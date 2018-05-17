Итальянские каникулы на автомобиле: от Москвы до Рима и обратно

Знакомство с Италией у меня, как и у миллионов соотечественников, прошло в школе — «смотрите дети, это Апеннинский полуостров, он похож на сапог». Тогда же я узнал про древний Рим, Колизей, архитектуру Венеции и Флоренции, фрески Сикстинской капеллы и, конечно же, про итальянские автомобили и мотоциклы. Иными словами, увидеть страну, похожую на сапог, я мечтал всю свою сознательную жизнь, поэтому выбор направления для поездки в отпуск не стоял.
Разумеется, в Италии дорого: номер в гостинице сложно найти дешевле 50 евро, литр бензина — 1,6 евро, да и платные дороги дешевыми не назвать: за участок в 200 километров электронная касса запросто может попросить 18 евро. Поэтому идея рвануть с подругой на двух мотоциклах отпала сразу, нужен автомобиль. И непременно экономичный, иначе далеко нам не забраться.
Выбор пал на новый Volkswagen Jetta с топовым 150-сильным бензиновым 1,4 TSI и 7-ступенчатым DSG — один из самых экономичных вариантов, который, по заявлениям немецкой компании, должен был высасывать 4,8 литра на трассе, поднимаясь до 7,2 в городе. Более, чем приемлемо! Забегая вперед скажу, что на европейских автобанах и тамошнем же бензине расход был еще ниже: по трассе не поднимался выше 4,4 литров на сотню.
И пусть заправка «до полного», вылетавшая в 90 евро, шокировала, стоимость километра в рублевом эквиваленте оказывалась дешевле, нежели во время поездки на Байкал за рулем УАЗ Profi. Вот вам и решение проблемы дорогого топлива. «Джетта» же стала решением и квартирного вопроса — вдвоем спать в ней вполне комфортно, а душ с WiFi есть практически на любой крупной заправке, там же можно найти и комфортную стоянку.
Одна проблема — слишком уж заметная машина. Это у нас Jetta может затеряться на парковке, в Европе же на седанах ездят исключительно те, кто пьет шампанское по утрам: или аристократы, или дегенераты. Мы же не походили ни на первых, ни на вторых, отчего «Гольф с багажником» интересовал всех еще сильнее, и особенно полицейских.
«Это простая проверка документов», — фраза, с которой начиналось общение с итальянскими патрулями. Вероятно, искали незаконные переделки, ибо все документы у нас были в полном порядке, да и местные ПДД соблюдали рьяно. Лишь один раз возник вопрос с отсутствием международного водительского удостоверения, формально не нужного в Италии, однако ничем, кроме как страшилкой про штраф в 400 евро, дело так и не кончилось.
Что же до дороги, то она оказалась привычно скучной. Белорусские милиционеры с «фенами» и М1, которая вот-вот станет платной, узкие польские дорожки с невыносимыми ограничениями и постоянными круговыми движениями, автобаны Чехии и Австрии, где можно часами ехать на «круизе», просыпаясь лишь для того, чтобы заглянуть в небо Аустерлица недалеко от города Брно или прогуляться по Вене.
Первым итальянским чек-поинтом, до которого мы добрались с одной ночевкой в Альпах, стала Венеция. Признаться, ничего подобного раньше не видел никто из нас: парковка на окраине города, проездной — и вперед, в автобус. Вернее, в кораблик, похожий на автобус, причаливающий к плавучим остановкам. А если имеющихся маршрутов покажется недостаточно, всегда можно вызвать Uber, но это снова будет лодка! Катера здесь даже у скорой и полиции, у развозчиков и мусорщиков.
Венеция же стала самым ярким впечатлением всей поездки, следом за которой в нашем маршруте значилась Болонья. Небольшой городок с узкими улочками на первый взгляд не примечателен ничем, однако если вы имеете хоть какое-то отношение к автомобилям или мотоциклам, уезжать отсюда не захочется долго. Ведь именно в окрестностях этого города расположены музеи «Ламборгини» и «Мазератти», а так же заводы, с заводскими же музеями «Феррари» и «Дукати».
Именно фабрика итальянских мотоциклов меня, как владельца одного из них, интересовала особенно. Но если музей после реконструкции действительно впечатлил, то поход на производство оставил осадок экскурсии на колбасный завод: вроде все по ГОСТу, пол чистый, но колбасу есть больше не хочется.
Зато музей «Феррари» в местечке Маранелло произвел неизгладимое впечатление, особенно экспозиция формульных болидов от начала гонок и до наших дней. Да и вокруг этой «больнички» атмосфера впечатляет: тут и бар «Феррари», и магазин сувениров с масштабными моделями по 8000 евро, и даже прокат, который к нашему приезду уже закрывался, от чего количество красных суперкаров вокруг зашкаливало.
Из Маранелло мы, ослушавшись навигатора, настаивавшего на скоростных платных шоссе, отправились в Пизу напрямик через горы Тосканы. Серпантины и виды, открывавшиеся с них — зрелище, стоившее пряди седых волос, заработанной на тамошних дорожках: полторы полосы, безумные итальянцы, крутые повороты с перепадами высот… Именно здесь понимаешь, почему итальянские автомобили именно такие, какие они есть!
В Пизу же мы приехали к полуночи — туристический центр был на удивление пуст, оттого ни проблем с парковкой, ни с подходом к легендарной башне не возникло, да и подсвеченная в темноте она выглядит ничуть не хуже, чем днем. Прогулявшись по старому городу и убедившись, что на одной лишь башне красоты этого городка не заканчиваются, поехали дальше, в сторону Рима.
Столица Италии, увы, от нашей не отличается совсем: суета, безумный трафик, оголтелые мотоциклисты и полное отсутствие даже платных парковочных мест. Место для стоянки искали часа два, но так и не обнаружив ничего подходящего, отправились к выезду из города — вот она, Москва времен Лужкова! Бросив машину на окраине, сели в автобус, потом в метро и спустя час оказались прямо у Колизея.
Монументальная постройка оказалась лишь вершиной айсберга — старый город, расположенный неподалеку, впечатлил не меньше, а времени на осмотр занял едва ли не вчетверо больше, очень уж там интересно. Здесь же, в сорока минутах ходьбы, карликовое государство Ватикан с огромной очередью на вход, из-за которой мы так и не успели посмотреть фреску Микеланджело на куполе Сикстинской капеллы. Будет повод вернуться!
Покончив с Римом, наш вишневый Volkswagen отправился сначала в красивейшую Флоренцию, затем в промышленный Турин, с потрясающим музеем автомобилей, охватывающим все — от первых самобеглых экипажей до современных дизайнерских изысков, монументальный Милан, Альпы, Швейцария и Германия.
Однако то ли мы устали, то ли пресытились красотами, встречающимися здесь повсеместно, но сравняться с всплесками эмоций Венеции, Болоньи и Рима смогла лишь Костница — церквушка на окраине Праги с убранством, полностью выполненным из человеческих костей. Страшно и одновременно красиво. Не хочу знать, что творилось в голове у оформителей этого места, равно как и до сих пор не понял, как к этому относится, но место действительно впечатляет.
От нее же мы и рванули в Москву, останавливаясь лишь в пробках на трассе и погранпереходе. До дома добрались за 33 часа — не слишком быстро для 1900 километров пути, но и не слишком долго, учитывая, что за рулем я сидел один. Поразительно, как самый обычный автомобиль по пути с Запада на Восток становится еще и машиной времени — и не только из-за стремительно теряющих нарядность построек за окном и все более неровных дорог, но и из-за природы.
Итальянское лето с фруктами и кактусами всего за сутки сменяется свежей, недельной травой и только-только распускающейся листвой на деревьях. Похожа ли Италия на сапог? Только на моей карте, где стало одним белым пятном меньше.