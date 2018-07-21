«Шелковый путь-2018»: обнимашки с губернатором

От слов — к делу

Впрочем, прежде чем отправиться за руль гоночных машин, пилотам, коих «Шелковый путь» собрал аж из 24 стран мира, пришлось пройти необходимые формальности. Обязательный брифинг и прием у губернатора предваряли активную фазу работ с машинами в преддверие старта.

Журналисты, правда, тоже не избежали своего брифинга. Организаторы ралли-марафона рассказали о требованиях безопасности и правилах работы для аккредитованных медиа, которые собираются выезжать на трассу. Если коротко, то ралли-рейдовая мантра звучит примерно так «Скорость не превышать. Телевизионщикам не мешать. На трассу под гоночные машины не бросаться».

Как принята и понята была информация прессой — покажет день завтрашний, когда 21 июля стартует 311-километровый кольцевой спецучасток «Астрахань-Астрахань», который и будет первым боевым испытанием для 26 экипажей на внедорожниках и 17 экипажей грузовиков.

От длинноногих моделей — к суровым механикам

Вечер пятницы в Астрахани точно не был томным. Как минимум из-за того, что конец рабочей недели был отмечен шумными торжествами в центре города, где тысячи горожан и гостей города, а также сотни журналистов и официальных лиц отправляли в дальнюю и непростую дорогу раллистов.