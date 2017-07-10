«Шелковый путь-2017» чуть не утонул в грязи пролога гонки

Фото avtovzglyad.ru
Первый заезд грандиозного марафона «Шелковоый путь-2017» прошел на границы Нижегородской области и республики Чувашии. Этому предшествовал марш-бросок из Москвы на 600 верст, когда и пилотам, и журналистам, среди которых был и корреспондент портала «АвтоВзгляд», пришлось выходить «на работу» изрядно уставшими.
Константин Гусев

Многие выехали на маршрут в ночь, сразу после старта гонки на Красной площади. Те же, кто предпочел выдвинуться с утра, попали в буквальном смысле с корабля на бал. В этих краях более двух месяцев шли обильные дожди, и в результате пролог гонки (61 км) превратился в сплошную грязевую ванну. Первым экипажам еще более менее повезло. А вот тем, кто шел после армады грузовиков, не поздоровилось.

Особенно не повезло «кибиткам Т3», которые прибыли буквально по уши в грязи. В этот день большее количество зрителей собралось не на гоночной трассе, а на… мойке после финиша. «Легковушки» отмывались огромными автомойками, а грузовики — брандспойтами из пожарных рукавов. Для этого специально пригнали пожарный расчет. А вот что делать с насквозь продуваемыми «кибитками», у которых из стекол только «лобовуха»? Особо экзотично смотрелся экипаж Марии Опариной. В измазанных шлемах девушки буквально выползли из огромного комка грязи — иначе то, во что превратился их аппарат не назовешь.

Фото avtovzglyad.ru

Весь маршрут превратился в сплошной грязевой дрифт и с машин смывались в полном смысле слова тонны грязи. В абсолюте вперед вырвалась команда Peugeot: Стефан Петрансель лишь полминуты уступил Себастьяну Лебу. Третьим стал победитель прошлогоднего «ШП» Сириль Депре. Десятку замкнули газовцы Михаил Коструков и Александр Семенов. Среди грузовиков лучшее время у чеха Мартина Коломы из Tatra. На втором — знаменитай Алиш Лапраиш. На третьем — голландец Тон ван Генугтен на Iveko. КамАЗ пока не спешит вырваться в лидеры.

Сегодня предстоит похожий спецучасток — ни ландшафт, ни дождливая погода не изменились. Плюс к этому — броды, которые из-за осадков грозят превратиться в более серьезное припятствие.

– Трасса не очень сложная, — оценил пролог опытный трофист, штурман команды «ГАЗ Рейд Спорт» Евгений Павлов, — хотя я сам видел, как несколько аппаратов просто «сели». По навигации и коварству трассы пока сказать ничего не могу, все было просто — обычная проселочная дорога. Сложности меня ждут впереди — в степях Казахстана и песках Гоби.

Капитан команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин, к которому корреспондент портала «АвтоВзгляд» обратился за комментариями, пока не стал делать прогнозов на гонку:

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

– По результатам пролога мы показали неожиданно потрясающий результат — приехали в десятке «абсолюта» — 9, 10 и 13 места. Это результат очень плотной подготовки. Могли бы показать еще лучшее время, упереться в корму «абсолюта» — команду Peugeot, но, видимо, через чур перестраховались — поставили слишком чуткую защиту мотора и при превышении давления в турбине она переводила двигатель в аварийный режим на десяток секунд.

Наша схема полного привода по парт-тайм на такой грязной трассе себя полностью оправдывает. Машина отлично выезжала из любой грязи, и даже не требовалось включать блокировки дифференциалов. Скорости добавила новая схема включения коробки передач — она теперь не тросовая, а на валах и шарнирах. В результате переключение передач происходит быстрее, четче и надежнее. Так же мы поставили грязевые BF Goodrige Mud Terrain вместо модных новейших Old Terrain. И это оказалось верным тактическим решением…

внедорожник, бездорожье, автоспорт, гонки
10 июля 2017
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