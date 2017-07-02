«Москвич-2140» выиграл ралли Bosch Moskau Klassik

Открыл программу оркестр-диксиленд, под музыку которого начался первый этап ралли — «Конкурс автомехаников». При этом его основной темой стали тормозные системы. И не спроста, ведь в этом году весь автомобильный мир празднует 90-летие тормозных систем Bosch. Участники соревнований, горячо поддерживаемые публикой, прошли ряд несложных, но очень азартных и зрелищных испытаний. Ведущие шоу — Леонид Ярмольник и Марк Подольский не дали скучать и зрителям, для которых была подготовлена интересная призовая викторина с вопросами по истории тормозных систем.
В 12:00 начался старт автомобилей-участников, сопровождаемый зажигательными танцами девушек-черлидерш и красочным пневмофейерверком. Первым покинул стартовую арку старейший участник ралли — американский Brisco, отметивший в нынешнем году свое столетие, подготовленный к соревнованиям специалистами реставрационного центра «Камышмаш». Затем, один за другим, в путь отправились роскошные Imperial Crown (1959) и Cadillac Eldorado (1960), спортивные FIAT Sport Spider и Porsche 356 cabrio (оба — 1966 г. в.), редкие в наших широтахMitsubishi Celeste (1979) и Datsun 280Z (1977), целое созвездие вальяжных Mercedes-Benz (c 1965 по 1982 гг.в.) и маленький NSU-Fiat (1941), наконец, любимцы публики — ностальгические отечественные «Чайки» и «Победы», «Волги» и «Запорожцы», «Москвичи» и «Лады». За три четверти часа перед зрителями как на параде прошла вся автомобильная история минувшего столетия.
Для участников Bosch Moskau Klassik день был насыщен увлекательными соревнованиями. Классическое штурманское ралли на ориентирование и точность прохождения дистанции привело экипажи от Боровицкого холма на автодром ФСО России в Старую Купавну. Там, на гоночном кольце, знаменитом своим уникальным техническим оснащением, состоялся завершающий этап — состязания в водительском мастерстве. Интрига соревнований свела непримиримых соперников. Зрители на трибуне с волнением наблюдали за борьбой и спорили — кто выйдет из схватки победителем: заокеанский muscle-car Chevrolet Corvette (1967) или «кэгэбэшная догонялка» ГАЗ-2434 (1986), легендарный Porsche 911 (1965) или скромный, но задиристый Ford Taunus GLX(1973), приехавший на ралли из Санкт-Петербурга. А вдруг удача улыбнется ветерану ГАЗ-А (1936), ведь многое в этих состязаниях определял точный расчет, опыт и хладнокровие экипажей.
Заезды пилотов с «ле-мановским» стартом по трассе с изменяемым коэффициентом трения поверхности от сухого асфальта до имитации льда, соревнования в ванне аквапланнинга, упражнения по скоростному маневрированию, проверка умения удерживать мгновенную скорость, специальное соревнование на плите динамического заноса и, наконец, самая зрелищная часть — финальные парные заезды-поединки. Неожиданно для многих, верхнюю ступень пьедестала почета занял экипаж автомобиля «Москвич-2140» (1985), сумевший вывести из борьбы безусловного фаворита — Lancia Fulvia Monte-Carlo (1975). Одновременно с московским, финишировало и аналогичное ралли в Германии — Bosch Boxberg Klassik. Проводить оба соревнования в один день стало доброй традицией, своеобразным «культурным мостом» между двумя странами, в которых чтят спортивную историю и любят соревнования старинных автомобилей.
Заметим, что имя компании Bosch в названии ралли вовсе не случайно. Крупнейший в мире электротехнический концерн с самого начала своего существования и по сегодняшний день играет огромную роль в автоспорте. Достаточно сказать, что многие изобретения фирмы — свечи зажигания, система впрыска, усилитель тормозов и освещение — первоначально были опробованы на гоночных трассах и только потом появились на серийных моделях. Кроме того, компания занимается производством и ремонтом электрооборудования для автомобилей любого возраста и подобное ралли — еще один способ продемонстрировать надежность ее изделий.