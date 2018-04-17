Гонка «Золота Кагана»: грузовики пилотируют женщины

Это лабиринт степных дорог и обширные песочницы «Африка» и «Большой Брат». Коварные ловушки и изнуряющий марафон заставляющий любого почувствовать себя настоящим степняком. Протяженность двух спецучастков увеличилась на полсотни верст: 342 и 263 километра. «Каган» — испытание и для пилотов, и для штурманов, он славится своей тяжелой навигацией и умением за считанные секунды реагировать на ее изменения. Отсев спортсменов начался еще с административных и технических проверок: из 42 осталось 39 участников. За гонку сошло еще 10.

Временами дул шквальный ветер. Днем стояла привычная жара, а ранним утром и поздним вечером в степи было непривычно холодно. Да и знаменитый бархан «Большой Брат», культовое место «Кагана», за последние годы стал гораздо меньше. Может быть к лучшему, что контрольная точка теперь подальше от него и многотонные махины не штурмуют коварного «братана» в лоб. До сих пор жива память о том, как на этом участке сбили фотографа, а толпа журналистов металась между проносящимися гоночными аппаратами. Увы, неподготовленных к ралли-рейдам и недалеких представителей СМИ до сих пор хватает. На второй день гонки нашему пресс-экипажу «Соболя 4х4» пришлось спасать местных журналистов на «буханке». Те застряли прямо в гоночном канале за считанные минуты до подхода первой машины.