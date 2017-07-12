Марафон «Шелковый путь-2017» попал под гидроудар

Фото avtovzglyad.ru
Грязевые ванны и форсирование рек не входит в обязательный план ралли-рейдов — такие преграды популярны в трофи. Однако пелотон самого протяженного в мире ралли-марафона «Шелковый путь» собрал в России все возможные проблемы: это надо еще вспомнить, когда участники ралли-рейда сталкивались с такими проблемами, как гидроудар!
Евгений Васин

В зачете внедорожников прогнозируемо доминирует великая французская конюшня Peugeot Sport, во главу которой на этот раз выбрался знаменитый раллист Себастьен Леб. Легендарный Петерансель пока отстает от своего напарника по команде на три минуты, а вот Сирил Депре занимает лишь четвертое место, и это одна из главных сенсаций гонки. Китайский пилот Чжоу Юн разбил французскую тройку и уверенно держится на третьей бронзовой строчке. Язид Аль-Раджи на MINI только пятый.

В зачете грузовиков все внимание приковал к себе красный МАЗ Сергея Вязовича: мы уже привыкли, что белорусская команда едет отчаянно и очень быстро, но в этот раз капитан белорусов прыгнул выше головы. Израсходовав запас неудач на двух первых спецучастках, Вязович выиграл свой первый СУ на «Шелковом пути», став первым на третьем этапе. «Синяя армада» располагается в общем зачете ниже призовой тройки и занимает места с четвертого по шестое.

Приз зрительских симпатий, как и прежде, принадлежит команде «ГАЗ Рейд Спорт»: «Газели» братьев Коструковых собрали пул аплодисментов на бродах и уверенно идут по трассе, а «Газоны», которые доделывали до самого старта и впервые выпустили на маршрут, в полном объеме оправдали «ночь последней гайки». Капитан команды Вячеслав Субботин поделился с нами впечатлением от гонки:

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

– Через час мне выезжать. Поэтому кратко. Братья Коструковы катятся легко, оттормаживаются только перед ямами, почти не прыгают. На прямиках не торчат, педаль газа лежит в полу. Но расходятся в поворотах, настигают соперников, что оторвались на прямиках благодаря более мощным моторам. Держимся в середине пелотона, не отстаем, никого не стесняемся. Главное — беречь аппараты.

Пилоты пока не устают, так во всяком случае говорят. Нынче было более 300 км рулежных дорожек, много бродов. Как будто ралли-рейд перемешали с трофи. Есть проблемы с карданными валами. Отдавали на один завод, похоже плохо отбалансировали. Рушатся резиновые опоры подвесного. Завтра все должны переделать — механики нашли завод в Костанае, будем переделывать. Это все «ночь последней гайки», перед марафоном всегда не хватает времени, ведь мы не можем снять машины с чемпионата России!

Случился казус с машиной Левицкого («Газон Next») — в броде на выходе добавил газу, там КамАЗы и другие грузовики нарыли яму, нужен был ходом брать, чтобы выскочить. Погнал волну. Мотор встал. Есть подозрение на гидроудар. Привезли в лагерь на автовозе. Разбираться будем всю ночь. Работа кипит. Времени на обслугу должно хватить. И да! У нас чистые комбинезоны! Пустили в дело стиральную машину. Большое подспорье хозяйке. Сегодня в Астану: два СУ — 260 и 160 км, между ними 45 пролога. Пилоты и штурманы спят сладко. Но не долго…

внедорожник, бездорожье, автопутешествие, автотуризм, автоспорт, гонки
12 июля 2017
157