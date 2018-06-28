Из Москвы в Норвегию на авто: путешествие на край Земли

Два самых популярных у россиян направления при движении за границу — трасса М1 «Москва-Минск», а далее везде, и автодорога М-10 «Москва-Санкт-Петербург», а там на Выборг и еще далече — на трассу «Скандинавия», недавно поменявшую свое цифровое обозначение на А181.

И, если в соседнюю Финляндию не съездил еще только ленивый, а жители Ленинградской области катаются к соседям на рыбалку практически ежедневно, то продолжить путь дальше, далеко за Полярный круг, да еще и зимой, отваживаются немногие. И, как выяснил портал «АвтоВзгляд», совсем напрасно.

После пересечения границы Российской Федерации, наступает благополучная, чистая и строгая европейская Финляндия. Максимальное ограничение скорости — 100 км/ч зимой, летом знаки меняют на 120.

Однако, на большинстве дорог установлено ограничение в мизерные 80 км/ч, что делает финскую езду довольно скучной и унылой. Зато пассажиры могут любоваться прекрасными видами местной глубинки, ведь чтобы добраться до соседней Норвегии, нужно пересечь всю страну с юга на север, а это — свыше 1000 км.

О том, как подготовиться к путешествию, и что нужно сделать для беспрепятственного выезда за границу на авто, можно прочитать здесь.