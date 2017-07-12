Марафон «Шелковый путь-2017»: проклятые земли Петеранселя

При этом, свидетельствует корреспондент портала «АвтоВзгляд», Peugeot 3008 DKR, на котором ехал француз, пострадал очень сильно, а вернуть машину на ход и добраться до финиша стало возможно только после помощи Айрата Мардеева. Напомним, что в прошлом году точно такая же история полностью перевернула исход гонки, а на подиум в итоге поднялся Сириль Депре.

В этом году известный мотогонщик, ныне защищающий цвета Peugeot Total, тоже идет в авангарде гонки, однако Казахстан и ему задал перцу: Депре не справился с размытой дождями степной дорогой и съехал в кювет, правда, сохранив автомобиль в целости. Как и Петеранселя, Сириля Депре вытаскивал КамАЗ экипажа Дмитрия Сотникова.