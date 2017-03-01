Ралли-рейд «Северный лес 2017»: «Газели» рулят

Здесь собираются самые сильные спортсмены, а выступать на обледенелых лесных дорогах, где одно неверное движение может разбить автомобиль о вековые деревья, считается делом престижным. При этом езультаты «Северного леса» всегда непредсказуемы. На этот раз из 31 стартовавшего экипажа из 10 стран мира на финиш пришло лишь 18. Перед гонкой прошли обильные снегопады, а когда грейдеры расчистили гоночную трассу, ударил мороз.

На этот раз во время финального заезда встал на крышу сильнейший российский экипаж «дакаровцев» Владимира Васильева и Константина Жильцова. Перевернуться «на ноги» экипаж смог только при помощи конкурентов. До финиша он все-таки добрался, но призовых мест не занял. Увы, то же самое произошло и с еще одними претендентами на первенство — экипажем Андрея Руцкого и Евгения Загороднюка. Те кувыркнулись на участке вдоль пограничных столбов государственной границы и лишились правой двери. Двигаться с такой проблемой на морозе — занятие неблагодарное. Братья Новиковы улетели с трассы за 18 километров до финиша. Их аппарат буквально снес несколько деревьев и повис на бруствере. Не добралось до финиша и единственное багги французского экипажа Жан-Поля Ван Боэмена и Эрве Лаверня. Всю гонку они радовали болельщиков кульбитами своей «кибитки» и высокой скоростью, но намертво встали в конце третьего заезда на очередном коварном повороте. Корреспондент портала «АвтоВзгляд» застал французов, тоскливо разглядывающих вывернутые передние колеса.