11 000 км трэша: как китайские внедорожники покорили Россию

Кроме представителей Foton Motor в экипажи автомобилей вошли журналисты, которым пришлось преодолеть Поднебесную по диагонали — с юга на северо-запад. В итоге захватывающий автопробег включал 5000 км по Китаю и 6000 по России.

Маршрут пролегал по асфальтовым автомагистралям, и китайцы откровенно признались, что были немало удивлены достойным качеством наших дорог. Гости признались, что раньше у себя дома им не раз приходилось слышать о проблемах в российском дорожном строительстве, но теперь они убедились, что это неправда.

Конечно, в глухом захолустье иногда встречались разбитые участки, но для автомобилей Foton это стало безобидным испытанием и только привнесло в путешествие здоровую долю азарта. К тому же, все участники заверили, что за 25 дней пути от Гуанчжоу до Москвы, ни одна из машин-участников не сломалась. Хотите верьте, хотите нет — ни одной червоточинки! Единственной проблемой стал мелкий камешек, застрявший в тормозном механизме колеса.