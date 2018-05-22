Как сделать селфи на Крымском мосту, не нарушая ПДД

Крымский мост стал, пожалуй, самой скандальной туристической достопримечательностью России: сооружение так и провоцирует водителей на нарушения ПДД. Сначала Владимир Путин проехал по нему, не пристегиваясь ремнем безопасности, а затем колонна мотоциклистов из клуба «Ночные волки» остановилась здесь, чтобы сделать селфи, тем самым нарушив ПДД. А теперь их примеру чуть ли не в массовом порядке следуют и другие автовладельцы.
Да, для тех кто не знает напомним, что что согласно пункту 12.4 ПДД остановка на мостах, путепроводах и эстакадах запрещается, если количество полос движения в каждом направлении менее трех. При этом штрафы за это нарушение приличные — 2000 pублей по всей России, и 3000 — в Mocквe и Питере. И рассчитывать на то, что остановка для селфи на Крымском мосту останется безнаказанной не приходится: дорогу здесь контролируют 10 камер фотофиксации, и их число, по некоторым данным, будет увеличено. Однако портал «АвтоВзгляд» нашел варианты, как сделать памятное фото на мосту без остановки в запрещенном месте.
Найди начало или конец
Самый простой: остановится перед и или сразу после моста и сделать фото на его фоне. Проблема здесь одна — Правила хотя и не запрещают подобную остановку, однако ни в одном правовом акте вы не найдете определение того, что считать началом и концом сооружения. Иначе говоря, в случае претензий к вам со стороны полиции, все будет зависеть от мнения служивых по этому вопросу. Поэтому все-таки лучше использовать другие способы фотосъемки.
Технологический прием
Вам потребуется установить на борт широкоугольную экшн-камеру, которая сможет заснять, как вы в автомобиле мчите по новому мосту. Ее можно установить, например, на капот автомобиля, развернув объективом в сторону лобового стекла, либо на заднее левое крыло, тогда в кадр попадет машина, мост и ваше отражение в левом зеркале, если вы опустите стекло.
Человек человеку фотограф
Возьмите с собой в поездку друзей с селфи-палкой — пусть они сделают памятное фото, которое будет напоминать вам об отдыхе. Только будьте аккуратны — телефон на селфи-палке может так и остаться на Крымском мосту, если палку собьет проезжающая мимо машина.
Вредный совет
Если вы не хотите тратиться на экшн-камеру и вообще предпочитаете путешествовать в одиночку, можете превысить скорость (максималка здесь — 90 км/ч) под камерами на мосту — тогда ваше фото на память в виде письма счастья вам пришлют из ГИБДД. Но мы бы все же не рекомендовали этот метод, ведь Крымский мост — уникальное место, где можно выделиться из толпы, просто не нарушая ПДД.