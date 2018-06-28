Из Москвы в Норвегию на авто: путешествие на край Земли

Фото: АвтоВзгляд
В последние годы автомобильные путешествия за границу вновь вошли в моду. А что — рубль обесценивается, цены на билеты растут, да и федеральные трассы мало-мальски приводятся в порядок. Грех не прохватить на любимом «железном коне». Куда-нибудь в «забугорье».
Алексей Гусев

Два самых популярных у россиян направления при движении за границу — трасса М1 «Москва-Минск», а далее везде, и автодорога М-10 «Москва-Санкт-Петербург», а там на Выборг и еще далече — на трассу «Скандинавия», недавно поменявшую свое цифровое обозначение на А181.

И, если в соседнюю Финляндию не съездил еще только ленивый, а жители Ленинградской области катаются к соседям на рыбалку практически ежедневно, то продолжить путь дальше, далеко за Полярный круг, да еще и зимой, отваживаются немногие. И, как выяснил портал «АвтоВзгляд», совсем напрасно.

После пересечения границы Российской Федерации, наступает благополучная, чистая и строгая европейская Финляндия. Максимальное ограничение скорости — 100 км/ч зимой, летом знаки меняют на 120.

Однако, на большинстве дорог установлено ограничение в мизерные 80 км/ч, что делает финскую езду довольно скучной и унылой. Зато пассажиры могут любоваться прекрасными видами местной глубинки, ведь чтобы добраться до соседней Норвегии, нужно пересечь всю страну с юга на север, а это — свыше 1000 км.

О том, как подготовиться к путешествию, и что нужно сделать для беспрепятственного выезда за границу на авто, можно прочитать здесь.

Да, как же не сказать про автомобиль, которому выпала честь сопроводить нас в поездке. Себя и своих спутников ваш покорный слуга доверил проверенному опытом и годами японскому кроссоверу Mitsubishi Outlander. Он просторен, удобен и динамичен. Да к тому же еще и весьма экономичен. С движком о 167 «скакунах» в смешанном цикле машина поедает не больше девяти литров на сотню. Новый вариатор от Jatco умело реагирует на команды водителя, как и мгновенно отзывается на нажатия педаль акселератора.

Руль в «Аутлендере» информативный настолько, что его определенно оценит драйвер, предпочитающий активные маневры. Крены больше напоминают собой малозначительные уклоны, да и то — при агрессивном ввинчивании в поворот. На асфальте полноприводный Outlander стоит, как влитой.

Впрочем, если вам по душе легкий экстрим, можно рвануть через Мурманскую область, однако дороги там, понятное дело, оставляют желать лучшего. Правда, сопровождающий нас «японец» этого не заметит — настройки подвески Mitsubishi позволяют ему съедать всякие неровности без страха поперхнуться. На комфорте седоков преодоление изъянов полотна и прочих буераков не отражается никак.

Про пересечение российско-финской границы портал «АвтоВзгляд» уже рассказывал — подробнее можно прочитать здесь. Мы же едем еще севернее — к границе с Норвегией, которой фактически нет: пограничники работают по полдня и не ежедневно, а в воскресенье у них выходной.

Кстати, таможенный терминал между Финляндией и Норвегией стоит на русле небольшой речушки, всего-то около 100 метров в ширину, а КПП всего два. Этим, по слухам, пользуются местные этнические жители Саамы, обладающие неприкосновенностью, для перевоза контрабандного алкоголя через границу.

Норвегия — одна из самых дорогих стран в мире с высочайшим уровнем жизни, так что цены на все здесь соответствующие. Не зря же сами аборигены мотаются к нам за продуктами и сигаретами.

Самая известная и раскрученная крайняя северная точка Европы — Кап Норд (Cape Nord). Это остров, пусть и соединенный с континентом дорогой. Красиво, аж жуть. Но наш путь пролегает к не менее любопытному местечку — городку Мехамн. Это самая северная континентальная точка Европы, что севернее нашего Мурманска, хотя формально это полуостров.

В городке всего 800 жителей, есть большая рыбоперерабатывающая фабрика, один магазин, один отель, один гест-хаус и один бар. Есть даже маленький аэропорт, куда ежедневно прилетает небольшой самолетик из Тромсе. Преступности и даже полиции нет в принципе, все друг друга знают, дома стоят открытые, ключи в замках зажигания машин.

Более того, учитывая местный суровый климат, жители вообще не глушат автомобили, заходя, например, в магазин. Так и стоят они возле супермаркета и молотят на холостых. Зато печка греет.

Русские здесь совсем не в диковинку, ведь здешние места славятся лучшей в мире морской рыбалкой. По словам местного аутфиттера Видара Карстада, среди его клиентов — около 30% россиян. Причем, многие приезжают на автомобилях из России, несмотря на расстояние (от Москвы до Мехамна 2600 км). Видар даже нанимает русскоязычных литовцев и эстонцев, которые с недавних пор вытеснили с рынка услуг некогда царивших здесь поляков.

Кстати, можно сэкономить силы, если поставить авто на поезд от Москвы до Хельсинки — с недавних пор такая услуга есть у РЖД. Правда, в случае с Mitsubishi Outlander этого не хочется, ибо удовольствие от управления — налицо!

Норвегия — страна вытянутая, однако Мехамн находится всего лишь в 120 км от границы. Причем, дорога, больше похожая на тракт, пролегает сквозь белоснежную лесотундру — кругом простираются поля и холмы, напрочь засыпанные многометровым слоем снега. Здесь изредка можно встретить разве что северных оленей. И это — поздней весной! Даже не верится, что летом здесь бывает +27, и все кругом зеленое.

Зато по свежерасчищенному тракту, который ничем не посыпают, а просто чистят огромными грейдерами, можно смело «валить» 100—120 км/ч и при этом чувствовать себя более чем уверенно. Тем более, что эту уверенность вселяет Mitsubishi Outlander, который не ерзает по снегу из стороны ву сторону, и не заставляет волосы на спине шевелиться от страха при прохождении норвежских оврагов и барханов.

Снегоуборочной техники в Норвегии великое разнообразие, «чистилка» проходит, в среднем, каждые 15—20 минут, что не позволяет практически постоянно идущему снегу засыпать дороги. Эта же самая техника останавливается и помогает вытаскивать застрявших в брустверах нерадивых путников во время снежной бури. Здесь даже тросы не отцепляют, а все местные ездят с буксировочными крюками, вкрученными в бамперы.

Кстати, основной вид транспорта местных жителей — вовсе не автомобиль, а снегоход. Для них проложены специальные трассы вдоль фьордов, обозначенные вешками. Езда дальше 300 метров от вешек считается грубым нарушением и карается солидным штрафом в 1000 евро…

Да, 2600 км в один конец — это не шутка, особенно когда в Москве уже +26, а в северной Норвегии — «минус 4» и постоянный снегопад. Зато вояж из лета в зиму того стоит. Наградой вам станут потрясающей красоты фьорды, прекрасная рыбалка в Баренцевом море, отличная кухня и незабываемые фотографии и впечатления.

Лучше всего ехать три дня с двумя остановками на ночлег — например в Питере и в северной Финляндии. Отелей и мотелей масса, можно просто снять апартаменты с завтраком, а с этим проблем у скандинавов нет. Правда, времени на такой маршрут потребуется порядочно, ведь только дорога туда и обратно, даже если ты на раллийном Mitsubishi Lancer Evolution X, займет около шести дней…

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28 июня 2018
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