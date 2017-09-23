Land Rover Discovery благополучно спустился с гор

Фото Денис Халфин
В четвёртый заключительный день экспедиции Land Rover кольцо нашего маршрута по Ингушетии и Северной Осетии благополучно замкнулось во Владикавказе. Всего пройдено около тысячи километров, значительная часть маршрута пролегала по горной труднодоступной местности.
Денис Халфин

Узкие извилистые дороги, высеченные в скалах над бездонной пропастью стали настоящим испытанием не только для Land Rover Discovery, но и для самих участников экспедиции. В некоторых местах ширина заброшенных каменистых троп на крутых склонах была экстремальной для проезда внедорожников, и лишнее движение рулем могло стать роковым. Головокружительные пейзажи с обширными горными долинами и грозный вид остроконечных заснеженных вершин с ледниками, зловеще нависшими над ущельями, добавляли адреналина в кровь.

В последний день экспедиции мы наслаждались красотами Дигорского ущелья, побывали в аланском замке на горной террасе, древней пещере в Алагирском ущелье и заброшенной деревне с родовыми башнями Галиат.

С каждым километром Land Rover Discovery вселял все больше уверенности, демонстрируя незаурядные способности в самых непростых условиях горного бездорожья. Каменистое покрытие с крутыми холмами и глубоким пологими ямами позволило оценить преимущества увеличенного на 43 мм дорожного просвета (283 мм), а на крутых подъемах очень кстати пришёлся внедорожный круиз-контроль, которого не было у предшественника.

С системой, самостоятельно поддерживающей выбранную скорость, легко найти взаимопонимание, и она действительно позволяет концентрироваться только на рулевом управлении и забыть о педалях акселератора и тормоза. Чаще всего на маршруте использовался внедорожный режим «Камни», который демпфировал педаль газа и сглаживал ее отклик, что позволяло карабкаться по крутым кочкам без рывков и в более мягком режиме. В подобных условиях ассистент внедорожного движения Terrain Response особенно актуален для малоопытных водителей.

Очередной захватывающий этап серии экспедиций Land Rover «Открывая Россию» благополучно завершён и оставил незабываемые впечатления о Северном Кавказе и впечатляющих возможностях внедорожника Land Rover Discovery.

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23 сентября 2017
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