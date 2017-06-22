Спортпрототипы Cadillac Dpi-V. R собрали все возможные победы в серии IMSA

– Двигатель Cadillac 6,2 л V8, отлично зарекомендовавший себя в Cadillac CTS-V и Escalade, обеспечивает мощность и отзывчивость, необходимую для гоночных автомобилей. В этом сезоне именно благодаря таким качествам двигателя в каждом автомобиле мы заменяли его только один раз, после гонки Rolex 24 в Дайтоне, — сказал директор по глобальной стратегии Cadillac Ричард Брекус.

Кроме того, он отметил, что начиная с первых тренировок и заканчивая успешными гонками в Себринге, Лонг-Бич, и на трассах Америк и Детройт, эти двигатели работали без каких-либо серьезных неполадок.

При разработке этой 6,2-литровой V-образной «восьмерки» американцы позаимствовали некоторые компоненты у моторов, которые трудятся под капотами седана CTS-V и внедорожника Escalade. При наличии необходимых для этой серии ограничителей мощности отдача двигателя достигает отметки в 600 л. с.

Этим агрегатом комплектуются три гоночных автомобиля: № 10 Konica Minolta Cadillac DPi-V. R, № 5 Mustang Sampling Cadillac DPi-V. R, а так же № 31 Whelen Engineering Cadillac DPi-V. R. Примечательно, что во время IMSA машинам удалось преодолеть более 25 000 километров практически без сбоев.