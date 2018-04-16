Путешествие в Суздаль: живая Русь под медовухой и разносолами

Что посмотреть

Въезжая в город, машинально сбрасываешь скорость до 40 км в час. Дело не в знаке — просто на этих тихих улицах посреди игрушечных домиков и белоснежных церквушек пропадает желание куда-то торопиться.

Идеальный вариант для первой поездки — нанять экскурсовода, который за час-два расскажет и покажет вам самое главное. Суздаль станет ближе, а вам будет, что осмыслить. Цены за услуги гида начинаются от 1000 рублей за пару часов. Никакой путеводитель не заменит вам хорошего экскурсовода, который знает и любит город. Заказать экскурсию лучше заранее.

Посмотреть здесь есть что: на площади 5,5 кв. км сосредоточено более 70 памятников только храмовой архитектуры: тридцать каменных церквей, несколько деревянных, пять монастырских ансамблей. Маковки храмов в Суздале видны с любой точки. Мало где еще так хорошо сохранилась традиционная топография древнерусских городов: Кремль, торгово-ремесленный посад и историческая застройка с более, чем 200 памятниками гражданской архитектуры XVII-XIX веков.