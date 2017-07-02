«Москвич-2140» выиграл ралли Bosch Moskau Klassik

В 12:00 начался старт автомобилей-участников, сопровождаемый зажигательными танцами девушек-черлидерш и красочным пневмофейерверком. Первым покинул стартовую арку старейший участник ралли — американский Brisco, отметивший в нынешнем году свое столетие, подготовленный к соревнованиям специалистами реставрационного центра «Камышмаш». Затем, один за другим, в путь отправились роскошные Imperial Crown (1959) и Cadillac Eldorado (1960), спортивные FIAT Sport Spider и Porsche 356 cabrio (оба — 1966 г. в.), редкие в наших широтахMitsubishi Celeste (1979) и Datsun 280Z (1977), целое созвездие вальяжных Mercedes-Benz (c 1965 по 1982 гг.в.) и маленький NSU-Fiat (1941), наконец, любимцы публики — ностальгические отечественные «Чайки» и «Победы», «Волги» и «Запорожцы», «Москвичи» и «Лады». За три четверти часа перед зрителями как на параде прошла вся автомобильная история минувшего столетия.

Для участников Bosch Moskau Klassik день был насыщен увлекательными соревнованиями. Классическое штурманское ралли на ориентирование и точность прохождения дистанции привело экипажи от Боровицкого холма на автодром ФСО России в Старую Купавну. Там, на гоночном кольце, знаменитом своим уникальным техническим оснащением, состоялся завершающий этап — состязания в водительском мастерстве. Интрига соревнований свела непримиримых соперников. Зрители на трибуне с волнением наблюдали за борьбой и спорили — кто выйдет из схватки победителем: заокеанский muscle-car Chevrolet Corvette (1967) или «кэгэбэшная догонялка» ГАЗ-2434 (1986), легендарный Porsche 911 (1965) или скромный, но задиристый Ford Taunus GLX(1973), приехавший на ралли из Санкт-Петербурга. А вдруг удача улыбнется ветерану ГАЗ-А (1936), ведь многое в этих состязаниях определял точный расчет, опыт и хладнокровие экипажей.