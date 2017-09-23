Land Rover Discovery благополучно спустился с гор

Узкие извилистые дороги, высеченные в скалах над бездонной пропастью стали настоящим испытанием не только для Land Rover Discovery, но и для самих участников экспедиции. В некоторых местах ширина заброшенных каменистых троп на крутых склонах была экстремальной для проезда внедорожников, и лишнее движение рулем могло стать роковым. Головокружительные пейзажи с обширными горными долинами и грозный вид остроконечных заснеженных вершин с ледниками, зловеще нависшими над ущельями, добавляли адреналина в кровь.
В последний день экспедиции мы наслаждались красотами Дигорского ущелья, побывали в аланском замке на горной террасе, древней пещере в Алагирском ущелье и заброшенной деревне с родовыми башнями Галиат.