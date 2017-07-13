Ралли-рейд «Шелковый путь-2017»: до Китая рукой подать

После вполне трофийного российского участка марафон «Шелковый путь-2017» встретили казахские степи. Здесь тоже прошли дожди, правда не такие обильные, что добавило степным дорогам еще большего коварства. Они перестали быть пыльными, но хорошая видимость «компенсировалось» скользким полотном «дорожного покрытия».
Константин Гусев

Не буду описывать местные пейзажи, сразу перейду к потерям в пелотоне гонки. Начну с самого простого: даже машины организаторов ралли не все вернулись в лагерь — одна «сделала уши». Теперь о великих. Начнем с лидеров — команды Peugeot. Стефан Петрансель перевернулся, влетев в яму на огромной скорости. Продолжить гонку он смог лишь после того, как его вытащил экипаж «камазовцев» Айрата Мардеева. Мало того, по сообщению пресс-службы марафона, помог реанимировать автомобиль, с использованием запчастей, находившихся на борту большегруза. Сириль Депре улетел в кювет, но выбрался с помощью другого «камазовского» экипажа — Дмитрия Сотникова. А вот Себастьян Леб отработал за всю команду — сберег аппарат, держал лидерство на двух спецучастках, на которые был разделен гоночный день и одержал победу на этапе. В результате он опережает Депре на час.

– Мы старались не рисковать, но поддерживали хороший ритм, — заметил в беседе с корреспондентом портала «АвтоВзгляд» Себастьян Леб. — О том, что случилось с Петеранселем и Депре я узнал только в зоне нейтрализации. Впереди длинная гонка, и проблемы могут возникнуть у кого угодно — сегодня 50 минут потерял Сириль, завтра их могу потерять я. Так что борьба далеко не окончена…

Фото avtovzglyad.ru

Для популяризаторов отечественной техники, команды «ГАЗ Рейд Спорт» тоже был не лучший день. Полетела коробка у экипажа Михаила Кострукова и Олега Нежнова. У дочернего «китайского» экипажа BFCEC Александра Семенова и Рамиля Замалетдинова — проблемы с карданом.

Теперь про грузовики. Ван ден Бринк чуть не сгорел вместе со своей машиной, а Сергей Вязович едва не перевернулся почти перед финишем. На очередном повороте он улетел в канаву и почти лег на бок. Его триумф на последнем российском участке к сожалению, оказался недолгим.

Теперь о более мелких проблемах. «Камазовец» Эдуард Николаев вполне уверенно стартовал, но затем у него начались проблемы с карданом. На лидерство претендовал Жерар де Рой, но уступил чеху Мартину Коломы, который и стал победителем первого «казахского» дня. Это уже его третья победа за эту гонку. Чех признался, что ему нравятся подобная дождливая погода и его Tatra идеально к ней подходит. Посему они особо не заботятся о новых конструкторских решениях — все устраивает, только дави на газ. Де Рой стал вторым. Экипаж Николаева проявил сноровку и стал четвертым.

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

А вот второй казахский день оказался настоящим испытанием не только для спортсменов. Он проходил по самым безлюдным местам от Астаны до Семея — бывшего ядерного полигона Семипалатинска. И это был настоящий ад. То, что называется казахская федеральная трасса, представляет собой более 700 км колдобин из разбитого асфальта и жесткого гравий. Многие предпочли перемещаться по параллельной «официальной» дороге грунтовке — там гораздо мягче. На брифинге в конце дня руководитель гонки Владимир Чагин заявил, что на этом участке стоит поблагодарить всех: и спортсменов, и всех остальных водителей. Можно с уверенностью сказать, что пока это был самый тяжелый день за всю гонку.

Тем не менее для команды «ГАЗ Рейд Спорт», с которой и покоряет расстояния портал «АвтоВзгляд», его можно назвать удачным. Несмотря на то, что из гонки выбыл Болнслав Левицкий (его «Газон Next» так и не оправился после гидроудара двигателя) три гоночные «Газели» уверенно прошли весь маршрут одна за другой. Ни одной поломки на самом тяжелом участке!

Фото avtovzglyad.ru

Среди грузовиков в лидеры вышел «КАМАЗ-мастер». На ведуших позициях Дмитрий Сотников и Антон Шибалов, которые оказались быстрее «легковушек», за исключением Депре. Третьим пришел Эдуард Николаев. А вот на четвертом — «мазовец» Сергей Вязович, который после опрокидывание стал осторожнее. За ним идет «камазовец» Айрат Мардеев. Печально сложился день у победителей предыдущих этапов. Мартин Коломы вылетел с трассы, а у Жерара де Роя лопнул правый лонжерон кабины. Пришлось сойти с гоночной трассы и двигаться в лагерь по лиазону, который мало чем от спецучастка отличался. Теперь продолжить гонку он сможет с очень большим штрафом.

Теперь участникам гонки предстоит пройти самый малолюдный участок Казахстана — до Урджара. Там гонка перейдет уже на территорию Поднебесной.

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13 июля 2017
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