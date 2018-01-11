Ford составил путеводитель по заповедным уголкам Русского Севера

Архангельск встречал вполне себе комфортной температурой — легкий морозец градусов после столичных +5, оказался весьма кстати — пощипал за щеки, добавив здорового румянца нашим бледным офисным лицам. А вот и они — весьма популярные в России Ford Explorer и Ford Kuga: они производятся в России с оглядкой на наш климат и дороги. Озадачить работой кроссоверы совсем не сложно, особенно в этих местах. Здесь вам и бездорожье, и леса, и каменистая местность, и озера, и Северная Двина, и Белое море. С такой богатой на рельеф и направления территорией только успевай придумывать активности. И «их есть у меня» — рапортуют представители Ford.

Распределяемся по экипажам и занимаем места в автомобилях. «Исследователь» — само название Ford Explorer располагает к подобным экспедициям. Да и характеристики самого большого в российской линейке Ford кроссовера словно кричат: «Чего ждешь, пакуй чемоданы и поехали»! Семиместный, вместительный, хорошо оборудованный, комфортный, мощный, полноприводный и с достаточным дорожным просветом. Недаром он входит в тройку лучших SUV компании Ford по продажам в мире, пропустив вперед Ford Kuga и полноразмерный пикап Ford F-150. А раз так, то на это путешествие — он мой фаворит.