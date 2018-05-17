Итальянские каникулы на автомобиле: от Москвы до Рима и обратно

Разумеется, в Италии дорого: номер в гостинице сложно найти дешевле 50 евро, литр бензина — 1,6 евро, да и платные дороги дешевыми не назвать: за участок в 200 километров электронная касса запросто может попросить 18 евро. Поэтому идея рвануть с подругой на двух мотоциклах отпала сразу, нужен автомобиль. И непременно экономичный, иначе далеко нам не забраться.

Выбор пал на новый Volkswagen Jetta с топовым 150-сильным бензиновым 1,4 TSI и 7-ступенчатым DSG — один из самых экономичных вариантов, который, по заявлениям немецкой компании, должен был высасывать 4,8 литра на трассе, поднимаясь до 7,2 в городе. Более, чем приемлемо! Забегая вперед скажу, что на европейских автобанах и тамошнем же бензине расход был еще ниже: по трассе не поднимался выше 4,4 литров на сотню.

И пусть заправка «до полного», вылетавшая в 90 евро, шокировала, стоимость километра в рублевом эквиваленте оказывалась дешевле, нежели во время поездки на Байкал за рулем УАЗ Profi. Вот вам и решение проблемы дорогого топлива. «Джетта» же стала решением и квартирного вопроса — вдвоем спать в ней вполне комфортно, а душ с WiFi есть практически на любой крупной заправке, там же можно найти и комфортную стоянку.