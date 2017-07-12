«Шелковый путь-2017»: новый прототип чемпионов

Фото avtovzglyad.ru
Петерансель традиционно взял в этом году «Дакар», а Сирил Депре неожиданно выиграл первый «Шелковый путь-2016» по маршруту Москва-Пекин. А вот легендарному Себу, девятикратному чемпиону мира в классическом ралли, откровенно не везло. В этом году Бруно Фомин, первый после Бога в Peugeot Total, решил дать Себастьену Лебу дополнительный козырь в руки — именно он поехал в «ШП-2017» на новом автомобиле, который уже в январе сменит чемпионский Peugeot 3008 DKR на «Дакаре».
Евгений Васин

При этом все обновки Peugeot 3008 DKR Maxi уместились в названии: заднеприводный багги, которому уже много лет нет равных в дисциплине ралли-рейдов, стал шире и больше, ходы подвески увеличены, что позволит уверенней чувствовать себя на сложных грунтах, которыми изобилует весь маршрут гонки. Леб должен обкатать болид перед «Дакаром», но результаты можно подводить уже сейчас: ни Петерансель, ни Депре, ни команда MINI, во главе с дерзким и очень быстрым Язидом Аль-Раджи угнаться за ним не могут.

«Прото» создавали в партнерстве с другим ключевым участником французской команды — Карлосом Сайнсом. Директор и бессменный лидер команды Peugeot Total Бруно Фомин не был слишком многословен, но пару слов о новинке сказал:

Фото avtovzglyad.ru

– Как только мы пересекли финишную прямую в «Дакаре» в январе этого года, мы начали работать над следующим поколением автомобиля. У наших инженеров есть миссия — постоянно совершенствовать болид, применять ноу-хау, чтобы все время повышать уровень и давать пилотам как можно больше шансов на успех. Последние изменения, которые мы внесли в модель, улучшают стабильность и производительность. Себастьян Леб станет пилотом, который первым сядет за руль Peugeot 3008 DKR Maxi на ралли «Шелковый Путь». Собранные в ходе марафона данные мы будем использовать для участия в «Дакаре» в следующем году…

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12 июля 2017
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