Баха «Северный Лес 2018»: зимнее сафари для принца

Однако «Северный лес» по традиции устраивают в Ленинградской области и Республике Карелия, где узкие и вертлявые лесные стежки, трамплины и подбросы, крутые повороты и обязательные сугробы превращают любую грунтовку в первосортный раллийный доп.

В этом году «попробовать русскую зиму на вкус» прибыла вся элита легкового зачета: Арон Домзала, Якуб Пшигонски, Мартин Прокоп и, конечно же, наследный принц ралли-рейдов Нассер Аль-Аттия. Противостоять им предстояло местным звездам, для которых снег и лед могли стать серьезным конкурентным преимуществом: наш Владимир Васильев на Mini, все еще хранящем память об X-Raid, и яростный финн Тапио Лауронен, на очень быстром Mitsubishi Pajero. Единственный снежный этап Кубка Мира такую публику вместе никогда не собирал, так что зрелище обещало быть стоящим.

Добавляло эмоций и то, что, вслед за интернациональным соревнованием, стартовал и наш домашний чемпионат, где разгорались свои интриги. Класс «рейд спорт» глобально обновился: нет, машины и команды остались прежние, а вот список претендентов на подиум полностью изменился. Так покинули «ГАЗ Рейд Спорт» многолетние лидеры братья Коструковы, на смену которым пришли раллийные пилоты Евгений Суховенко и Алексей Игнатов. Покинул рейды и легендарный пилот-тросовик (от слова «трос») Александр Потапов — теперь за рулем его «Нивы» едет Дмитрий Воронов.