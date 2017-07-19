«Шелковый путь 2017»: финальный рывок Peugeot

Фото: Евгений Васин
Похоже, в «Шелковом пути» не обошлось без колдовства: Петерансель вновь разбил машину и отстал, а Депре вновь первый!
Евгений Васин

В «Шелковом пути» настал черед кульминации: именно пустыня Гоби расставит всех по местам на подиуме. Год 2017 может стать последним для гонки, которая обещала дотянуться до самого «Дакара». И природные-погодные условия здесь ни при чем: как уже писал «Автовзгляд», соревнование теряет участников и зрителей по вине самих организаторов. Если так пойдет и дальше, то в 2018 году марафон может просто не состояться. Оттого нынешний «ШП» ценен вдвойне — кто же не хочет стать последним обладателем «Золотого тигра»?

Места для интриги нашлось во всех ключевых зачетах: «Татра» отчаянно сражается с «КАМАЗом», а Peugeot Total — сами с собой. После аварии Стефана Петеранселя в Казахстане, которая становится уже традицией, надежды французов были связаны в первую очередь с Лёбом — он мчал как Бог на своем новом прототипе Peugeot 3008 DKR Maxi, играючи обгоняя не только соперников, но и ветер.

Фото: Евгений Васин

Казалось, что в Китае он успеет провести собственную выставку и несколько автограф-сессий, прежде чем второй участник ралли-марафона финиширует. Однако, Себастьена, как это часто бывает, подвела навигация и, судя по всему, штурман. На огромной скорости болид француза влетел в яму, размолотив не только подвеску, но и плюсневую кость легендарного раллиста. Уже утром пришли неутешительные новости: Себасьен Лёб покидает гонку, несмотря на полное восстановление его багги.

Таким образом во главу гонки передвинулся Депре, который в прошлом году и выиграл марафон, а Петерансель — только шестой. Впрочем, Великому Пилоту есть что доказывать — мало кто удивится, если он поднимется-таки на подиум в этом году.

внедорожник, бездорожье, автоспорт, гонки
19 июля 2017
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