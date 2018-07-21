«Шелковый путь-2018»: обнимашки с губернатором

Утро началось у стен Астраханского государственного театра оперы и балета с технической комиссии для ряда пилотов, которые не успели пройти ее накануне. Прошедший в четверг вечером ливень и гроза, бушевавшие всю ночь, вызвали радость у местных жителей, которые не видели дождя с начала лета, но заставили поработать механиков гоночных команд. Сильный ветер повалил часть палаток в сервис-парке на стадионе города, а дождь превратил лагерь гоночных автомобилей в озеро, которому позавидовали бы и спортивные катера. Но вышедшее солнце быстро навело порядок — на 30-градусной жаре лужи исчезали буквально на глазах.
Но то жарой было для кого угодно, только не для местных жителей и тем более не для пилотов из Катара и Саудовской Аравии. Первые активно наводили лоск на площади, где готовился старт гонки, а вторые шутили, что для них астраханские +30 равносильны прохладе, ведь на родном Аравийском полуострове сейчас немыслимые для нас +53.