«Шелковый путь-2017» чуть не утонул в грязи пролога гонки

Многие выехали на маршрут в ночь, сразу после старта гонки на Красной площади. Те же, кто предпочел выдвинуться с утра, попали в буквальном смысле с корабля на бал. В этих краях более двух месяцев шли обильные дожди, и в результате пролог гонки (61 км) превратился в сплошную грязевую ванну. Первым экипажам еще более менее повезло. А вот тем, кто шел после армады грузовиков, не поздоровилось.

Особенно не повезло «кибиткам Т3», которые прибыли буквально по уши в грязи. В этот день большее количество зрителей собралось не на гоночной трассе, а на… мойке после финиша. «Легковушки» отмывались огромными автомойками, а грузовики — брандспойтами из пожарных рукавов. Для этого специально пригнали пожарный расчет. А вот что делать с насквозь продуваемыми «кибитками», у которых из стекол только «лобовуха»? Особо экзотично смотрелся экипаж Марии Опариной. В измазанных шлемах девушки буквально выползли из огромного комка грязи — иначе то, во что превратился их аппарат не назовешь.