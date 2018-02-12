Три неординарных зимних маршрута для автопутешествия в выходные

Портал «АвтоВзгляд» традиционно составил несколько увлекательных сезонных маршрутов, которые по достоинству оценят и влюбленные парочки, и большие компании, и семьи с детьми. Прыгаем в машину и мчимся навстречу приключениям. Место старта — Москва.

Коломенские радости

Курс на Коломну. Впереди — немногим больше 100 км. На хорошем автомобиле такое расстояние покоряется за пару часов, главное не встрять в пробку. Если вы путешествуете с детьми, дорогу скрасит заранее записанная на флешке музыка из известных мультфильмов и аудиосказки, а романтики наверняка оценят виды из окна. Особенно прекрасны они при подъезде к Коломне: деревья, усыпанные снегом, завораживают. Если смотреть на них сквозь панорамную крышу автомобиля, создается впечатление, что ты находишься в той самой сказке, которая доносится из динамиков аудиосистемы.

В последнее время большой популярностью пользуется самый мобильный метод отдыха — краткосрочная поездка на 2–3 дня.

Вотчина коломенской пастилы встречает роскошной фабрикой-музеем, где производится знаменитое лакомство по рецепту XIX века. Как его делают, вам покажут в формате театрального представления — весело будет и взрослым, и детям. А какова пастила на вкус — объедение! Пожалуй, самое время навести порядок в багажном отсеке машины.