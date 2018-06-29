Новый Porsche побил все рекорды «Северной петли»

Фото: Porsche
Гоночный прототип Porsche 919 Hybrid Evo, за штурвалом которого был Тимо Бернхард, побил абсолютный рекорд 35-летней давности. Немец смог пройти «Северную петлю» знаменитого Нюрбургринга — трассу длиной 20,8 километра, которую прозвали «зеленым адом» — за 5 минут и 19,55 секунды. Безусловно, это важное событие войдет в историю спортивного подразделения марки.
Светлана Ермолаева

Nordschleife по праву считается самой сложной кольцевой трассой в мире. Она проходит через лесистую и извилистую местность, представляя реальную опасность даже для непревзойденных профессионалов. До настоящего времени рекордом на «Северной петле» считался заезд, совершенный Штефаном Беллофом в мае 1983 года. Тогда пилот преодолел «зеленый ад» на Porsche 956 за 6 минут и 11,13 секунды.

Напомним, что впервые Porsche 919 Hybrid Evo штутгартцы показали в апреле нынешнего года. Спортпрототип «вооружен» четырехцилиндровым бензиновым двигателем в 720 л. с. и электромотором, плюсующим к мощности силовой установки еще 439 «лошадей». По сравнению с обычным 919 Hybrid без шильдика Evo рекордсмен «Северной петли» на 850 килограммов легче, а его прижимная сила более чем на 50% выше.

В планах заводской команды Porsche — выступить на 919 Hybrid Evo на 25-часовом VW Fun Cup в Бельгии, который пройдет с 6 по 8 июля. Кроме того, автомобиль привезут на Фестиваль скорости в Гудвуде — выставка будет принимать посетителей с 12 по 15 июля.

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29 июня 2018
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