«Шелковый путь-2017»: КамАЗ пасует перед «Газелью»

Спецучасток по пасторальной глубинке Татарстана занял всего 170 км. Общее впечатление портала «АвтоВзгляд»: тяжело пилотам, легко штурманам. Первым потому, что по сравнению с Чувашией погода особо не изменилась и путь гонщиков лежал фактически по чуть подсохшей, но вполне трофийной трассе. Для езды по которой нужна не только соответствующая резина, но и специфические навыки. А большинству штурманов пришлось поскучать, так как на мокрой земле лидеры из Peugeot набили хорошо видную колею — можно было спокойно ехать «по следам». Тем не менее такая затяжная трофийная трасса преподнесла множество интересных сюрпризов и раскрыла интересные тайны гоночного мира.
Например, что хваленые КамАЗы «Синей армады» по мокрой грязи входят в повороты, мягко говоря, не ахти. Этим воспользовался «газовец» Михаил Коструков, совмещающий рейды с автокроссом, и на гоночной «Газели»… обогнал КамАЗ! Поначалу он уступал ему дорогу, так как о подобных поединках пока еще никто не мог даже думать. Но на поворотах многотонный грузовик резко терял скорость, компенсируя потери прямыми участками. В результате Кострукову это надоело и он по вполне кроссовой привычке нагнал КамАЗ и «сел на хвост».