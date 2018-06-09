Чем порадует и огорчит ралли-марафон «Шелковый путь-2018»

На старте «Шелкового пути» соберутся профессиональные команды и именитые гонщики, имеющие за своими плечами множество побед. Большинство участников не понаслышке знает о том, что российско-китайский марафон представляет собой изнуряющее испытание. Однако в числе претендентов на победу в этом году и те, кто выйдет на трассу впервые.

В число дебютантов входит, к примеру, испанский автогонщик Нани Рома, который выступит на спортпрототипе MINI за команду X-raid. Его партнером станет небезызвестный Язид Аль-Раджи. Им предстоит сразиться с российским пилотом Владимиров Васильевым, выбравшим машину той же марки.

Честь нашей страны также будут защищать обладатель Кубка мира FIA в зачете Т2 Андрей Рудской и победитель «Дакара-2017» Сергей Карякин (классификация — квадроциклы). Фаворитом же грядущего марафона считается, увы, не россиянин, а катарец Нассер Аль-Аттия. Он, кстати сказать, сменил свой Volkswagen на Toyota Hilux.

За высокие места поборются также китаец Хан Вэй из команды Geely и британец Гарри Хант. Последний выступит на Peugeot 3008, хотя, как известно, заводская команда Peugeot Sport больше не принимает участия в ралли-рейдах. Безусловно, без внимания не останутся и марафонцы на моноприводных багги.

Что же до грузового зачета, то здесь основной костяк составят машины «КАМАЗ-мастер» — одна с газодизельной силовой установкой, остальные пять на тяжелом топливе. На старт «Шелкового пути» выйдут и представители другого отечественного автостроителя — команда «ГАЗ Рейд Спорт». Россиянам будут противостоять очень сильные соперники. В том числе голланды Мартин ван дер Бринк и Герт Хусин и японец Терухито Сугавара.