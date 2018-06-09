А что вы делаете на июньские праздники?

Во-вторых, лето 2018 года отличается штормовыми ветрами. Иметь надежную и прозрачную крышу над головой — залог хорошего отдыха. Наш KIA вполне для этого подходит.

Рассказывать о «Никола-Ленивце» можно долго, но лучше всего увидеть парк воочию. Поэтому, если по какой-то причине вы все еще находитесь в раздумьях — ехать или нет, — мы с уверенностью советуем не откладывать поездку в долгий ящик. Однако перед отбытием не забудьте узнать прогноз погоды и вероятность дождя, ведь путь идет через грунтовые дороги, которые могут доставить много неудобств вашему путешествию.

Тревел-карточка Дорога: около 3 часов (возможны пробки) через Киевское шоссе. Прогулка с гидом: 500 рублей. Мастер-класс «Никола-Ленивецкие промыслы»: 1000 рублей. Пасека/ферма: бесплатно. Прогулка на лошадях: 900 рублей/час. Велопрокат: 500 рублей / 3 часа.

Этнопарк «Кочевник»

Пожалуй, еще одно отличное место для семейного отдыха в Подмосковье. Всего в 45 километрах от Москвы в Сергиево-Посадском районе, недалеко от города Хотьково, близ деревни Морозово расположился музей-парк под открытым небом. Это удивительное место, раскинувшееся на 140 гектар, позволит всем желающим окунуться и близко познакомиться с жизнью, традициями и культурой кочевых народов. Гости этнопарка могут побывать на тюркском дворе, в юрте монгола, калмыка, бурята, в ненецком чуме и чукотской яранге. Попадая на территорию комплекса, видишь так называемые «этнодворы» — воссозданные островки культуры, где размещены гостиницы, рестораны традиционной кухни, мастерские и музеи. Это маленькие отдельные миры, охраняемые «хранителями традиций», которые не прочь познакомить интересующегося посетителя с культурой своего народа.