Победитель гонки «24 часа Ле-Мана» Роман Русинов собрал гоночный болид

Гонщик собирается стартовать в REC в составе экипажа RScar motorsport на болиде под тем же номером 26, что и в «24 часа Ле-Мана» в команде G-Drive Racing. Кстати, Shortcut — это российский проект компании DK Racing, который выпускается в виде комплекта для сборки: покупаешь, собираешь и пожалуй за штурвал участвовать в соревнованиях.

Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» Роман Русинов, свой Shortcut он купил еще весной. А после победы в «24 часа Ле-Мана» заключил пари с основателем DK Racing, что соберет этот автомобиль за 4 рабочих дня или 32 часа и успеет на четырехчасовую гонку. Чемпион признался:

По ходу сборки мне пришлось немного повозится с герметиком и заклепками и решить пару сложных моментов, но все-таки удалось выиграть спор, и поэтому мы с моим Shortcut ждем всех гостей на трассе Moscow Raceway, — прокомментировал подготовку к марафону Роман Русинов.

Напомним, что через после победы экипажа G-Drive Racing в «24 часа Ле-Мана 2018», комиссия провела техническую проверку и нашла изменения в конструкции заправочной машины на пит-лэйне. Как уже писал портал «АвтоВзгляд», экипаж дисквалифицировали, но команда собиралась подавать апелляцию.