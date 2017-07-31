«Шелковый путь-2017»: «Соболь 4х4» покорил Китай

Сразу же на границе корреспондента портала «АвтоВзгляд» ждал неприятный сюрприз: китайские номера ему выдали, а временные местные «права» — нет. Однако это досадное происшествие не помешало мне три недели разъезжать в свое удовольствие по Китаю — документы у меня никто так и не потребовал. Мало того, удалось побывать в том самом недоступном для телекамер Китае, где новенькие города-призраки (суперсовременные поселения, в которых по непонятным причинам нет ни одного жителя) соседствуют с глинобитными хибарами. В первую очередь, это район Внутренней Монголии, через который лежал наш путь в древнюю столицу Поднебесной — Сиань. Именно там финишировал «Шелковый путь-2017».

Условно это путешествие можно разделить на две части: съемка гонки на «точках» в труднодоступных районах Гоби и обратное путешествие по хайвэям в сторону казахской границы по окончании гонки. Начнем с первого.

Перед марафоном мне приходилось слышать от гонщиков о коварстве этой пустыни и ожидаемых трудностях. Особенно от тех, кто прошел ее в прошлом году. Однако тут меня ждало разочарование — ничего особенного я так и не увидел — все в рамках обычного затяжного марафона. Наш «Соболь 4х4» спокойно его прошел, как будто это была сильно растянутый ралли-рейд по Калмыкии. Те самые знаменитые высоченные песчаные дюны мы спокойно преодолели. Да, приходилось несколько раз работать лопатой, спускать колеса и жариться на беспощадном солнце — средняя дневная температура была около 45 градусов.