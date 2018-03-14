Как проехать 12 регионов России на одном баке «горючки»

Если вы думаете, что за рулем большого и мощного внедорожника с V-образной «шестеркой» под капотом невозможно на одном баке топлива преодолеть свыше 1125 км, то сильно ошибаетесь. Российским автоэксертам удалось поставить новый рекорд экономичности.
Мирон Горин

Экипаж в составе Андрея Леонтьева и Максима Леонова стартовал в Ярославской области на внедорожнике Range Rover Sport, оснащенном 3-литровым бензиновым V6, и закончил свое путешествие в Тверской области. Без дозаправки топливом ребятам удалось пересечь Костромскую, Ивановскую, Владимирскую, Нижегородскую, рязанскую, Тульскую, Калужскую, Смоленскую и Московскую области, включая столицу нашей родины.

За маршрутом и замерами тщательно следили судьи Российской автомобильной федерации, которые фиксировали на контрольных точках время, GPS-координаты, километраж, сохранность пломбы на топливном баке и отсутствие вмешательства в топливную систему двигателя авто.

В ходе подсчетов выяснилось, что экипаж продемонстрировал абсолютный рекорд, который теперь зафиксирован в Книге рекордов России. На одном баке бензина британский внедорожник проехал 1127 км — не в последнюю очередь благодаря специальному моторному маслу пониженной вязкости Mobil 1 ESP x2 0W-20.

Расчётный средний расход Range Rover Sport — 8,4л на сотню. Судя по результату, эта смазка позволяет минимизировать потери энергии на трение внутри двигателя, а специальные присадки в ее составе помогают сохранять защитные свойства к повышенным нагрузкам. На лицо — до 4% экономия топлива.

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14 марта 2018
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