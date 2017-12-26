Дакар-2018: Как «КАМАЗ-мастер» собирается победить

Фото: «КАМАЗ-мастер»
В Москве состоялась пресс-конференция с участием пилотов «КАМАЗ-мастер» и представителей компании «КамАЗ», посвященная грядущему сезону ралли «Дакар». В следующем году самая экстремальная гонка планеты отметит свой сороковой юбилей, а команда «КАМАЗ-мастер» — 30 лет с момента ее основания.
Виктория Базылева

На прошедшей пресс-конференции представители компании «КамАЗ» объявили состав четырех «боевых» экипажей, которые сразятся за победу на «Дакаре-2018». Пилотам «КАМАЗ-мастер», Эдуарду Николаеву, Айрату Мардееву, Дмитрию Сотникову и Антону Шибалову предстоит преодолеть маршрут, проходящий по территории трех стран — Перу, Боливии и Аргентины. Старт ралли состоится 6 января в городе Лима — после пятилетнего перерыва «Дакар» возвращается в Перу. А завершится рейд 20 января в аргентинской Кордобе.

За титул чемпионов «Дакара» в грузовом зачете, помимо «КАМАЗ-мастера», поборются команды IVECO, TATRA, Renault, SCANIA, LIAZ, МАЗ и другие. Всего же на старт ралли-рейда выйдут 332 экипажа из 54 стран мира.

Фото: «КАМАЗ-мастер»

По словам руководителя «КАМАЗ-мастера» Владимира Чагина вся команда и в частности специалисты инженерно-конструкторского блока активно трудились в течение уходящего года. По завершении «Дакара-2017» была запущена большая программа по внедрению изменений и модернизации спортивных машин.

В составе команды в ралли «Дакар-2018» примет участие новый грузовик с рядным шестицилиндровым 13-литровым мотором, успевший зарекомендовать себя во время ралли «Шелковый путь-2017. Москва-Сиань». Стоит отметить, что такой двигатель установлен на бескапотную машину впервые. Кроме того, с учетом большого количества горных этапов на ралли-рейде, на всех машинах были проведены работы по высотным настройкам и оптимизировано программное обеспечение блока управления мотором.

производители, автоспорт, большегрузы, грузовики
26 декабря 2017
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