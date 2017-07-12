«Шелковый путь-2017»: новый прототип чемпионов

При этом все обновки Peugeot 3008 DKR Maxi уместились в названии: заднеприводный багги, которому уже много лет нет равных в дисциплине ралли-рейдов, стал шире и больше, ходы подвески увеличены, что позволит уверенней чувствовать себя на сложных грунтах, которыми изобилует весь маршрут гонки. Леб должен обкатать болид перед «Дакаром», но результаты можно подводить уже сейчас: ни Петерансель, ни Депре, ни команда MINI, во главе с дерзким и очень быстрым Язидом Аль-Раджи угнаться за ним не могут.

«Прото» создавали в партнерстве с другим ключевым участником французской команды — Карлосом Сайнсом. Директор и бессменный лидер команды Peugeot Total Бруно Фомин не был слишком многословен, но пару слов о новинке сказал: