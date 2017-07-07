Ралли «Шелковый путь-2017»: еще больше песков и грязи

В этом году «Шелковый путь» стартует 7 июля на Красной площади в Москве и финиширует через две с небольшим недели — 22 июля в китайском Сиане. Длина маршрута, проложенного по самым эффектным местам России, Казахстана и Китая составляет 9 599 км. Самой интересной частью гонки обещают стать китайские этапы: организаторы обещают еще больше песков, еще больше бездорожья, сокращение лиазонов и еще более длинные допы.

Внедорожники Toyota во второй раз стали официальными автомобилями международного ралли «Шелковый путь». Toyota Land Cruiser и Hilux должны будут решать все сложные в своем многообразии задачи, стоящие перед оргомитетом ралли.

– Сегодня в Москве собрались все главные звзды ралли-рейдов, и это признак доверия — доверия к организаторам гонки, доверия к нашим партнерам, доверия к России, Казахстану и Китаю, — обозначил по просьбе портала «АвтоВзгляд» статус мероприятия руководитель проекта ралли «Шелковый путь» Владимир Чагин. — Я горжусь тем, чего нам всем удалось добиться, и с нетерпением жду этого двухнедельного марафона — уверен, спортсмены подарят нам выдающееся шоу!..