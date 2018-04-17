Гонка «Золота Кагана»: грузовики пилотируют женщины

В минувшие выходные в астраханских песках прошел второй этап Чемпионата страны по ралли-рейдам «Золото Кагана- 2018». Астраханщина давно прочно вошла в календарь российских ралли-рейдов и даже несмотря на то, что в этом году не было соседних калмыцких степей и столицы российского буддизма Элисты, впечатления от этой трассы остаются самые положительные.
Это лабиринт степных дорог и обширные песочницы «Африка» и «Большой Брат». Коварные ловушки и изнуряющий марафон заставляющий любого почувствовать себя настоящим степняком. Протяженность двух спецучастков увеличилась на полсотни верст: 342 и 263 километра. «Каган» — испытание и для пилотов, и для штурманов, он славится своей тяжелой навигацией и умением за считанные секунды реагировать на ее изменения. Отсев спортсменов начался еще с административных и технических проверок: из 42 осталось 39 участников. За гонку сошло еще 10.
Временами дул шквальный ветер. Днем стояла привычная жара, а ранним утром и поздним вечером в степи было непривычно холодно. Да и знаменитый бархан «Большой Брат», культовое место «Кагана», за последние годы стал гораздо меньше. Может быть к лучшему, что контрольная точка теперь подальше от него и многотонные махины не штурмуют коварного «братана» в лоб. До сих пор жива память о том, как на этом участке сбили фотографа, а толпа журналистов металась между проносящимися гоночными аппаратами. Увы, неподготовленных к ралли-рейдам и недалеких представителей СМИ до сих пор хватает. На второй день гонки нашему пресс-экипажу «Соболя 4х4» пришлось спасать местных журналистов на «буханке». Те застряли прямо в гоночном канале за считанные минуты до подхода первой машины.
В гонке участвовало 39 экипажей. Такая цифра получилась благодаря массовому вхождению в «Золото Кагана» мотоциклистов, квадрациклистов и адептов «кибиток» — 14 экипажей. Когда-то это мероприятие пользовалось дикой популярностью у иностранцев. Сейчас кроме братьев- белорусов из МАЗ и дочерней ГАЗа ульяновско-китайской BFCEC Sport, никого уже не наблюдается. Кстати, последние благодаря опыту российских пилотов и штурманов заняли третье командное место.
Увы, этап чемпионата страны покидают и именитые российские спортсмены: так, к большому разочарованию болельщиков не было звездной пары Владимира Васильева и Константина Жильцова. К тому же несмотря на то, что гонка была посвящена памяти заслуженного российского гонщика Евгения Фирсова, его детище — команда ПЭК — участия в марафоне не принимала.
Теперь про более приятные сюрпризы. Камазовский черный капотник под управлением самого Эдуарда Николаева прошел все технические доработки и возглавил гонку. Теперь это не меланхоличное чудовище из «Безумного Макса», а динамичный агрегат, способный показать, что такое скорость на бездорожье. За что вполне заслуженно стал лакомым куском для фотографов и операторов. Вторым сюрпризом грузового зачета стал новый пилот знаменитой газовской «хлебовозки» Татьяна Елисеева. Теперь Таня первая и единственная в стране женщина — пилот гоночного грузовика.
Перед стартом Елисеева стеснительно призналась, что ей очень страшно, но она постарается преодолеть свой страх. А во время гонки появился короткий стишок: «Как стремительный бизон едет по полю 'Газон». Обычно меланхоличный «Садко 4х4» мало того, что показал скорость, так еще и на этой скорости с ходу штурмовал препятствия и совершал немыслимые кульбиты. У «Большого Брата» на резких подъемах и спусках «хлебовозка» совершила четыре прыжка подряд!
- Поначалу я нервничала из-за всяких «а вдруг» и «если»… Мне было действительно страшно. А потом я просто отдалась на волю машины. У нее есть желание двигаться вперед, и мы нашли общий язык: сама едет вперед, только руль держи. Самое главное, что сколько мы не прыгали, так ничего и не сломали, — заявиля Татьяна порталу «АвтоВзгляд» после гонки.
Кстати сказать, с прошлого года коллектив команды «Газ Рейд Спорт» изменился. Став чемпионами страны, полностью ушли в кросс безбашенные братья Коструковы, а на их место пришли парни из классического ралли: Евгений Суховенко, Алексей Игнатов, Иван Самарин, Дмитрий Чумак и Александр Дегаев, Александр Русанов и Алексей Мальцев. Последние составили экипаж нового газовского аппарата по прозвищу «Головастик», который был собран и испытан прямо накануне гонки.
Можно считать «Золото Кагана» своеобразной тренировкой перед «Шелковым путем», который традиционно пройдет в июле этого года в Китае. Что касается российского зачета, то пока под вопросом гонка в Крыму. Связано ли это с политикой или отсутствием средств — неизвестно.