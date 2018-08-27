11 000 км трэша: как китайские внедорожники покорили Россию

Специально для тех, кто еще сомневается в выносливости поделок из КНР, компания Foton Motor организовала трансконтинентальный автопробег Гуанчжоу — Москва — Гунчжоу, в котором принимали участие три модели — внедорожник Sauvana, пикап Tunland и микроавтобус Toano. Как проходил экстремальный маршрут длиной в 11 000 километров — в обзоре портала «АвтоВзгляд».
Кроме представителей Foton Motor в экипажи автомобилей вошли журналисты, которым пришлось преодолеть Поднебесную по диагонали — с юга на северо-запад. В итоге захватывающий автопробег включал 5000 км по Китаю и 6000 по России.
Маршрут пролегал по асфальтовым автомагистралям, и китайцы откровенно признались, что были немало удивлены достойным качеством наших дорог. Гости признались, что раньше у себя дома им не раз приходилось слышать о проблемах в российском дорожном строительстве, но теперь они убедились, что это неправда.
Конечно, в глухом захолустье иногда встречались разбитые участки, но для автомобилей Foton это стало безобидным испытанием и только привнесло в путешествие здоровую долю азарта. К тому же, все участники заверили, что за 25 дней пути от Гуанчжоу до Москвы, ни одна из машин-участников не сломалась. Хотите верьте, хотите нет — ни одной червоточинки! Единственной проблемой стал мелкий камешек, застрявший в тормозном механизме колеса.
Еще одним приятным сюрпризом для китайцев стала русская еда. Во время путешествия в самых разных городах и селах участникам экспедиции удалось отведать разнообразные сорта наших супов. В итоге понравилось буквально все, за исключением холодной окрошки с квасом. О русской водке гости распространяться не стали…
Но главным незабываемым впечатлением от вояжа стали встречи с людьми и, конечно же, город Москва — огромный, красивый и гостеприимный. Совсем в родных пенатах они почувствовали себя в автосалоне Foton Motor — первом и пока единственном в нашей столице. Путешественникам еще предстоит обратная дорога, но они гости уверены, что в Москву они еще вернутся.
Напомним, что из трех машин-участников автопробега только две продаются на российском рынке — Sauvana и Tunland. Микроавтобус Toano только готовится к российским продажам. Напомним, что в настоящий момент, марка Foton у нас представлена обширным модельным рядом разнотоннажных грузовиков, а также двумя внедорожниками Sauvanna и Tunlamd и микроавтобусом Foton View.