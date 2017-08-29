Между кладбищем и промзоной: завершился саратовский этап ЧМ России по ралли-рейдам

Саратов встретил пелотон ярким солнцем и по-настоящему летней погодой: температура в тени достигала тридцатиградусных отметок, а высокое летнее солнце превратила степные дорожки в асфальтовые автобаны. Вместе с тем, реки разлились, отрезав от второго дня гонки почти сотню километров дистанции. После «веселых» российских этапов «Шелкового пути-2017», в которых экипажи тонули, организаторы не решились на эксперименты с водой.

Результатом стали резко возросшие скорости и, как следствие, огромное количество поломок. Так, например, победитель зачета «Рейд спорт» Александр Коструков, представляющий команду «ГАЗ Рейд Спорт» разгонялся до «скорости Петеранселя» — 140 км/ч! А вот родной брат триумфатора, Михаил, шедший после первого дня на почетной второй строчке, в непроглядной пелене пропустил поворот, налетел на камень и развалил задний мост. Как результат — «лафет», «Урал» и в лагерь. Пыль не успевала оседать, поэтому пилоты ехали в облаке, преисполненные надеждой на одного лишь штурмана. «Ехать по глазам» было невозможно. На эту же ловушку попался и самый юный участник гонки — пилот гоночного прототипа Т1 команды «ГАЗ Рейд Спорт» Егор Охотников. Уткнувшись в корму мощного и широкого Ford Raptor, экипаж пропустили поворот и на полном ходу «убрался» в канаву. Выбрались своими силами, но потратили на это более двух часов.