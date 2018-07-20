«Шелковый путь-2018»: гонщики бьются, машины горят и тонут

Фото avtovzglyad.ru
В Астрахани жарко в прямом и переносном смысле слова — термометры показывают сильно сильно за +30, а уровень накала забот организаторов и участников гонки измерить вряд ли можно. Шутка ли: еще до старта гонки пелотон чуть не лишился двух спортсменов!
Артем Орлов

Катарец Нассер Аль-Аттия практически разложил Toyota Fortuner во время промо-мероприятий, а у гонщика Андрея Рудского из-за проблем с аккумулятором загорелся его прототип! Тушить машину пришлось всем миром — помог только гоночный грузовик МАЗ, на буксире утащивший горящую машину в болото, где и удалось погасить пламя.

Безумие и проверки

И ведь все это происходит еще до торжественного старт марафона, который запланирован на 20 июля. За день до этого все — от гоночных команд до журналистов — проходят обязательные проверки, инструктажи и прочие обязательные для соревнований такого толка процедуры.

Напомним, что марафон «Шелковый путь-2018» стартовал 20 июля в Астрахани. К финишу гонки 27 июля на Красной площади в Москве участникам предстоит проехать более 3500 «боевых» километров по Астраханской, Волгоградской, Липецкой, Тульской и Московской областям и Республике Калмыкия. Не все, повторимся, идет гладко.

Фото avtovzglyad.ru

Медийные страдания

Например, чтобы аккредитоваться прессе, необходимо получить бейдж Media. Его выдают в здании Астраханского государственного театра оперы и балета, но чтобы попасть туда, надо предъявить охраннику на входе… бейдж Media. Рвать эти порочные круги оргкомитету приходится в ручном режиме, что вносит свою долю безумия в и без того кипящий интернациональный гоночный муравейник.

Буквально у стен театра, который на уик-энд из храма культуры превратился в место служения гоночным богам, проходят технические проверки гоночной техники. Рыча моторами, проползают друг за другом гигантские гоночные грузовики и миниатюрные вездеходы, легковые прототипы и пресс-кары, которые в классификацию ралли не попадут, но поедут по тем же дорогам, что и боевые экипажи.

Сервис-парк «Шелкового пути» разбит на астраханском стадионе Центральный, так что все неравнодушные к гоночным машинам жители и гости города могут наблюдать за работой механикой своими глазами. Впрочем, даже если вам все-равно на автоспорт, то от него в ближайшие несколько дней никуда не деться.

Астрахань в буквальном смысле живет марафоном — в городском трафике снуют гоночные машины, гостиницы забиты участниками, а парковки уставлены служебными автомобилями организаторов гонки.

ГАЗ за нас

Но в центре внимания, конечно, участники. Взгляды прикованы к команде «КАМАЗ-мастер», которая будет бороться за победу в зачете грузовиков с «МАЗ-СпортАвто» и «ГАЗ Рейд Спорт».

Газовская команда, к слову, единственная, кто выставляет отечественные автомобили не только в категории грузовиков, но и в классе легковых внедорожников. Подготовленные «ГАЗ Рейд Спорт» полноприводные «Соболи» уже доказали, что способны на равных бороться с прототипами MINI, Peugeot, Toyota и другими именитыми марками. А в 2018 году на «Шелковом пути» поедет второе поколение газовских гоночных машин, в которых учтен накопленный за предыдущие старты опыт. Доработанная конструкция «Соболей» обещает преподнести в 2018 году сюрпризы — приятные для «ГАЗ Рейд Спорт» и не очень для их соперников.

Фото avtovzglyad.ru

Ну, а среди них немало легенд мировых ралли-рейдов — двукратный победитель легендарного Dakar катарец Нассер Аль-Аттия, быстрый британец Гарри Хант и опытный француз Матье Серрадори. Полный список участников, правда, отчего-то организаторы назовут лишь на торжественной церемонии старта, поэтому к этим именам могут добавиться и другие знаковые для ралли-рейдов пилоты.

Мотоциклисты пересаживаются на авто

Но уже сейчас точно известно, что российским болельщикам будет за кого поболеть — это и команды «ГАЗ Рейд Спорт» и «КАМАЗ-мастер» в полном составе, и мотогонщица Анастасия Нифонтова, пересевшая в этот раз за руль Toyota Land Cruiser категории T2, и победитель Dakar в зачете ATV Сергей Карякин, севший на вездеход класса T3, и множество других россиян в различных категориях «Шелкового пути».

Кому улыбнется удача — станет ясно уже 21 июля, когда в ралли-марафоне пройдет первый гоночный день. И уже он вполне может повлиять на расклад сил в «Шелковом пути-2018».

бездорожье, автоспорт, гонки, большегрузы, коммерческий транспорт
20 июля 2018
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