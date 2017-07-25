Команда Mercedes-Benz покидает серию DTM

По данным зарубежных изданий, Mercedes-Benz покинет серию DTM по окончании сезона 2018 года. Таким образом, начиная с 2019-го, из выступающих автопроизводителей в национальной гонке останутся лишь BMW и Audi.

На Формуле-Е команда Mercedes-Benz дебютирует в шестом сезоне, то есть в 2019—2020 годах. Штутгартцы поборются за первенство с DS, Jaguar, Mahindra, Next EV и Renault, а также BMW и Audi.

Напомним, что Mercedes-Benz участвовал в DTM на протяжении 26 сезонов. Пилотам, представляющим компанию, удалось выиграть 183 гонки, завоевать 540 подиумов, а также получить 10 титулов в личном зачете, 13 — в командном и 6 — в зачете производителей.