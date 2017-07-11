«Шелковый путь-2017»: КамАЗ пасует перед «Газелью»

Фото avtovzglyad.ru
Караван гонки «Шелковый путь-2017» из тысячи машин пересек границу Казахстана и появилось время подвести итоги двух этапов, прошедших по территории России.
Константин Гусев

Спецучасток по пасторальной глубинке Татарстана занял всего 170 км. Общее впечатление портала «АвтоВзгляд»: тяжело пилотам, легко штурманам. Первым потому, что по сравнению с Чувашией погода особо не изменилась и путь гонщиков лежал фактически по чуть подсохшей, но вполне трофийной трассе. Для езды по которой нужна не только соответствующая резина, но и специфические навыки. А большинству штурманов пришлось поскучать, так как на мокрой земле лидеры из Peugeot набили хорошо видную колею — можно было спокойно ехать «по следам». Тем не менее такая затяжная трофийная трасса преподнесла множество интересных сюрпризов и раскрыла интересные тайны гоночного мира.

Например, что хваленые КамАЗы «Синей армады» по мокрой грязи входят в повороты, мягко говоря, не ахти. Этим воспользовался «газовец» Михаил Коструков, совмещающий рейды с автокроссом, и на гоночной «Газели»… обогнал КамАЗ! Поначалу он уступал ему дорогу, так как о подобных поединках пока еще никто не мог даже думать. Но на поворотах многотонный грузовик резко терял скорость, компенсируя потери прямыми участками. В результате Кострукову это надоело и он по вполне кроссовой привычке нагнал КамАЗ и «сел на хвост».

Фото avtovzglyad.ru

– Штурман Олег Нежнов «побибикал», но нас не пропускали несколько километров, — вспоминает Михаил, — Как кроссмен я заметил, что на резких поворотах КамАЗ дорогу вообще не держит. Место обгона выбирать не приходилось, обошли в скользком грязном повороте по внешней стороне…

Увы, несмотря на динамичное начало, без неожиданностей у «газовцев» не обошлось: после окончания заездов произошла грандиозная авария на трассе М7 — столкнулись две фуры. Их останки перекрыли всю дорогу, в результате чего образовалась десятикилометровая пробка, сквозь которую пришлось буквально продираться торопящимся на следующую точку съемки журналистам. А позже выяснилось, что ехавшие мимо места ДТП газовские механики чудом пролетели между этими фурами за несколько секунд до столкновения.

По результатам первого серьезного гоночного дня лидерами абсолютного зачета стали Стефан Петрансель и Ван ден Бринк, который вырвал победу у Сергея Вязовича в категории грузовиков. Кстати, в этой категории сошел с дистанции знаменитый Алеш Лопраиш — проблема с двигателем, который не получилось починить на ходу. Среди «камазовцев» на четвертом месте закрепился Антон Шибалов.

Но на следующий гоночный день «Синяя армада» поначалу шла в лидерах — сразу за троицей Peugeot. Из которой по результатам 329 километрового спецучастка в лидеры выбился Себастьен Леб. Но к финишу «камазовцам» пришлось подвинутся — в лидеры грузового зачета наконец-то выбился мазовец Сергей Вязович.

Фото silkwayrally.com

Второй день был намного суше предыдущего — всего лишь несколько бродов на зрительских точках. В Челябинской области началась классическая степь, как бы прелюдия к покорению Казахстана. Высокая трава, неожиданные ямы и валуны (отличительная черта этих мест), коварная схема степных дорог и как следствие — частая смена направления гоночного маршрута. Именно поэтому француз Сириль Депре на 8-й минуте гонки застрял в канаве и отстал от коллег по Peugeot.

Анализируя «российский этап», стоит лишний раз обратить внимание на коллизиях в грузовом зачете. Повторюсь, в этот день равных Вязовичу здесь не было. Тем более, что на первых двух ему не везло: то произошла путаница с навигацией, то проблемы с техникой. Самое интересное, что на челябинском этапе Вязович боролся не с «Синей армадой», а с чехом — «татровцем» Мартином Коломы из Tatra Buggyra Racing. Тот буквально сидел у него на хвосте и жесткий прессинг был виден невооруженном взглядом. Так продолжалось весь спецучасток — чех отстал всего на 55 секунд. Третья позиция у «ивековца» Тона ван Генугтена, а четвертое, пятое и шестое место у «КАМАЗ-мастер». Сейчас лагерь гонки усиленно муссирует такую расстановку сил. Даже делает ставки на то, когда «камазовцы» устроят матч-реванш: в степях Казахстана или в пустыне Гоби?

  • Фото silkwayrally.com
  • Фото silkwayrally.com

Проблемы начались и у газовцев, которые на этот раз не веселили публику своей знаменитой «хлебовозкой», а выставили два «Газона Next». Увы, аппарат Болеслава Левицкого на одном из бродов получил гидроудар — мотор ЯМЗ-534 позволил слишком динамично войти в брод. У механиков команды в запасе была только одна ночь, чтобы грузовик вновь вышел на гоночную трассу. Другой экипаж Михаила Шкляева (экс-пилот знаменитой «хлебовозки») пока очень внимателен к новой технике и особо не рискует, тем более, что его Next сильно отличается от предыдущего образца. Пока он радует публику лишь любимым дрифтом по грязи и движением в заносе. Но обещает показать возможности своего нового аппарата в степях, а главное — в песках Китая.

Сейчас гонщики проходят самый длинный этап этого тяжелейшего гоночного марафона: от Кастаная до Астаны — 909 км, из которых 373 — два степных спецучастка. Корреспондент портала «АвтоВзгляд» продолжает «преследовать» гонщиков на самых интересных участках маршрута. И параллельно вести социально-этнографические наблюдения. Так, на территории РФ я на личной практике проверил готовность стражей дорог к обеспечению безопасности перемещения огромного каравана «Шелкового Пути» — более тысячи автомобилей. Остановленный за нарушение ПДД, я отделался «взяткой» в виде командной кепкой и ответов на кучу вопросов гаишника. Самый интересный из них — имеет ли он право нас останавливать? — даже меня поставил в тупик.

автопутешествие, автотуризм, автоспорт, гонки
11 июля 2017
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