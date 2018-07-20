«Шелковый путь-2018»: гонщики бьются, машины горят и тонут

Катарец Нассер Аль-Аттия практически разложил Toyota Fortuner во время промо-мероприятий, а у гонщика Андрея Рудского из-за проблем с аккумулятором загорелся его прототип! Тушить машину пришлось всем миром — помог только гоночный грузовик МАЗ, на буксире утащивший горящую машину в болото, где и удалось погасить пламя.

Безумие и проверки

И ведь все это происходит еще до торжественного старт марафона, который запланирован на 20 июля. За день до этого все — от гоночных команд до журналистов — проходят обязательные проверки, инструктажи и прочие обязательные для соревнований такого толка процедуры.

Напомним, что марафон «Шелковый путь-2018» стартовал 20 июля в Астрахани. К финишу гонки 27 июля на Красной площади в Москве участникам предстоит проехать более 3500 «боевых» километров по Астраханской, Волгоградской, Липецкой, Тульской и Московской областям и Республике Калмыкия. Не все, повторимся, идет гладко.