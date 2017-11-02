Pirelli стал эксклюзивным поставщиком шин для гонки FIA GT World Cup

Фото: Pirelli
Представители Pirelli объявили, что компания стала эксклюзивным поставщиком резины для ежегодной гонки FIA GT World Cup, которая пройдет на трассе Guia в китайском Макао с 16 по 19 ноября. На Кубке мира FIA GT производитель резины впервые вручит премию «Speed Hero» гонщику, занявшему поул-позицию.
Виктория Базылева

Кубок мира FIA GT World Cup в Макао — это ежегодное соревнование пилотов на автомобилях класса Gran Turismo. В этом году в первенстве примут участие несколько победителей прошлых гонок, среди которых Лукас ди Грасси на Audi, Феликс Розенквист в составе команды Ferrari, а также Эдоардо Мортара, Даниэль Хункаделла и Маро Энгель от Mercedes-Benz. Кроме того, на гоночную трассу выйдут BMW и Honda NSX GT3.

В настоящее время компания Pirelli сотрудничает с 224 сериями автомобильных соревнований по всему миру. Свой богатый опыт итальянцы применяют и при создании омологированной резины для дорожных машин Ferrari, Lamborghini, McLaren, Bentley, Porsche, Aston Martin и Maserati, а также моделей Audi, BMW, Mercedes-Benz и Jaguar. Каждый второй автомобиль перечисленных марок комплектуется покрышками Pirelli.

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2 ноября 2017
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