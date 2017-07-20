«Шелковый путь 2017»: здорово, что мы по-прежнему едем!

Истрепанный и порядком исхудавший пелотон приближается к Пекину, но проблемы преследуют уже фактически всех. Первым в зачете держится Сириль Депре, чей Peugeot 3008 DKR получил течь в системе гидравлики и остался без гидроусилителя. Устранить поломку взялись сразу оба экипажа PEUGEOT TOTAL, оставшихся в гонке: Стефан Петерансель отказался от борьбы за подиум и делает все возможное для победы своего напарника по команде. Именно такой подход, несомненно заслуживающий уважение, и позволяет французам побеждать из года в год. Потеряв порядка 20 минут на ремонт багги, Депре все же сохранил первое место и везет Хань Вэю на Geely SNG 43 минуты.
Не менее ярко развивался этап и для грузовиков. Мартин Коломы на «Татре» решил пойти ва-банк и рванул «на все деньги», дабы обойти КамАЗы, уверенно лидирующие в зачете. Однако пустыня таких смельчаков не прощает: на одной из дюн экипаж неудачно приземлился, повредив рулевое и блок управление двигателем. Лучший результат на 12 этапе, несмотря на пробитый радиатор и несколько остановок для помощи партнерам, показал Айрат Мардеев. Второй — Антон Шибалов, третий — Эдуард Николаев. Де Рой занимает четвертое место, а пятерку замыкает МАЗ Сергея Вязовича. Таким образом все три призовых места в общем зачете заняла команда «КамАЗ — мастер».
Гонка становится уже беспрецедентной по своей сложности, а в Пекин могут доберется лишь считанное количество экипажей. Сириль Депре не скрывал эмоций на финише: «Это никогда не кончится, да? Сегодня у нас была утечка в гидравлике, а это значило, что „гидроноги“ и рулевое управление работали неправильно. В нормальных условиях мы потеряли бы одну минуту, но пришлось останавливаться и чинить. Мы работали вчетвером: я, Давид Кастера, Стефан Петерансель и Жан-Поль Коттре, однако всё равно не смогли всё исправить. В пустыне непросто осуществить такой ремонт. Наша машина весит полторы тонны и управлять ей без гидравлики чертовски сложно. У меня болят руки, но я счастлив, что добрался до финиша».