Как сделать селфи на Крымском мосту, не нарушая ПДД

Да, для тех кто не знает напомним, что что согласно пункту 12.4 ПДД остановка на мостах, путепроводах и эстакадах запрещается, если количество полос движения в каждом направлении менее трех. При этом штрафы за это нарушение приличные — 2000 pублей по всей России, и 3000 — в Mocквe и Питере. И рассчитывать на то, что остановка для селфи на Крымском мосту останется безнаказанной не приходится: дорогу здесь контролируют 10 камер фотофиксации, и их число, по некоторым данным, будет увеличено. Однако портал «АвтоВзгляд» нашел варианты, как сделать памятное фото на мосту без остановки в запрещенном месте.

Найди начало или конец

Самый простой: остановится перед и или сразу после моста и сделать фото на его фоне. Проблема здесь одна — Правила хотя и не запрещают подобную остановку, однако ни в одном правовом акте вы не найдете определение того, что считать началом и концом сооружения. Иначе говоря, в случае претензий к вам со стороны полиции, все будет зависеть от мнения служивых по этому вопросу. Поэтому все-таки лучше использовать другие способы фотосъемки.