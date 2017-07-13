Ралли-рейд «Шелковый путь-2017»: до Китая рукой подать

Не буду описывать местные пейзажи, сразу перейду к потерям в пелотоне гонки. Начну с самого простого: даже машины организаторов ралли не все вернулись в лагерь — одна «сделала уши». Теперь о великих. Начнем с лидеров — команды Peugeot. Стефан Петрансель перевернулся, влетев в яму на огромной скорости. Продолжить гонку он смог лишь после того, как его вытащил экипаж «камазовцев» Айрата Мардеева. Мало того, по сообщению пресс-службы марафона, помог реанимировать автомобиль, с использованием запчастей, находившихся на борту большегруза. Сириль Депре улетел в кювет, но выбрался с помощью другого «камазовского» экипажа — Дмитрия Сотникова. А вот Себастьян Леб отработал за всю команду — сберег аппарат, держал лидерство на двух спецучастках, на которые был разделен гоночный день и одержал победу на этапе. В результате он опережает Депре на час.

– Мы старались не рисковать, но поддерживали хороший ритм, — заметил в беседе с корреспондентом портала «АвтоВзгляд» Себастьян Леб. — О том, что случилось с Петеранселем и Депре я узнал только в зоне нейтрализации. Впереди длинная гонка, и проблемы могут возникнуть у кого угодно — сегодня 50 минут потерял Сириль, завтра их могу потерять я. Так что борьба далеко не окончена…