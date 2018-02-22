Баха «Северный Лес 2018»: зимнее сафари для принца

Фото: АвтоВзгляд
Устроить зимнее ралли в феврале 2018 года можно было и не выезжая из Москвы — мощный снегопад создал на улицах столицы непобедимые спецучастки, в которых начинали сомневаться даже опытные пилоты и штурманы. Отдых в сугробах, заносы и феерические аварии наводнили столицу — перекрывай любой спальный район и устраивай гонку!
Евгений Васин

Однако «Северный лес» по традиции устраивают в Ленинградской области и Республике Карелия, где узкие и вертлявые лесные стежки, трамплины и подбросы, крутые повороты и обязательные сугробы превращают любую грунтовку в первосортный раллийный доп.

В этом году «попробовать русскую зиму на вкус» прибыла вся элита легкового зачета: Арон Домзала, Якуб Пшигонски, Мартин Прокоп и, конечно же, наследный принц ралли-рейдов Нассер Аль-Аттия. Противостоять им предстояло местным звездам, для которых снег и лед могли стать серьезным конкурентным преимуществом: наш Владимир Васильев на Mini, все еще хранящем память об X-Raid, и яростный финн Тапио Лауронен, на очень быстром Mitsubishi Pajero. Единственный снежный этап Кубка Мира такую публику вместе никогда не собирал, так что зрелище обещало быть стоящим.

Добавляло эмоций и то, что, вслед за интернациональным соревнованием, стартовал и наш домашний чемпионат, где разгорались свои интриги. Класс «рейд спорт» глобально обновился: нет, машины и команды остались прежние, а вот список претендентов на подиум полностью изменился. Так покинули «ГАЗ Рейд Спорт» многолетние лидеры братья Коструковы, на смену которым пришли раллийные пилоты Евгений Суховенко и Алексей Игнатов. Покинул рейды и легендарный пилот-тросовик (от слова «трос») Александр Потапов — теперь за рулем его «Нивы» едет Дмитрий Воронов.

Испытывать «четырехколесных» в Карелию приехала наша знаменитая пилотесса, покорительница Дакара, Анастасия Нифонтова, которой предстояло проехать всю трассу за рулем внедорожника Toyota Land Cruiser в категории Т2 — класс стандартных автомобилей с омологированным каркасом безопасности.

Пока лидеры отечественного первенства стеснялись на галерке, выбирая все больше последние строчки стартового протокола, фавориты сделали свой ход: Тапио Лауронен стартует первым, Васильев — вторым, Аль-Аттия — третьим, а Арон Домзала подпирает их с четвертой стартовой позиции. Самое время опустить клетчатый флаг!

Наверное, каждому мальчишке, который видит себя в шлеме и несгораемом костюме за рулем гоночного прототипа, стоит посмотреть на то, как они, лучшие из листа приоритета FIA, начинают гонку: стартовый рывок Аль-Аттии достоин оказаться во всех учебниках по автоспорту, ведь быстрее разогнаться вряд ли получится даже у истребителя. Фраза «уйти в точку» тут подходит наилучшим образом и не является гротеском.

Градуса добавляло и тот неоспоримый факт, что «Северный лес» был отнюдь не показательным выступлением, а самой настоящей битвой за очки, а короткие, чуть более 100 км спецучастки, превратили марафон в классическое ралли, где никто свои силы не считал — ехали сразу без раскачки и «на все деньги». Не удивлюсь, если любители истории и статистики признают эту Баху лучшей за всю историю гонок в России. Потому что она таковой и была.

Злое, агрессивное, пограничное с безумием прохождение виражей от Тапио Лауронена и высший пилотаж Нассера, мастерство которого не подвергнуть сомнению. Этим парням хлопал бы сам Себ, если бы нашел время прилететь в Карелию!

Отчаянное преследование первой двойки от Васильева и Прокопа, чей «Форд», кажется, ехал на пределе возможностей. И «Уши» Домзалы, как вишенка на торте. Именно такого пилотирования отчаянно не хватает нашим гонкам. На работу мастеров надо смотреть, и смотреть с почтением. Одна надежда: парней хватит на оба дня, и мы увидим еще один сумасшедший слалом. И сумасшедший финиш.

Чемпионат России такой россыпью мастеров пока похвастаться не может, поэтому берет эмоциями. Горящий прототип Бориса Гадасина, лежащий на крыше «Красный Дракон» BFCEC, летящая на трех цилиндрах к финишу «Газель» Егора Охотникова, и все-все-все. Такого разнообразия аварий и поломок, как на «Северном лесе» в 2018 году, не было ни на одной гонке Чемпионатов России. Не хватало только парочки гидроударов — речки и озера замерзли, зима на дворе!

Второй день гонки расставил всех по местам уже в первом СУ: Лауронен, к величайшему сожалению зрителей, оформил технический сход, открыв Аль-Аттии прямой путь на вершину подиума. Мартину Прокопу, пришедшему вторым, оставалось лишь кусать локти — как чех не бился, догнать катарца ему так и не удалось.

В мире есть несколько пилотов, способных сегодня составить Насеру конкуренцию, да и те, судя по всему, ищут себе новые команды (Peugeot Total объявила о самороспуске после Дакара-2018, но где продолжат свои карьеры Стефан Петерансель, Себастьен Лёб, Сириль Депре и Карлос «Эль Матадор» Сайнс пока неизвестно). Владимир Васильев добился почетной «бронзы», а Домзала, пробив колесо на четвертом СУ, попытки прекратил. А ведь в прошлом году он выиграл «Северный лес»!

А вот в чемпионате России судьба мест на подиуме решалась на последних километрах: Анастасия Нифонтова, уверенно шедшая на третье место в своем первом заезде, растеряла преимущества перед самым финишем. Насте оставалось чуть более шести километров до створа, когда тяжелый автомобиль сел на бруствер в одном из поворотов.

Растерянная и разочарованная пилотесса Toyota взяла всю вину на себя: «Я немного расслабилась, финиш был уже совсем рядом, задел был большой, вот и поплатилась за это. Машина села на днище, мы копали целый час. Сил нет и настроения тоже».

Самой эмоциональной борьбой ознаменовался итоговый слалом в категории «рейд-спорт»: флагманские «ГАЗели» до последнего бились с «Нивой» за первое место в классе и третью строчку в абсолюте, но уступили считанные минут.

— Быстрая, трехмерная, с короткими допами гонка. Для наших молодых пилотов, которые пришли в марафон из классического ралли — лучшая площадка для полноценного дебюта! Жаль, что не удалось сразу выиграть. Злее будут! Сезон только начинается, нас ждет серьезная проверка на «Африка ЭкоРэйс». Мы строим новые машины, экспериментируем с настройками подвесок и моторов Cummins, а ребята будут тренироваться: то, что простил снег, песок не простит. Мы ждем не подиумов, а первых мест, — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» итоги соревнований капитан команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин.

Снежная пыль, поднятая прототипами на «боевом шипе», осядет, и узкие лесные дорожки вернутся к своим истинным хозяевам, жителям гостеприимной Карелии. Вернутся до тех пор, пока в феврале 2019 года здесь вновь не раздастся надсадный, разрывающий сознание, полный истинной железной ярости рев настоящих гоночных моторов. И вновь поднимется клетчатый флаг «Северного леса».

22 февраля 2018
403


Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы