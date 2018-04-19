Объявлена дата премьеры нового спорткара Volkswagen I. D. R Pikes Peak

Представят Volkswagen I. D. R Pikes Peak 22 апреля, а 24 июня этот автомобиль примет участие в в «гонке в облака» — подъеме на американскую гору Пайкс Пик. Уже известно, что за руль электрокара сядет трехкратный победитель «Пайкс-Пика» и двукратный чемпион «24 часа Ле-Мана» Роман Дюма.

Технических подробностей о новинке на сегодняшний день нет. По предварительным данным, спортпрототип, над которым трудились подразделения Volkswagen R и Volkswagen Motorsport, оснащен инновационными аккумуляторными батареями. О двигателе пока ничего неизвестно.

На грядущей «гонке в облака» новому Volkswagen I. D. R Pikes Peak предстоит побить рекорд латвийского электромобиля Drive eO PP100. Этой машине удалось преодолеть 19,99-километровую трассу с 156 поворотами за 8 минут и 57,118 секунд.

К слову сказать, лучшее время, которое на горе Пайкс-Пик продемонстрировал Роман Дюма, составляет 8 минут и 51,445 секунды.