«Шелковый путь 2017»: чудеса случаются!

Разбился Петерансель, выбыл Лёб, фактически закончил борьбу Де Рой — от пелотона, что стартовал с Красной площади, остались «рожки да ножки». А нижегородская команда продолжает марафон! В чем секрет «газовцев» порталу «АвтоВзгляд» поведал капитан команды Вячеслав Субботин:

– Наши машины очень надежны — это ключевое свойство, которое мы заложили в прототипы. Двигатель Cummins способен пережить даже гонку в Гоби, что мы доказали еще в прошлом году, а коротковальная трансмиссия Dymos выдерживает слалом на «Соболях»! К тому же, мы едем на абсолютно стоковых, заводских деталях, которые можно купить в любом месте, а наши механики способны за ночь полностью восстановить автомобиль в случае поломки. Но это лишь одна из сторон медали. Вторая — профессионализм пилотов, которые знают и чувствуют машину. Ребята способны ехать быстро, не разрушая технику. Поэтому мы до сих пор в гонке, и планируем успешный финиш в Пекине'.

Впереди самый сложный и самый жаркий участок — забортная температура в пустыне перевалила за отметку в 40 градусов. Именно этот участок Гоби должен выявить победителя, именно этим километрам суждено стать для многих участников решающими. Пожелаем команде «ГАЗ Рейд Спорт» удачи, ведь пройти этот марафон без маленького, но чуда — невозможно.