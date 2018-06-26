Китайские Dongfeng умеют не только ездить, но и плавать

Состязание состояло из 11 этапов. Во время этой парусной гонки Dongfeng Race Team семь раз восходила на пьедестал. Нестандартная тактика помогла команде стать первой: на последнем этапе капитан принял решение идти прибрежным маршрутом, рискуя потерять время. Но паруса поймали попутный ветер, не оставив шанса соперникам.

Volvo Ocean Race — одна из самых продолжительных регат. Она стартовала в Аликанте еще в прошлом году и длилась около 9-и месяцев. Обогнув земной шар, экипажи под парусом прошли более 45 000 морских миль, увидев 4 океана и 11 городов на 5 континентах. Команды побывали в водах Испании, Португалии, Южной Африки, Австралии, Китая, Новой Зеландии, Бразилии, США, Великобритании, Швеции и Голландии.

Участие в таких соревнованиях — это отличный способ привлечь внимание публики к марке, найти дорогу на новые рынки и обрести больше поклонников. Поэтому компания не упускает случая засветиться в подобных мероприятиях мирового масштаба: Dongfeng Motor уже участвовала в Volvo Ocean Race в 2014—2015 годах, гонялась в ралли «Дакар», а так же выступает титульным спонсором теннисного турнира WTA Dongfeng Wuhan Open.