Три неординарных зимних маршрута для автопутешествия в выходные

Очень полезно отдохнуть в разгар рабочего года, немного отвлечься от трудовых будней, не оформляя отпуск. Туристический бизнес расширяет спектр актуальных предложений своих услуг, но в этот раз мы не дадим им возможности заработать на нас!
Максим Строкер

Русская зима — сказочное время для любителей этого сезона. В России зима уже сама по себе является огромной и знаменитой достопримечательностью. Ведь когда иностранцы слышат слово «Россия», у них автоматически программируется картинка русской природы с огромными сугробами снега и трескучими морозами.

Так что те, кто все же полетел греть косточки в какой-нибудь Таиланд, пусть кусают локти. В том числе и оттого, что они, возможно, даже не догадываются о существовании прекрасных мест для отдыха практически в окрестностях собственного дома.

Портал «АвтоВзгляд» традиционно составил несколько увлекательных сезонных маршрутов, которые по достоинству оценят и влюбленные парочки, и большие компании, и семьи с детьми. Прыгаем в машину и мчимся навстречу приключениям. Место старта — Москва.

Коломенские радости

Курс на Коломну. Впереди — немногим больше 100 км. На хорошем автомобиле такое расстояние покоряется за пару часов, главное не встрять в пробку. Если вы путешествуете с детьми, дорогу скрасит заранее записанная на флешке музыка из известных мультфильмов и аудиосказки, а романтики наверняка оценят виды из окна. Особенно прекрасны они при подъезде к Коломне: деревья, усыпанные снегом, завораживают. Если смотреть на них сквозь панорамную крышу автомобиля, создается впечатление, что ты находишься в той самой сказке, которая доносится из динамиков аудиосистемы.

В последнее время большой популярностью пользуется самый мобильный метод отдыха — краткосрочная поездка на 2–3 дня.

Вотчина коломенской пастилы встречает роскошной фабрикой-музеем, где производится знаменитое лакомство по рецепту XIX века. Как его делают, вам покажут в формате театрального представления — весело будет и взрослым, и детям. А какова пастила на вкус — объедение! Пожалуй, самое время навести порядок в багажном отсеке машины.

Найдутся в Коломне и другие не менее «вкусные» музеи. Например, «Калачная», где эти самые кренделя изготавливают по уникальной старинной технологии. Уйти отсюда будет довольно сложно.

Прыжки в прошлое

Чуть больше — порядка 120 км — от Москвы до Тарусы. Этот уютный город славится тем, что здесь творили Николай Заболоцкий, Белла Ахмадулина, Марина Цветаева и Константин Паустовский. О том, где они бывали, чем занимались в повседневной жизни и какие произведения так и не смогли выпустить в свет, вам с радостью поведают местные старожилы. Впрочем, можно заказать индивидуальную экскурсию и даже веселых гидов-аниматоров. Как говорится, Google в помощь. Обязательно посетите стародачную Тарусу и совершите вояж по музеям литераторов. Поверьте, очень занимательно.

Ну, а если хочется чего погорячее, то вперед — парк «Дракино» поможет вам прыгнуть с парашютом и заняться самой настоящей аэробатикой. Что примечательно: если на улице холодно, то понаблюдать за счастливыми летунами можно, не выходя из машины. Парковка расположена таким образом, что огромная панорамная крыша в авто придется весьма кстати.

Древенерусский город

Если вы побывали на всех пляжах Пхукета, но до сих пор не были в Переславле-Залесском, то, считайте, жили почем зря. Только здесь, в 130 км от Первопрестольной, готовят борщ из семи видов мяса. Это блюдо являлось любимым кушаньем императора Александра I. Уже потекли слюнки? Тогда выбирайте в навигаторе маршрут к местечку под названием «Русский парк». Попав сюда однажды, вы захотите вернуться вновь.

Кроме шуток, этот культурно-исторический и музейно-развлекательный комплекс — словно сказочный мир в современном городе. Антураж отражает собой атмосферу, существовавшую несколько столетий назад. Здесь вы познакомитесь с величайшими достижениями русского народа в области архитектуры, науки, культуры, музыки и прикладного искусства. Детям понравятся театрализованные сценки с богатырями, взрослые оценят выступление казачьих ансамблей, а влюбленные уединятся в местном дендрологическом саду.

Если и этого покажется мало, прокатитесь к Плещееву озеру. Только дождитесь, пока сядет солнце. Такое красивейшее звездное небо вы вряд ли могли видеть где-либо еще. Оно настолько обворожительно, что смотреть на звезды не отрываясь можно часами — прямо через панорамную крышу автомобиля, припарковав машину на берегу и опустив спинки кресел.

Что, вы все еще хотите взять кредит для поездки за рубеж?

Не откладывайте удовольствие

Конечно, описанными маршрутами все не ограничивается. Можно поехать на Урал, рискнуть отправиться в Сибирь, наконец, элементарно съездить в Питер в период белых ночей. Нужно лишь отбросить предрассудки, выбрать маршрут и начать получать удовольствие. В том числе и от самой поездки — в этом вам может помочь панорамный люк. Проверено: сама дорога воспринимается легче, как полноценная часть отдыха. А тем, кто сомневается в надежности такой конструкции, стоит отбросить свои сомнения. Немецкая компания Webasto гарантирует 100%-ную безопасность и долговечность своих накрышных систем.

автопутешествие, туризм, автотуризм, дорога, трасса
12 февраля 2018
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