял высоту в 3000 м

Фото: Денис Халфин
По мере освоения предгорий Казбека новый Land Rover Discovery все больше и больше раскрывает свой внедорожный потенциал. Вне сомнения, это комфортный автомобиль с серьезными возможностями, дарующий массу удовольствия от управления в различных офф-роуд условиях. В то же время сотни труднодоступных километров позволяют сравнить его с предшественником и выявить недостатки.
Денис Халфин

Первый и самый ощутимый недочет — проблема с настройкой адаптивного «автомата», который при переключении передачи на малом ходу «душит» мотор. В значительной степени это проявляется при движении в гору.

Вторая проблема, упомянутая в прошлой нашей публикации — пробой подвески при быстрой езде по кочкам в режиме максимального клиренса. У прошлого «Диско» подобного не было. Будем надеяться, что британские инженеры доведут электронику новой модели до ума.

А вот третий недостаток пятого Discovery уже неискореним. В силу отказа от классической рамной конструкции в новом внедорожнике опустился задний диван, пропал эффект амфитеатра, и из-за этого конструкторам пришлось укоротить подушку сиденья. Если в непродолжительных поездках рослые пассажиры «Диско» дискомфорта не ощутят, то в дальних марш-бросках у них могут возникнуть проблемы. В остальном, новый внедорожник унаследовал значительную часть достоинств своего предшественника.

С каждым днем мы забираемся все выше и выше, а дороги, проложенные по крутым склонам гор, все уже и уже. Сегодня мы достигли самой высокой точки Садонского перевала — 2 900 м. Отсюда открылся великолепный вид на три вершины, скрытые тремя гигантскими ледниками — Кальперским, Сказкой и Цейским.

На пути нам встречались высокогорные некрополи — города мертвых, где аланы хоронили своих предков. В многочисленных каменных сооружениях до сих пор можно видеть кости усопших.

Подобно вайнахам Ингушетии, аланы возводили в своих селениях башни, до сих пор встречающиеся по всей Северной Осетии. Так же как и памятники Сталину, которые здесь можно видеть чуть ли не в каждом селе. В отличие от ингушей, приянвших ислам, предки осетин аланы исповедовали христианство.

Северная Осетия создает впечатление не такой богатой и благоустроенной оеспублики, как Ингушетия. Но люди здесь такие же добрые, гостеприимные и радушные.

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21 сентября 2017
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