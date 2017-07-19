«Шелковый путь 2017»: финальный рывок Peugeot

В «Шелковом пути» настал черед кульминации: именно пустыня Гоби расставит всех по местам на подиуме. Год 2017 может стать последним для гонки, которая обещала дотянуться до самого «Дакара». И природные-погодные условия здесь ни при чем: как уже писал «Автовзгляд», соревнование теряет участников и зрителей по вине самих организаторов. Если так пойдет и дальше, то в 2018 году марафон может просто не состояться. Оттого нынешний «ШП» ценен вдвойне — кто же не хочет стать последним обладателем «Золотого тигра»?

Места для интриги нашлось во всех ключевых зачетах: «Татра» отчаянно сражается с «КАМАЗом», а Peugeot Total — сами с собой. После аварии Стефана Петеранселя в Казахстане, которая становится уже традицией, надежды французов были связаны в первую очередь с Лёбом — он мчал как Бог на своем новом прототипе Peugeot 3008 DKR Maxi, играючи обгоняя не только соперников, но и ветер.