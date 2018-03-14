Как проехать 12 регионов России на одном баке «горючки»

Экипаж в составе Андрея Леонтьева и Максима Леонова стартовал в Ярославской области на внедорожнике Range Rover Sport, оснащенном 3-литровым бензиновым V6, и закончил свое путешествие в Тверской области. Без дозаправки топливом ребятам удалось пересечь Костромскую, Ивановскую, Владимирскую, Нижегородскую, рязанскую, Тульскую, Калужскую, Смоленскую и Московскую области, включая столицу нашей родины.

За маршрутом и замерами тщательно следили судьи Российской автомобильной федерации, которые фиксировали на контрольных точках время, GPS-координаты, километраж, сохранность пломбы на топливном баке и отсутствие вмешательства в топливную систему двигателя авто.