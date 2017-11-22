MINI выпустила багги для «Дакара»

Как сообщает Motor1, заднеприводный John Cooper Works Buggy вооружен трехлитровым шестицилиндровым дизельным мотором мощностью 340 л. с. В основу машины легла стальная трубчатая рама, а ее кузов выполнен из углепластика. Прочие технические подробности пока не раскрываются.

Вторым автомобилем команды X-Raid на «Дакаре-2018» станет MINI John Cooper Works Rally, который принес пилотам четыре абсолютные победы в 2012—2015 годах и шестое место в 2017-м. Эта полноприводная машина приводится в движение тем же мотором, что и багги. В ходе подготовки автомобиля к следующему сезону инженеры пересмотрели конструкцию шасси и снизили массу транспортного средства.

Остается лишь добавить, что ралли-рейд «Дакар-2018» стартует 6 января из Лимы — столицы Перу, а завершится 20 января на территории Аргентины.