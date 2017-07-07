Ралли «Шелковый путь-2017»: еще больше песков и грязи

В мировой табели о рангах ралли-рейд «Шелковый путь» котируется почти на одном уровнем с легендарным «Дакаром», хотя первый проводится лишь в седьмой раз, а второй марафон стартует в следующем году в сороковой. Тем не менее, повторимся, в «ШП» выступают самые именитые гонщики, его транслируют ведущие международные телеканалы, а по сложности этот рейд не так уж и сильно уступает своему главному конкуренту.
Михаил Ростарчук

В этом году «Шелковый путь» стартует 7 июля на Красной площади в Москве и финиширует через две с небольшим недели — 22 июля в китайском Сиане. Длина маршрута, проложенного по самым эффектным местам России, Казахстана и Китая составляет 9 599 км. Самой интересной частью гонки обещают стать китайские этапы: организаторы обещают еще больше песков, еще больше бездорожья, сокращение лиазонов и еще более длинные допы.

Внедорожники Toyota во второй раз стали официальными автомобилями международного ралли «Шелковый путь». Toyota Land Cruiser и Hilux должны будут решать все сложные в своем многообразии задачи, стоящие перед оргомитетом ралли.

– Сегодня в Москве собрались все главные звзды ралли-рейдов, и это признак доверия — доверия к организаторам гонки, доверия к нашим партнерам, доверия к России, Казахстану и Китаю, — обозначил по просьбе портала «АвтоВзгляд» статус мероприятия руководитель проекта ралли «Шелковый путь» Владимир Чагин. — Я горжусь тем, чего нам всем удалось добиться, и с нетерпением жду этого двухнедельного марафона — уверен, спортсмены подарят нам выдающееся шоу!..

Напомним, что в ралии участвуютдействующие победители гонки Сириль Депре и Давид Кастера из Peugeot Sport, которую также будут представлять титулованные Стефан Петерансель и Себастьен Леб. Главными соперниками французов станет плеяда автомобилей MINI во главе с Язидом Аль-Раджи и Владимиром Васильевым.

В категории грузовиков главными фаворитами гонки по-прежнему остаются четыре экипажа «КАМАЗ-мастер», пилотами которого станут победители ралли «Шелковый путь» Айрат Мардеев, Эдуард Николаев и Дмитрий Сотников, а также Антон Шибалов, неоднократный призер марафона. При этом двукратный победитель гонки в классе грузовиков Айрат Мардеев заявил, что «среди участников 2017 года нет аутсайдеров, а показать хороший результат может любой из экипажей».

Корреспондент портала «АвтоВзгляд» будет сопровождать ралии на всем его протяжении, так что следите за нашими публикациями.

внедорожник, бездорожье, автоспорт
7 июля 2017
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