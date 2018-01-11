Ford составил путеводитель по заповедным уголкам Русского Севера

Фото avtovzglyad.ru
Европа, моря, океаны… А давно ли вы путешествовали по России? ПА попробуйте-ка хоть раз вместо того, чтобы в десятый раз лететь в Египет или Турцию, потратить свой отпуск на исследование укромных, затерянных уголков хотя бы своего края. Уверен, вам понравится. Наше же нынешнее путешествие — по заповедным местам севера России, проводниками в котором стали кроссоверы Ford.
Денис Филатов

Архангельск встречал вполне себе комфортной температурой — легкий морозец градусов после столичных +5, оказался весьма кстати — пощипал за щеки, добавив здорового румянца нашим бледным офисным лицам. А вот и они — весьма популярные в России Ford Explorer и Ford Kuga: они производятся в России с оглядкой на наш климат и дороги. Озадачить работой кроссоверы совсем не сложно, особенно в этих местах. Здесь вам и бездорожье, и леса, и каменистая местность, и озера, и Северная Двина, и Белое море. С такой богатой на рельеф и направления территорией только успевай придумывать активности. И «их есть у меня» — рапортуют представители Ford.

Распределяемся по экипажам и занимаем места в автомобилях. «Исследователь» — само название Ford Explorer располагает к подобным экспедициям. Да и характеристики самого большого в российской линейке Ford кроссовера словно кричат: «Чего ждешь, пакуй чемоданы и поехали»! Семиместный, вместительный, хорошо оборудованный, комфортный, мощный, полноприводный и с достаточным дорожным просветом. Недаром он входит в тройку лучших SUV компании Ford по продажам в мире, пропустив вперед Ford Kuga и полноразмерный пикап Ford F-150. А раз так, то на это путешествие — он мой фаворит.

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

Постоять рядом с ледоколом — поверьте, оно того стоит. Кажется, даже безразличный к технике человек впечатлится размерами и оснащением огромного корабля, экипаж которого, не боясь попасть в ледовый плен, провожает и спасает суда в северных широтах. Пару лет назад в Мурманске мне довелось постоять рядом с легендарным атомным ледоколом «Ленин», про который читал в книжках, смотрел в новостях и модель которого собственноручно купил и склеил без помощи родителей. В это путешествие меня снова провожает ледокол — на этот раз «Диксон». В зимнее время он провожает суда по Белому морю в замерзающий морской порт Архангельск.

Наш же маршрут пролегает по суше. Обогревы обоих рядов сидений, электрообогрев лобового стекла и руля — в «Эксплорере» не замерзнешь. Впрочем, лучшая опция для России вообще и для северных регионов в частности — дистанционный запуск двигателя. Чтобы сутра прогреть внедорожник не нужно выходить из дома. Главное, чтобы тот находился в зоне видимости в пределах 100 метров. Жмешь кнопочку на пульте, а дальше он все сделает сам ≡ прогреет салон и удобные кресла. Собственно так я и поступил — запустил двигатель и пошел осматривать дизельного исполина «Диксона».

Фото avtovzglyad.ru

Неподалеку от Архангельска расположена наша первая точка интереса, которая возбудит на посещение всех тех, кто любит полазить по «заброшкам» — бывший стратегический ядерный аэродром «Лахта’с его таинственными бункерами, подземельями и брошенными взлетными полосами. До точки мы добрались с должным комфортом. Ford Explorer из тех автомобилей, салон которых не хочется покидать, а если это произошло, то очень хочется вернуться в него, чтобы снова получить добрую порцию приятных ощущений, выражающихся в уюте, удобности, просторности и комфортабельности самого большого из кроссоверов Ford.

Подвеска собрана, плотная и совершенно не досаждает даже мелкой тряской — езда по сплошь 'дырявому» асфальту не вызывает у подвески и пассажиров раздражения. Едешь себе, наслаждаешься тишиной и качественной музыкой, льющейся из динамиков мультимедийной системы SYNC 3. Ну, разве что, не хватает чашечки вкусного капучино.

Фото avtovzglyad.ru

Ломоносово. Говорит ли вам что-то такое название населенного пункта? А Холмогоры? Все верно, мы на родине величайшего русского ученого Михаила Ломоносова. Что здесь особенного? Да ничего, просто его родное село расположено не где-то в лесах или на берегу моря, а прямо посреди Северной Двины на острове Куростров. Летом сюда ходит паром, а зимой можно добраться и на машине — прямо по льду. Правда, такой зимой как нынешняя, лучше этого не делать. В нашем случае намного безопасней было пройтись до острова пешком. Помимо одноименного музея, Ломоносово славится своей косторезной школой. В общем, в этих краях можно не только историю подтянуть, но и получить навыки древнейшего из искусств — резьбы по кости.

Кстати, новые открытия я сделал, пообщавшись с уже знакомым Ford Kuga. С ноября теперь уже прошлого 2017 года в комплектациях Titanium и Titanium Plus среди базовых опций значится система дистанционного запуска Ford Remote Start — та же, что и у «Эксплорера». И это прекрасное подкрепление ко всем тем «теплым» опциям, которыми оснащается Kuga отечественного производства.

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

«Севмаш», «Звездочка» — даже далеким от флота людям эти названия, уверен, знакомы. Да, на этих предприятиях, расположившихся в Северодвинске, строят, обслуживают и ремонтируют наш подводный атомный флот — гигантские субмарины высотой с девятиэтажку и длиной с футбольное поле. Праздного путешественника и туриста к подлодкам, конечно же, никто не пустит. Но летом проходящая мимо пляжа (а они здесь тоже есть) подводная лодка — зрелище частое. Для прочих случаев есть музей подводного флота, где не только расскажут историю и теорию, но и дадут попрактиковаться в управлении подлодкой на специальном тренажере.

Зимники, заповедные дорожки, роскошные пейзажи — всего этого в Архангельской области в избытке. Правда, путешествуя в этих краях зимой, стоит делать поправку на слишком короткий световой день. Так что берем себя в руки и встаем пораньше, чтобы успеть посмотреть больше. Для тех же, кто задумает приехать сюда летом — весь полярный день в распоряжении: в это время года солнце практически не скрывается за горизонтом.

Фото avtovzglyad.ru

Управление Ford Explorer — легковое и надежное. В удобных креслах не устаешь. Да и на втором ряду простор и комфорт. Двести километров туда, двести обратно — на этом авто даже такие пробеги не в тягость. Да и расход по трассе порадовал — 11,5 литров на сотню против 15—18 литров, в зависимости от времени года и дорожных условий, в городе. За обсуждениями красот, окружающих нас и автомобиля мы доехали до музея деревянного зодчества в селе Малые Корелы.

Как по мне, так Малые Корелы обязательны к посещению. Я очень люблю старину и красивые деревяшки. И всего этого здесь собранно в избытке — ну не рай? Ветряные мельницы, дом кузнеца, дом промысловика, дом двинского содержателя трактира Территория комплекса — без малого 140 гектаров: ходить, рассматривая экспонаты собранные с разных уголков Русского Севера, здесь можно часами. Жаль только, что не все удается найти и спасти.

Если не устали и отпуск позволяет, то стоит обязательно доехать до пещерного комплекса «Голубинский провал», что на левом берегу реки Пинега. Перегон довольно большой — порядка двухсот километров, но оно того стоит. Длина пещеры — 1622 метра, а расположена она аж в три яруса. Летом здесь очень красиво. Но зимой у путешественников есть все шансы увидеть в пещере ледяные скульптуры, которые создает сама природа.

А для клаустрофобов предложу альтернативу — Красногорский монастырь, история которого начинается с 1606 года. Монастырь стал местом упокоения князя Василия Васильевича Голицина.

автопутешествие, туризм, автотуризм
11 января 2018
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