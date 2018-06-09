А что вы делаете на июньские праздники?

Жаркие летние дни уже наступили. Хоть и известно, что лето в России не отличается особенной продолжительностью, насладиться им и получить новые впечатления хочется на год вперед. Однако все парки уже исхожены, блюда в разнообразных кафе испробованы и хочется чего-то необычного и нового, а времени на путешествия за границу и отпуск пока нет. Куда отправиться за впечатлениями? Мы подобрали несколько вариантов бюджетного и недорогого уикенда для путешествия на машине.
Михаил Ростарчук

Пара уточнений. Во-первых, все маршруты были освоено лично, на автомобиле, популярном кроссовере KIA Sportage оборудованном панорамной крышей фирмы Webasto — большой помощник в путешествиях! Во-вторых, в качестве отправной точки для всех маршрутов выбрана именно Москва — сделано это исключительно для единообразия и удобства подсчета километража.

Арт-парк «Никола-Ленивец»

Необычное и довольно популярное арт-пространство всего лишь в 70 километрах от Калужской области, или в 200 километрах от Москвы. С каждым годом в это уникальное и самое большое в своем роде место в Европе (парк раскинулся на 612 гектар!) приезжают тысячи туристов, чтобы увидеть необычные арт-объекты, расположенные в живописном природном ландшафте. Все было создано художником Николаем Полисским в течение последних 17 лет.

Незамысловатые скульптуры «Ротонда Бродского», башня «Бобур», «Маяк», «Вселенский разум» и в общей сложности более 30 инсталляций, арт-фестивали, прогулки на лошадях, спортивные марафоны и даже ферма с вкуснейшими обедами или пасека — все это можно найти на территории парка.

Для короткого визита хватит всего одного дня, но если вам захочется подольше задержаться — к вашим услугам уютные домики «Клевер», «ДубльДом», дом скейтера’Штаб', большой гостевой дом Флоренского в Кольцово или хостел «Арт-Казарма».

Для автолюбителей предусмотрена платная стоянка (машину можно оставить за 500 рублей в день), за которой можно расположиться на ночь в палаточном городке всего за 200 рублей в сутки. Также можно арендовать палатку.

Лайфхак от нас: хотя подмосковные вечера, конечно, дороги и прекрасны, никто не отменял такого спутника этого времени суток, как комары, которые на открытом воздухе моментально убьют всю романтику. В свою очередь, в машине, разложив сиденья и включив подходящий саундтрек, можно через прозрачную крышу увидеть звезды с максимальным комфортом и без неприятного соседства с назойливыми насекомыми.

Во-вторых, лето 2018 года отличается штормовыми ветрами. Иметь надежную и прозрачную крышу над головой — залог хорошего отдыха. Наш KIA вполне для этого подходит.

Рассказывать о «Никола-Ленивце» можно долго, но лучше всего увидеть парк воочию. Поэтому, если по какой-то причине вы все еще находитесь в раздумьях — ехать или нет, — мы с уверенностью советуем не откладывать поездку в долгий ящик. Однако перед отбытием не забудьте узнать прогноз погоды и вероятность дождя, ведь путь идет через грунтовые дороги, которые могут доставить много неудобств вашему путешествию.

Тревел-карточка

Дорога: около 3 часов (возможны пробки) через Киевское шоссе.

Прогулка с гидом: 500 рублей.

Мастер-класс «Никола-Ленивецкие промыслы»: 1000 рублей.

Пасека/ферма: бесплатно.

Прогулка на лошадях: 900 рублей/час.

Велопрокат: 500 рублей / 3 часа.

Этнопарк «Кочевник»

Пожалуй, еще одно отличное место для семейного отдыха в Подмосковье. Всего в 45 километрах от Москвы в Сергиево-Посадском районе, недалеко от города Хотьково, близ деревни Морозово расположился музей-парк под открытым небом. Это удивительное место, раскинувшееся на 140 гектар, позволит всем желающим окунуться и близко познакомиться с жизнью, традициями и культурой кочевых народов. Гости этнопарка могут побывать на тюркском дворе, в юрте монгола, калмыка, бурята, в ненецком чуме и чукотской яранге. Попадая на территорию комплекса, видишь так называемые «этнодворы» — воссозданные островки культуры, где размещены гостиницы, рестораны традиционной кухни, мастерские и музеи. Это маленькие отдельные миры, охраняемые «хранителями традиций», которые не прочь познакомить интересующегося посетителя с культурой своего народа.

Также в парке есть зоодвор, в котором есть верблюды, яки, козы, бараны, ослик, гуси, аляскинские маламуты, а в зимнее время можно прокатиться на оленях и собачьей упряжке. Путешественники с детьми могут присоединиться к специальным детским группам и программам, а так же весело провести дни рождения по предварительной договоренности.

Дети от такой поездки будут в полном восторге! Наш автомобиль позволяет с комфортом преодолевать и не такие расстояния, и даже на «галерке» ничуть не хуже, чем на переднем ряду: через крышу такой вид на небо, что об электронных девайсах можно забыть, и ваши дети наконец-то отвлекутся и увидят происходящее вокруг них. А с приоткрытой крышей у вас всегда будет свежий воздух и никаких опасений за распространенный летний недуг — простуду от кондиционера.

Тревел-карточка

Дорога: около 1 часа 30 минут (возможны пробки) по Ярославскому шоссе, 45 километров от МКАД.

Взрослые — 500 рублей.

Дети 7–14 лет, многодетные родители — 350 рублей.

Дети до 7 лет — бесплатно.

Суббота и воскресенье — с 10:00 до 17:00.

Понедельник — пятница — выходные.

Парк птиц «Воробьи»

Любителям дикой природы и пернатых друзей подойдет локация, расположенная в Калужской области, Жуковском районе, селе Совхозе «Победа». Как добраться на автомобиле:

1) 95-й километр Киевского шоссе, поворот на А-108 (Большое бетонное кольцо) по направлению на Серпухов, через 6 километров поворот по указателю «ПАРК ПТИЦ», до Т-образного перекрестка, затем направо;

2) 94-й километр Калужского шоссе, деревня Воробьи, поворот по указателю «ПАРК ПТИЦ».

Парк, расположенный на берегу реки Истьи в 70 километрах от Москвы, — это удивительное место, в котором вы найдете более 2000 видов птиц со всего мира: павлинов, попугаев, страусов, журавлей, голубей, фазанов и других. А с недавних пор и зверей, таких как кролики, карликовые породы лошадей, козы, овцы и коровы.

На территории парка также есть Парк камней и страусиная ферма. В парке камней представлены горные породы из различных регионов нашей страны — Урала, Кавказа, Карелии и Средней полосы России.

В новом павильон «Певчие птицы» обитают птицы тропиков — редкость для нашего географического пояса. В теплое время года вы также можете посетить разнообразные мастер‑классы, которые будут интересны как взрослым, так и детям. В зимнее время парк не закрывается, а переезжает в закрытые павильоны и открыт к посещению. Расстояние, по крайней мере от Москвы, небольшое, и поездка удивительным образом дарит наслаждение — летом закат наступает поздно, а панорамный люк автомобиля усиливает ощущение долгого летнего дня, делая ваше путешествие до парка еще приятнее.

В дополнение можно сфотографироваться с редкими птицами на память, а по выходным —покататься на пони, на лошади или в карете. Также любителей активного отдыха ждут пейнтбольный клуб и небольшой пейнтбольный тир. Зимой же в парке птиц «Воробьи» можно покататься на тюбинге по ледяной горке. Развлечения на любой вкус!

Тревел-карточка

Дорога: около 1 часа 50 минут (возможны пробки); Калужская область, Жуковский район, село Совхоз «Победа», ул. Парк птиц, 3/1.

Билеты в парк птиц:

Взрослые: будни — 250 рублей, выходные и праздники — 400 рублей. Льготные категории: 100 рублей. Дошкольники проходят бесплатно с родителями, купившими билет.

Билеты на вторую территорию (Парк камней, «Тропический мир», «Певчие птицы», страусиная ферма, ферма мини-животных):

Взрослые: будни — 150 рублей, выходные и праздники — 250 рублей. Льготные категории: 50 рублей.

Парк птиц: ежедневно с 10:00 до темноты. Павильон «Экзотариум»: вторник — воскресенье, с 11:00 до 18:00 (понедельник — выходной).

Вторая территория Парка птиц (Парк камней, страусиная ферма, ферма домашних мини‑животных): ежедневно с 11:00 до 19:00. Павильоны «Тропический мир» и «Певчие птицы»: вторник — воскресенье, с 11:00 до 19:00 (понедельник — выходной).

…Как видите, направлений для отдыха на несколько дней огромное количество. Пора собирать сумку и отправляться в прекрасное путешествие. Не забудьте о факторах безопасности в пути и выезжайте как можно раньше, чтобы не попасть в пробки. Также ранний выезд подарит вам несколько часов свободного времени в городах или по пути. Одним словом, можно найти множество интересных решений и получить настоящее удовольствие от каждого километра пути, особенно если едешь с таким комфортом, который подарил нам наш KIA Sportage.

автопутешествие, туризм, автотуризм
9 июня 2018
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