Land Rover Discovery благополучно спустился с гор

С каждым километром Land Rover Discovery вселял все больше уверенности, демонстрируя незаурядные способности в самых непростых условиях горного бездорожья. Каменистое покрытие с крутыми холмами и глубоким пологими ямами позволило оценить преимущества увеличенного на 43 мм дорожного просвета (283 мм), а на крутых подъемах очень кстати пришёлся внедорожный круиз-контроль, которого не было у предшественника.

С системой, самостоятельно поддерживающей выбранную скорость, легко найти взаимопонимание, и она действительно позволяет концентрироваться только на рулевом управлении и забыть о педалях акселератора и тормоза. Чаще всего на маршруте использовался внедорожный режим «Камни», который демпфировал педаль газа и сглаживал ее отклик, что позволяло карабкаться по крутым кочкам без рывков и в более мягком режиме. В подобных условиях ассистент внедорожного движения Terrain Response особенно актуален для малоопытных водителей.

Очередной захватывающий этап серии экспедиций Land Rover «Открывая Россию» благополучно завершён и оставил незабываемые впечатления о Северном Кавказе и впечатляющих возможностях внедорожника Land Rover Discovery.