Bentley Bentayga готов поставить рекорд на Пайкс-Пик

Знаменитая автогонка на горе Пайкс-Пик пройдет уже в 96 раз. Регламент мероприятия допускает лишь незначительные изменения автомобиля. Поэтому был только усилен каркас безопасности, установлены система пожаротушения и гоночное кресло для пилота. А так же удалось снизить массу роскошного внедорожника на 300 кг благодаря демонтажу внутренностей салона.

Под капотом подготовленного Bentley Bentayga скрывается мотор W12 с отдачей в 600 «лошадей» и крутящим моментом 900 Нм.

Длина трассы на Пайкс-Пик — 19 988 метров с перепадом высоты почти в 1,5 тыс. м. От старта до финиша участников ждут 156 коварных поворотов: трек представляет собой горный серпантин. Не зря эта автогонка получила неофициальное название «Гонка в облаках».

Инженеры марки рассчитали: чтобы добиться успеха, пилоту необходимо держать среднюю скорость 96,5 км/ч. С этой непростой задачей обещает справиться Рис Миллен. Он уже стал двукратным победителем «Пайкс-Пик». Несмотря на тщательную подготовку, предугадать всё невозможно: погода, как всегда, оставляет за собой право на сюрпризы.