Китайские Dongfeng умеют не только ездить, но и плавать

В Гааге финишировала 13-я кругосветная регата Volvo Ocean Race. Впервые за всю историю гонки победителем стала китайская команда — экипаж автопроизводителя Dongfeng Race Team набрал 73 очка.
Светлана Ермолаева

Состязание состояло из 11 этапов. Во время этой парусной гонки Dongfeng Race Team семь раз восходила на пьедестал. Нестандартная тактика помогла команде стать первой: на последнем этапе капитан принял решение идти прибрежным маршрутом, рискуя потерять время. Но паруса поймали попутный ветер, не оставив шанса соперникам.

Volvo Ocean Race — одна из самых продолжительных регат. Она стартовала в Аликанте еще в прошлом году и длилась около 9-и месяцев. Обогнув земной шар, экипажи под парусом прошли более 45 000 морских миль, увидев 4 океана и 11 городов на 5 континентах. Команды побывали в водах Испании, Португалии, Южной Африки, Австралии, Китая, Новой Зеландии, Бразилии, США, Великобритании, Швеции и Голландии.

Участие в таких соревнованиях — это отличный способ привлечь внимание публики к марке, найти дорогу на новые рынки и обрести больше поклонников. Поэтому компания не упускает случая засветиться в подобных мероприятиях мирового масштаба: Dongfeng Motor уже участвовала в Volvo Ocean Race в 2014—2015 годах, гонялась в ралли «Дакар», а так же выступает титульным спонсором теннисного турнира WTA Dongfeng Wuhan Open.

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26 июня 2018
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