Ралли-рейд «Северный лес 2017»: «Газели» рулят

Ралли-рейд «Северный лес» — единственная в мире снежно-ледовая гонка. С которой, к тому же, уже много лет подряд стартует очередной гоночный сезон в Чемпионате России и в Кубке Мира. И в прошлом, и в нынешнем сезоне этот марафон проходит в Карелии неподалеку от российско-финской границы.

Константин Гусев

Здесь собираются самые сильные спортсмены, а выступать на обледенелых лесных дорогах, где одно неверное движение может разбить автомобиль о вековые деревья, считается делом престижным. При этом езультаты «Северного леса» всегда непредсказуемы. На этот раз из 31 стартовавшего экипажа из 10 стран мира на финиш пришло лишь 18. Перед гонкой прошли обильные снегопады, а когда грейдеры расчистили гоночную трассу, ударил мороз.

На этот раз во время финального заезда встал на крышу сильнейший российский экипаж «дакаровцев» Владимира Васильева и Константина Жильцова. Перевернуться «на ноги» экипаж смог только при помощи конкурентов. До финиша он все-таки добрался, но призовых мест не занял. Увы, то же самое произошло и с еще одними претендентами на первенство — экипажем Андрея Руцкого и Евгения Загороднюка. Те кувыркнулись на участке вдоль пограничных столбов государственной границы и лишились правой двери. Двигаться с такой проблемой на морозе — занятие неблагодарное. Братья Новиковы улетели с трассы за 18 километров до финиша. Их аппарат буквально снес несколько деревьев и повис на бруствере. Не добралось до финиша и единственное багги французского экипажа Жан-Поля Ван Боэмена и Эрве Лаверня. Всю гонку они радовали болельщиков кульбитами своей «кибитки» и высокой скоростью, но намертво встали в конце третьего заезда на очередном коварном повороте. Корреспондент портала «АвтоВзгляд» застал французов, тоскливо разглядывающих вывернутые передние колеса.

Также не дошла до финиша распиаренная «Нива» команды Suprotec Racing. В прошлом году она прошла весь «Шелковый путь» и добралась до Пекина, правда, без особых результатов. К новому сезону за ее доработку взялся знаменитый Борис Гадасин из G-Force. Увы, машина встала из-за проблем с двигателем. Пилот Александр Потапов трижды останавливался и перезагружал бортовой компьютер, но в результате двигатель окончательно заглох. У самого Гадасина треснул фитинг подачи масла в двигатель. Опытный пилот и конструктор дотянул до финиша спецучастка, но на следующий день оформил технический сход и на гоночной трассе не появился. Такая же ситуация возникла и у прошлогоднего победителя «Северного леса», финна Тапио Лауронена. В предпоследний день гонки он был лидером, но на финальный спецучасток не вышел из-за проблем с коробкой передач.

Вообще на морозе было много трудностей. Хотя бы завести автомобиль — у гоночных болидов с этим гораздо сложнее. По регламенту пользоваться запасными аккумуляторами нельзя, поэтому механикам было разрешено прикуривать аппараты от не родных аккумуляторов. К слову, из предстартового лагеря некоторые автомобили вывозили на лямке — их завести так и не смогли. Кстати, про регламент.

Если требования к международному зачету более-менее стабильны, то в российском — сплошная «импровизация». В этом году, например, гоночную трассу можно пройти на буксире, и штрафы за это минимальны. Поговаривают, что подобные «тезисы» — лоббирование интересов некой богатой гоночной команды, которая, несмотря на вложенные огромные деньги, не может построить ни нормальных аппаратов, ни привлечь опытных пилотов и штурманов.

Появилось и другое новшество — более приятное. Организаторы ралли-рейдов наконец-то вняли пожеланиям журналистов и устроили больше зрительских зон. В результате количество публики на этом «Северном лесе» увеличилось в разы, что, естественно, сказывается на популяризации автоспорта в России.

«Северный лес» — явление непредсказуемое. Например, в последние годы первыми в абсолюте Кубка Мира становились спортсмены из жарких стран, которые зачастую впервые видели снег. На этот раз вершину подиума также заняли иностранцы: «золото» у поляков Арона Домзалы и Симона Господарчика, а «серебро» у экипажа чеха Мирослава Заплеталы и словака Марека Сиккоррой. В политической жизни эти две страны разошлись, а в спорте объединились. И лишь «бронза» досталась российскому экипажу Алексея Титова и Андрея Русова. Кстати, в ралли-рейдах это третья гонка пилота. Пилоты из жарких стран — туркмен Шамырату Гурбанов и Ясир Сейдн из Саудовской Аравии — на этот раз довольствовались «бронзой» и «серебром» в категории Т2.

Зачет первого этапа ЧР был также удивителен: на первом месте финский экипаж Йоуни Ампуйя и Маркку Хурскайнен. В прошлом году Ампуйя заявил, что ему очень нравится выступать в российском зачете, и он будет продолжать этим заниматься. Да и ландшафты Карелии — копия родной Суоми. Что ж посмотрим, как финны себя поведут на последующих этапах в степях и песках — в прошлом году это выглядело более чем достойно.

В профильной категории «Рейд спорт» первое и второе место заняли экипажи отечественной техники команды «ГАЗ Рейд Спорт». «Золото» у экипажа Михаила Кострукова и Олега Нежнова, которые оторвались от преследователей аж на полчаса. Кстати, они же стали четвертыми в абсолютном зачете. «Серебро» у Татьяны Елисеевой и Александра Семенова, которые всего на 3 минуты обошли экипаж Максима Кирпилева и Павла Ушакова — тем досталась «бронза». К подиуму пилотесса шла не первый год. И преградой были не только тяжелые перегоны «Шелкового пути» и пески пустыни Гоби. Перед финальным заездом «Северного леса» ее экипажу хотели добавить 15 минут пенализации за… разговор перед стартом с капитаном команды! Дескать, тот подошел к своему экипажу, чтобы оказать непонятно какую помощь, а не пожелать удачи… Слава богу, организаторы проявили мудрость и отказались от подобной глупой кары.

Не менее интересным был и газовский экипаж дакаровского прототипа Т1. Его руль доверили молодому пилоту Егору Охотникову, которому только исполнилось 18 лет. Выглядит он настолько молодо, что приходилось слышать тирады типа «кто пустил ребенка за руль?». Однако в компании опытнейшего штурмана Евгения Павлова «ребенок» повел себя более чем достойно: несмотря на то, что лег на бок во второй день соревнований, в своем классе пришел пятым!

В командном зачете «ГАЗ Рейд Спорт» стал вторым. И здесь стоит лишний раз вспомнить о незаслуженно забытых героях гонок: механиках и конструкторах. Вполне стандартные двигатели Cummins боевых «Газелей» разгоняют автомобиль до 175 километров в час, и уже есть планы «раскочегарить» их до двухсот. Открою небольшой секрет: Cummins настроен таким образом, что работает «по полной» только при полностью открытой дроссельной заслонке. Так что даже в самые лихие виражи приходится входить с «тапкой в пол». В суровых условиях «Северного леса» двигатели кормили арктическим маслом Тотаl. А грязевая резина BFGoodrich, которая совсем не подходит для льда, была шипована механиками команды по собственному рецепту — стандартная шиповка для спортивных автомобилей не пригодна.

Что же, «Северный Лес» закончился, и дальнейшее выяснение отношений в российских ралли-рейдах отложено до апреля. В этом году следующий этап пройдет в Крыму — пока еще не опробованном адептами скоростного внедорожья месте.

автопутешествие, автоспорт
1 марта 2017
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