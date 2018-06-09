Чем порадует и огорчит ралли-марафон «Шелковый путь-2018»

В преддверии восьмого по счету марафона руководитель проекта Владимир Чагин раскрыл составы команд, а также рассказал о трассе, которую предстоит преодолеть пилотам в погоне за победой.
Максим Строкер

Ралли-марафон «Шелковый путь» по праву считается одним из самых захватывающих событий в автоспорте, вызывающих интерес автолюбителей всех возрастов. В прошлом году участники состязания стартовали в Москве и финишировали в Сиане, а в нынешнем — они проедут по трассам Евразии в обратном направлении.

Финальные технические и административные проверки пройдут 13 и 14 июля. А уже 15 июля во время торжественной церемонии в Сиане будет дан официальный старт «Шелкового пути-2018». Двухнедельный марафон состоит из 10 этапов, 5 из которых пролегают в Китае и 5 — в России. Маршрут «Шелкового пути» простирается сквозь пустыни, горы, реки ущелья, песчаные дюны. Сложная трасса готовит участникам и множество искусственных ловушек, норовящих выбить из седла самых опытных пилотов в мире.

Перевести дух марафонцам удастся лишь 22 июля. Тех, кто справится с азиатским маршрутом и преодолеет бескрайнюю пустыню Гоби, ждут целых два «выходных» дня в Астрахани. В одном из крупнейших южных городов нашей Родины пилоты смогут восстановить свои силы и подготовиться ко второй части рейда.

Здесь на бивуаке участников ралли уже будут ждать топливозаправщики «Газпромнефть», чтобы пополнить баки дизельным топливом и бензином «ОПТИ». Как и прошлом году, официальным заправщик гонки — сеть АЗС «Газпромнефть». На протяжении российской части марафона прототипы будут заправлять топливом «ОПТИ» и «Дизель ОПТИ», прошедшими испытания как независимых лабораторий, так и сибирских морозов.

К слову сказать, его же использовали в седьмом «Шелковом пути». Любопытно, что согласно результатам финишной экспертизы, топливные системы машин остались в превосходном состоянии. И это в условиях экстремального маршрута, насчитывающего свыше 10 000 километров!

Немного цифр. Общая дистанция «Шелкового пути-2018» составит 5947 километров — 3348 км в Поднебесной и 2599 км в России. На спецучастки приходится больше половины, а именно 53,2% и 3164 км. Если сравнивать новый маршрут с прошлогодним, их доля по отношению ко всей трассе подросла на 10,6%.

На старте «Шелкового пути» соберутся профессиональные команды и именитые гонщики, имеющие за своими плечами множество побед. Большинство участников не понаслышке знает о том, что российско-китайский марафон представляет собой изнуряющее испытание. Однако в числе претендентов на победу в этом году и те, кто выйдет на трассу впервые.

В число дебютантов входит, к примеру, испанский автогонщик Нани Рома, который выступит на спортпрототипе MINI за команду X-raid. Его партнером станет небезызвестный Язид Аль-Раджи. Им предстоит сразиться с российским пилотом Владимиров Васильевым, выбравшим машину той же марки.

Честь нашей страны также будут защищать обладатель Кубка мира FIA в зачете Т2 Андрей Рудской и победитель «Дакара-2017» Сергей Карякин (классификация — квадроциклы). Фаворитом же грядущего марафона считается, увы, не россиянин, а катарец Нассер Аль-Аттия. Он, кстати сказать, сменил свой Volkswagen на Toyota Hilux.

За высокие места поборются также китаец Хан Вэй из команды Geely и британец Гарри Хант. Последний выступит на Peugeot 3008, хотя, как известно, заводская команда Peugeot Sport больше не принимает участия в ралли-рейдах. Безусловно, без внимания не останутся и марафонцы на моноприводных багги.

Что же до грузового зачета, то здесь основной костяк составят машины «КАМАЗ-мастер» — одна с газодизельной силовой установкой, остальные пять на тяжелом топливе. На старт «Шелкового пути» выйдут и представители другого отечественного автостроителя — команда «ГАЗ Рейд Спорт». Россиянам будут противостоять очень сильные соперники. В том числе голланды Мартин ван дер Бринк и Герт Хусин и японец Терухито Сугавара.

АЗС, бензин, дизельное топливо
9 июня 2018
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