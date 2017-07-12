Марафон «Шелковый путь-2017»: проклятые земли Петеранселя

Фото avtovzglyad.ru
Казахстан вновь оказался непреодолимым спецучастком для самого именитого участника «Шелкового пути». Как и год назад, Стефан Петерансель вновь разбил свой багги, причем сценарий повторился «буква в букву»: на высокой скорости — поговаривают что около 160 км/ч — автомобиль действующего чемпиона «Дакара» поймал яму и совершил кульбит с переворотом.
Евгений Васин

При этом, свидетельствует корреспондент портала «АвтоВзгляд», Peugeot 3008 DKR, на котором ехал француз, пострадал очень сильно, а вернуть машину на ход и добраться до финиша стало возможно только после помощи Айрата Мардеева. Напомним, что в прошлом году точно такая же история полностью перевернула исход гонки, а на подиум в итоге поднялся Сириль Депре.

В этом году известный мотогонщик, ныне защищающий цвета Peugeot Total, тоже идет в авангарде гонки, однако Казахстан и ему задал перцу: Депре не справился с размытой дождями степной дорогой и съехал в кювет, правда, сохранив автомобиль в целости. Как и Петеранселя, Сириля Депре вытаскивал КамАЗ экипажа Дмитрия Сотникова.

Из всей звездной тройки Пятой республики дела идут в гору только у Себастьена Леба, который на своем новеньком Peugeot 3008 DKR Maxi уверенно лидирует в зачете и лишь увеличивает отрыв от преследователей. Комментарий Айрата Мардеева порталу «АвтоВзгляд» достаточно подробно описывает происходящее на четвертом спецучастке:

– Петрансель снова разложился, так что мы стояли с ними, помогали. Спецучасток был очень скользкий, опасный. Было очень много мест, где можно было «убраться». Так что ехали аккуратно, особенно не рисковали, потому что еще десять дней впереди, нужно сохранить машину. Нашей главной задачей было проехать стабильно. Сейчас мы отстаем на 19 минут от лидера, так что будем стараться отыгрывать…

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12 июля 2017
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