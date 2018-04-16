Путешествие в Суздаль: живая Русь под медовухой и разносолами

Фото АвтоВзгляд
Как гласит народная мудрость: «Положение безвыходно, если в выходные не выходить из дома». Дабы избегнуть столь трагичной судьбы, всем семейством грузимся в FIAT Fullback и бежим прочь из каменных джунглей. Метим в самое яблочко Золотого кольца — город Суздаль, куда можно ездить неоднократно в любую погоду. Если постараться, отдых будет интересным, романтическим и недорогим.
Денис Халфин

Что посмотреть

Въезжая в город, машинально сбрасываешь скорость до 40 км в час. Дело не в знаке — просто на этих тихих улицах посреди игрушечных домиков и белоснежных церквушек пропадает желание куда-то торопиться.

Идеальный вариант для первой поездки — нанять экскурсовода, который за час-два расскажет и покажет вам самое главное. Суздаль станет ближе, а вам будет, что осмыслить. Цены за услуги гида начинаются от 1000 рублей за пару часов. Никакой путеводитель не заменит вам хорошего экскурсовода, который знает и любит город. Заказать экскурсию лучше заранее.

Посмотреть здесь есть что: на площади 5,5 кв. км сосредоточено более 70 памятников только храмовой архитектуры: тридцать каменных церквей, несколько деревянных, пять монастырских ансамблей. Маковки храмов в Суздале видны с любой точки. Мало где еще так хорошо сохранилась традиционная топография древнерусских городов: Кремль, торгово-ремесленный посад и историческая застройка с более, чем 200 памятниками гражданской архитектуры XVII-XIX веков.

В Суздале запрещено строительство современных зданий выше трех этажей, здесь практически нет промышленности. Это поистине город-музей под открытым небом, чем не устают пользоваться кинематографисты. Суздаль стал съемочной площадкой для таких фильмов, как «Андрей Рублев», «Главный свидетель», «Женитьба Бальзаминова», «Золотой теленок», «Метель», «Юность Петра», «Ярослав Домбровский», «Братья Карамазовы», «Иван Грозный и митрополит Филипп».

В центре города на главной площади развернута бойкая торговля различными сувенирами, народными игрушками, одеждой, разнообразной снедью и, конечно, знаменитым суздальским сбитнем и медовухой. В основном предлагается фабричный продукт великолепного качества самых разных сортов и разновидностей по средней цене 200 рублей за полтора литра. Но можно выбрать и домашние хмельные напитки — в среднем 300 рублей за полтора литра.

Покупать фабричную медовуху и сбитень дешевле в фирменном магазине, который находится в торговых рядах. А с лотков лучше отведать разносолов и пирогов с самой разной начинкой — например, с солеными огурцами.

Так что с пустым багажником возвращаться из этих мест не придется. А особо запсливым и хозяйственным особам вместительный грузовой отсек FIAT Fullback пригодится в самый раз.

Жилье

Основной доход десятитысячного населения Суздаля — сфера обслуживания. Поэтому жилье здесь можно найти на любой вкус и кошелек. За последние годы в городе возникла целая индустрия небольших гостевых домов — аналог европейских пансионов или апартаментов разного уровня цен и обслуживания, от простых домиков с домашней обстановкой до коттеджей в древнерусском стиле с джакузи и столовыми в 50 квадратных метров. За 3000 рублей можно найти приличный вариант частной однокомнатной квартиры в новом доме.

О бронировании номеров или квартир в частном секторе стоит позаботиться заранее — сайтов из серии «Золотое кольцо России» в Интернете — тьма тьмущая. Подробные описания гостиниц, фотографии номеров и апартаментов, отзывы туристов — все к вашим услугам.

Чем раньше вы займетесь поиском пристанища, тем шире будет выбор, особенно если планируете поездку в туристический сезон — с мая по октябрь или в новогодние праздники. В это время Суздаль наводняют туристы со всего мира, и оперативно решить вопрос с ночлегом будет нелегко.

Еда

В Суздале вас с удовольствием накормят. Здесь несколько десятков ресторанов и кафе, и едва ли не каждое заведение предложит вам шедевры родной русской кухни. А их названия говорят сами за себя — «Погребок», «Харчевня», «Улей», «Пушкарь», «Зарядье», «У Каменки», «Калач», «На Пинаихе». В среднем, по городу цены за полноценный обед на двоих — в районе 1500—2000 рублей. Несложно найти и фастфуд подешевле.

Русская обочина

От «живой Древней Руси», как назван этот город в путеводителях, Москву отделяют 200 км. Проехать к живым корням можно на выбор двумя удобным маршрутами: по Горьковскому либо Щелковскому шоссе. Самый традиционный вариант — по Владимирской дороге М-7, знаменитому каторжному Сибирскому тракту.

«Замкадные» километры пронизывают Реутов и Балашиху, и в субботу утром здесь приходится изрядно потолкаться. Первые признаки свободного движения вместе с глотком свежего воздуха удается уловить в районе поселка Зеленый (шестнадцатый километр). А дальше FIAT Fullback пустился в свободный полет, игнорируя мелкие огрехи асфальта.

В остальном обочина вдоль Горьковки ничем не отличается от славной русской обочины любой другой подмосковной магистрали. Все те же хмурые и заспанные деревушки, пыльные фасады придорожных кафе, кустарного вида шиномонтажи и бойкая торговля различным ширпотребом типа хрусталя или полотенец.

Перед Владимиром главное не прозевать поворот налево под указатель «Иваново, Суздаль» (166 км от МКАДа). Восемь километров объездной владимирской дороги увенчаются еще одним аналогичным указателем и поворотом налево в сторону большого гипермаркета «Глобус». Отсюда до Суздаля 28 километров двусторонней трассы А-113, которая прямиком выведет вас на центральную городскую улицу Ленина, бывшую Большую Ярославскую дорогу.

Машина времени

На два выходных дня FIAT Fullback стал настоящей машиной времени, которая перенесла нас в далекое прошлое. Весенние паводки и разбитые дороги на окраинах Суздаля стали настоящим cюрпризом для внедорожника, который успел заскучать на гладком шоссе. Итальянец аппетитно глотал ямы и кочки на раскуроченном асфальте и не боялся сесть на брюхо в глубоких лужах.

Порадовал он и на трассе — 2,4-литровый турбодизель мощностью 181 л. с. бодренько активизировался на низах, а «автомат» выстреливал передачи без рывков и задержек. Пятиступенчатой коробкой можно управлять вручную с помощью подрулевых лепестков, но в любом случае пикап легко и уверенно обходил фуры. Так что большой FIAT показал себя настоящим дальнобойщиком и прекрасно вписался в русскую провинцию.

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17 апреля 2018
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