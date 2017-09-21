Как Land Rover Discovery 5 покорял высоту в 3000 м

Первый и самый ощутимый недочет — проблема с настройкой адаптивного «автомата», который при переключении передачи на малом ходу «душит» мотор. В значительной степени это проявляется при движении в гору.

Вторая проблема, упомянутая в прошлой нашей публикации — пробой подвески при быстрой езде по кочкам в режиме максимального клиренса. У прошлого «Диско» подобного не было. Будем надеяться, что британские инженеры доведут электронику новой модели до ума.

А вот третий недостаток пятого Discovery уже неискореним. В силу отказа от классической рамной конструкции в новом внедорожнике опустился задний диван, пропал эффект амфитеатра, и из-за этого конструкторам пришлось укоротить подушку сиденья. Если в непродолжительных поездках рослые пассажиры «Диско» дискомфорта не ощутят, то в дальних марш-бросках у них могут возникнуть проблемы. В остальном, новый внедорожник унаследовал значительную часть достоинств своего предшественника.