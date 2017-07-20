«Шелковый путь 2017»: здорово, что мы по-прежнему едем!

Гонка становится уже беспрецедентной по своей сложности, а в Пекин могут доберется лишь считанное количество экипажей. Сириль Депре не скрывал эмоций на финише: «Это никогда не кончится, да? Сегодня у нас была утечка в гидравлике, а это значило, что „гидроноги“ и рулевое управление работали неправильно. В нормальных условиях мы потеряли бы одну минуту, но пришлось останавливаться и чинить. Мы работали вчетвером: я, Давид Кастера, Стефан Петерансель и Жан-Поль Коттре, однако всё равно не смогли всё исправить. В пустыне непросто осуществить такой ремонт. Наша машина весит полторы тонны и управлять ей без гидравлики чертовски сложно. У меня болят руки, но я счастлив, что добрался до финиша».