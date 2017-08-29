Между кладбищем и промзоной: завершился саратовский этап ЧМ России по ралли-рейдам

Фото avtovzglyad.ru
Первый саратовский этап Чемпионата России по ралли-рейдам войдет в историю как короткая и очень быстрая гонка. Лишив участников традиционных бродов, песков и грязей, организаторы подарили зрителям два дня классического ралли.
Евгений Васин

Саратов встретил пелотон ярким солнцем и по-настоящему летней погодой: температура в тени достигала тридцатиградусных отметок, а высокое летнее солнце превратила степные дорожки в асфальтовые автобаны. Вместе с тем, реки разлились, отрезав от второго дня гонки почти сотню километров дистанции. После «веселых» российских этапов «Шелкового пути-2017», в которых экипажи тонули, организаторы не решились на эксперименты с водой.

Результатом стали резко возросшие скорости и, как следствие, огромное количество поломок. Так, например, победитель зачета «Рейд спорт» Александр Коструков, представляющий команду «ГАЗ Рейд Спорт» разгонялся до «скорости Петеранселя» — 140 км/ч! А вот родной брат триумфатора, Михаил, шедший после первого дня на почетной второй строчке, в непроглядной пелене пропустил поворот, налетел на камень и развалил задний мост. Как результат — «лафет», «Урал» и в лагерь. Пыль не успевала оседать, поэтому пилоты ехали в облаке, преисполненные надеждой на одного лишь штурмана. «Ехать по глазам» было невозможно. На эту же ловушку попался и самый юный участник гонки — пилот гоночного прототипа Т1 команды «ГАЗ Рейд Спорт» Егор Охотников. Уткнувшись в корму мощного и широкого Ford Raptor, экипаж пропустили поворот и на полном ходу «убрался» в канаву. Выбрались своими силами, но потратили на это более двух часов.

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

Особую роль в такой гонке играют покрышки, в которые обуты гоночные прототипы: жаркое солнце, превратившее пыльные стежки в сковородку, одарили удачей тех, кто выбрал BF Goodrich AT. Дополнительный «держак» и жесткая боковина сыграли свою роль в поворотах, которых на саратовских полях огромное множество.

Отдельно стоит сказать и о моторах: с одной стороны, гонка была по-настоящему быстрая и короткая, так что скорость и разгон бензиновых агрегатов превалировали над дальностью хода силовых установок на тяжелом топливе. С другой — «дизель» медленнее греется и легче переносит нагрузки. А нагрузки в Саратове были зверские. Дроссельная заслонка была полностью открыта у всех без исключения участников.

С точки зрения зрителей, гонка выглядела блестяще: никакого медленного копания и аккуратной рулежки. Только скорость, только полный газ. Добавляем сюда реактивное прохождение поворотов с заносом, крошечную дистанцию между участниками и получаем зрелище. Перевороты, порванные мосты, уложенные набок прототипы — в качестве вишенки на торте. Полеты и прыжки прототипов вызывали рокот удовольствия, а номера, которые выделывали «Газели» — приветственные крики. От «маршруток» такой прыти никто не ожидал. Оно и понятно — это был первый ралли-рейд в Саратове.

Фото avtovzglyad.ru

Абсолютным лидером в общем зачете чемпионата стал экипаж Виктора Хорошавцева и Антона Николаева на BMW X3. На 15 минут от лидера отстал Андрей Рудской, занявший 2 место в «абсолюте». Всего на минуту и 12 секунд позже финишировали Борис Гадасин и Дмитрий Павлов, ставшие третьими.
А вот Андрей и Владимир Новиковы заняли лишь 4 место. Результатом они не довольны и считают, что могли бы завершить гонку быстрее, если бы им не пришлось около 100 км ехать в пыли за Владимиром Фроловым. Лидером чемпионата в зачете Т2 стал Алексей Титов:

– Мы застряли за пылью «Газели» Александра Кострукова километре на 20-м, потом получилось их обогнать, взяли очень хороший темп, пока было все видно. Но километров за 40 до финиша мы проспали поворот и потом немного потеряли темп, начало пылить. Нас сначала догнал экипаж Ивана Шихотарова, но в их пыли шел и Коструков, так что они нас также сразу и обогнали…
Такими темпами экипаж Александра Кострукова и Евгения Павлова обошел не только соперников из других зачетов, но и вышел на первое место в классе «Рейд» в чемпионате и Кубке. Вторым стал Александр Бочкарев, правда, финишировал он не один: «довез» до третьего места Александра Потапова. За три километра до окончания СУ3 его «Нива» встала, и завелась лишь после того, как Бочкарев взял ее на «галстук».

Фото avtovzglyad.ru

Для многих пилотов, привыкших к рейду и приехавших именно на рейд, трасса не произвела должного впечатления. Кому-то не хватило длины дистанции, кому-то, чьи машины заточены на бездорожье, не удалось составить конкуренцию быстрым коллегам. Одним словом, мнения разделились. Безучастных и нейтральных выявлено не было. С другой стороны, Саратову довелось принимать ралли-рейды сразу после «Шелкового пути», так что многие просто не успели восстановиться и отремонтировать автомобили. На старт вышло всего 37 участников, а грузовиков не было вовсе. Возможно, именно отсутствие тяжелой техники вызвало довольно скромный интерес публики — не более двух сотен зрителей на праздничном открытии и считанные единицы на самой трассе. Хотя погода располагала.

Но беглый опрос тех, кто все же добрался до соревнования, выявил другую неприятную и, в какой-то мере, даже обидную особенность нового этапа Чемпионата России: про гонку в Саратове попросту не знали. Те, кто все же пришел, услышали о мероприятии от друзей и из социальных сетей, а единственный найденный баннер наружной рекламы, зазывающий поглазеть на гоночные машины, многие из которых совсем недавно побывали в «Шелковом пути», висел… между кладбищем и промзоной. В результате, главным «информбюро» стали сами участники, к которым с завидным постоянством саратовцы подходили и уточняли где и когда поедут экипажи. Добавить бы немного информационного освещения — и собрал бы Саратов рекордную посещаемость. Может быть в следующем году этот уютный и гостеприимный городок на красивом берегу Волги наконец-то узнает про ралли-рейды?

бездорожье, автопутешествие, автоспорт, гонки
29 августа 2017
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