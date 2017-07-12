Марафон «Шелковый путь-2017» попал под гидроудар

В зачете внедорожников прогнозируемо доминирует великая французская конюшня Peugeot Sport, во главу которой на этот раз выбрался знаменитый раллист Себастьен Леб. Легендарный Петерансель пока отстает от своего напарника по команде на три минуты, а вот Сирил Депре занимает лишь четвертое место, и это одна из главных сенсаций гонки. Китайский пилот Чжоу Юн разбил французскую тройку и уверенно держится на третьей бронзовой строчке. Язид Аль-Раджи на MINI только пятый.

В зачете грузовиков все внимание приковал к себе красный МАЗ Сергея Вязовича: мы уже привыкли, что белорусская команда едет отчаянно и очень быстро, но в этот раз капитан белорусов прыгнул выше головы. Израсходовав запас неудач на двух первых спецучастках, Вязович выиграл свой первый СУ на «Шелковом пути», став первым на третьем этапе. «Синяя армада» располагается в общем зачете ниже призовой тройки и занимает места с четвертого по шестое.

Приз зрительских симпатий, как и прежде, принадлежит команде «ГАЗ Рейд Спорт»: «Газели» братьев Коструковых собрали пул аплодисментов на бродах и уверенно идут по трассе, а «Газоны», которые доделывали до самого старта и впервые выпустили на маршрут, в полном объеме оправдали «ночь последней гайки». Капитан команды Вячеслав Субботин поделился с нами впечатлением от гонки: