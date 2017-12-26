Дакар-2018: Как «КАМАЗ-мастер» собирается победить

На прошедшей пресс-конференции представители компании «КамАЗ» объявили состав четырех «боевых» экипажей, которые сразятся за победу на «Дакаре-2018». Пилотам «КАМАЗ-мастер», Эдуарду Николаеву, Айрату Мардееву, Дмитрию Сотникову и Антону Шибалову предстоит преодолеть маршрут, проходящий по территории трех стран — Перу, Боливии и Аргентины. Старт ралли состоится 6 января в городе Лима — после пятилетнего перерыва «Дакар» возвращается в Перу. А завершится рейд 20 января в аргентинской Кордобе.

За титул чемпионов «Дакара» в грузовом зачете, помимо «КАМАЗ-мастера», поборются команды IVECO, TATRA, Renault, SCANIA, LIAZ, МАЗ и другие. Всего же на старт ралли-рейда выйдут 332 экипажа из 54 стран мира.