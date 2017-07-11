«Шелковый путь-2017»: КамАЗ пасует перед «Газелью»

– Штурман Олег Нежнов «побибикал», но нас не пропускали несколько километров, — вспоминает Михаил, — Как кроссмен я заметил, что на резких поворотах КамАЗ дорогу вообще не держит. Место обгона выбирать не приходилось, обошли в скользком грязном повороте по внешней стороне…

Увы, несмотря на динамичное начало, без неожиданностей у «газовцев» не обошлось: после окончания заездов произошла грандиозная авария на трассе М7 — столкнулись две фуры. Их останки перекрыли всю дорогу, в результате чего образовалась десятикилометровая пробка, сквозь которую пришлось буквально продираться торопящимся на следующую точку съемки журналистам. А позже выяснилось, что ехавшие мимо места ДТП газовские механики чудом пролетели между этими фурами за несколько секунд до столкновения.

По результатам первого серьезного гоночного дня лидерами абсолютного зачета стали Стефан Петрансель и Ван ден Бринк, который вырвал победу у Сергея Вязовича в категории грузовиков. Кстати, в этой категории сошел с дистанции знаменитый Алеш Лопраиш — проблема с двигателем, который не получилось починить на ходу. Среди «камазовцев» на четвертом месте закрепился Антон Шибалов.

Но на следующий гоночный день «Синяя армада» поначалу шла в лидерах — сразу за троицей Peugeot. Из которой по результатам 329 километрового спецучастка в лидеры выбился Себастьен Леб. Но к финишу «камазовцам» пришлось подвинутся — в лидеры грузового зачета наконец-то выбился мазовец Сергей Вязович.