Осторожно, модерн: эксклюзивное автопутешествие к русским теремам

Сам терем был построен в 1903 году в качестве жилого дома четы Поляшовых, а после революции, будучи национализированным, принимал в разное время то сельсовет, то приют для детей. Так продолжалось до семидесятых годов, пока терем не купил московский художник Анатолий Жигалов, трудами которого терем, сегодня получивший статус регионального памятника архитектуры, сохранился до наших дней почти в первозданном виде.

Дорогу от Москвы утомительной не назвать: проскочив пробки, или, как мы, выехав из города воскресным утром, уворачиваясь от повсеместных камер, пулей долетели до Ярославля по отличному асфальту. После поворота на Кострому придется потрястись и потолкаться в местах ремонта шоссе, зато там, где его уже привели в порядок, можно ненадолго расслабиться. Километров через сто количество заплаток начинает расти прямо пропорционально удалению от Костромы, но ям, в которых можно оставить колесо, я не увидел — по крайней мере, пока не повернул от Чухломы на грунтовку, ведущую к деревне Гольцово, откуда до погореловского терема рукой подать.

Когда-то Погорелово было крупным селом — с часовней, несколькими улицами и несколькими десятками дворов, но сегодня терем и его хозяин — единственные обитатели этих мест.