Названа цена российского спорткара DK Racing Shortcut

Как сообщили в пресс-службе компании, инженеры КБ «527» усовершенствовали двигатель «Шорткара», в частности снизив сопротивление и противодавление отработавших газов. Благодаря этому звуки, издаваемые выхлопной системой, стали более ровными. Кроме того, в ходе модернизации выросла и мощность мотора: на бензине АИ-98 он развивает до 184 л. с. и 200 Нм крутящего момента, в то время как в гоночном режиме на АИ-102 агрегат генерирует до 194 сил и 215 Нм момента.

DK Racing Shortcut обзавелся и абсолютно новой приборной панелью. По умолчанию на экран выводятся восемь показателей, среди которых обороты коленвала, температура охлаждающей жидкости, запас топлива, напряжение в бортовой сети, скорость, давление и масла, а также свободный параметр. При этом водитель имеет возможность настроить «приборку» под себя, оставив лишь два необходимых показателя.

На смену Х-образному каркасу безопасности, установленного со стороны водителя, пришел Y-образный, что обеспечивает дополнительную защиту во время аварий. Помимо этого, «Шорткар» оборудован узлом защиты ног водителя, системой пожаротушения, боковыми сетками, а также омологированными «Международной автомобильной федерацией» (FIA) 6-точечными ремнями безопасности.