В России появилась новая гоночная серия на отечественных болидах

Гоночный день DK Racing Cup состоит из тренировочных заездов, квалификации, двух коротких «хитов» по пять кругов и финальной двадцатиминутной гонки. Фавориты прошедшего состязания определились практически сразу — ими стали Олег Чеботарев и Константин Духанин. Судьба автогонщиков решилась лишь во время последнего заезда — Чеботарев поставил best lap, получил бонусный бал и обошел соперника в итоговом протоколе.

Принять участие в DK Racing Cup можно как на своем автомобиле, так и на арендованном. Прокатная машина на один этап предлагается за 100 000 рублей. Кстати, о суммах. Интересно, что технический бюджет российского чемпионата не превышает 150 000 рублей. Автогонщики платят 50 000 целковых за автовоз, еще 75 000 — стартовые взносы и 30 000 — за техническое обслуживание и бензин АИ-98.

Для сравнения другие соревнования с аналогичными параметрами обходятся пилотам в разы дороже — участники вносят по 300 000 — 500 000 рублей за каждый этап.