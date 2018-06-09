А что вы делаете на июньские праздники?

Пара уточнений. Во-первых, все маршруты были освоено лично, на автомобиле, популярном кроссовере KIA Sportage оборудованном панорамной крышей фирмы Webasto — большой помощник в путешествиях! Во-вторых, в качестве отправной точки для всех маршрутов выбрана именно Москва — сделано это исключительно для единообразия и удобства подсчета километража.
Арт-парк «Никола-Ленивец»
Необычное и довольно популярное арт-пространство всего лишь в 70 километрах от Калужской области, или в 200 километрах от Москвы. С каждым годом в это уникальное и самое большое в своем роде место в Европе (парк раскинулся на 612 гектар!) приезжают тысячи туристов, чтобы увидеть необычные арт-объекты, расположенные в живописном природном ландшафте. Все было создано художником Николаем Полисским в течение последних 17 лет.