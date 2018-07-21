«Шелковый путь-2018»: обнимашки с губернатором

Из кольцевых гонок в ралли-рейды? Легко! Это подтверждает на своем примере Иван Самарин из «ГАЗ Рейд Спорт».
То, к чему готовились целый год почти полсотни гоночный экипажей, наконец-то случилось — в Астрахани 20 июля был дан торжественный старт ралли «Шелковый путь-2018»! Но то вечером, а до того был целый день.
Артем Орлов

Утро началось у стен Астраханского государственного театра оперы и балета с технической комиссии для ряда пилотов, которые не успели пройти ее накануне. Прошедший в четверг вечером ливень и гроза, бушевавшие всю ночь, вызвали радость у местных жителей, которые не видели дождя с начала лета, но заставили поработать механиков гоночных команд. Сильный ветер повалил часть палаток в сервис-парке на стадионе города, а дождь превратил лагерь гоночных автомобилей в озеро, которому позавидовали бы и спортивные катера. Но вышедшее солнце быстро навело порядок — на 30-градусной жаре лужи исчезали буквально на глазах.

Но то жарой было для кого угодно, только не для местных жителей и тем более не для пилотов из Катара и Саудовской Аравии. Первые активно наводили лоск на площади, где готовился старт гонки, а вторые шутили, что для них астраханские +30 равносильны прохладе, ведь на родном Аравийском полуострове сейчас немыслимые для нас +53.

  • Фактические серийные грузовики ГАЗ в одном ряду с серьёзными гоночными Hino, Renault и МАЗ.
  • «Синяя армада» стоит особняком даже в закрытом парке.

От слов — к делу

Впрочем, прежде чем отправиться за руль гоночных машин, пилотам, коих «Шелковый путь» собрал аж из 24 стран мира, пришлось пройти необходимые формальности. Обязательный брифинг и прием у губернатора предваряли активную фазу работ с машинами в преддверие старта.

Журналисты, правда, тоже не избежали своего брифинга. Организаторы ралли-марафона рассказали о требованиях безопасности и правилах работы для аккредитованных медиа, которые собираются выезжать на трассу. Если коротко, то ралли-рейдовая мантра звучит примерно так «Скорость не превышать. Телевизионщикам не мешать. На трассу под гоночные машины не бросаться».

Как принята и понята была информация прессой — покажет день завтрашний, когда 21 июля стартует 311-километровый кольцевой спецучасток «Астрахань-Астрахань», который и будет первым боевым испытанием для 26 экипажей на внедорожниках и 17 экипажей грузовиков.

От длинноногих моделей — к суровым механикам

Вечер пятницы в Астрахани точно не был томным. Как минимум из-за того, что конец рабочей недели был отмечен шумными торжествами в центре города, где тысячи горожан и гостей города, а также сотни журналистов и официальных лиц отправляли в дальнюю и непростую дорогу раллистов.

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Сценарий был прост — торжественный проезд через стартовую арку, протокольное фото с руководством гонки, губернатором Астраханской области Александром Жилкиным (отчего-то своими объятиями удостоил он далеко не всех участников «Шелкового пути») и моделями, а затем, в сопровождении реплик ведущего и искренних бурных оваций зрителей, возвращение в сервис-парк для подготовки к старту.

Публика, как говорится, неистовствовала при виде любой машины в стартовой арке. Горячо приветствовали иностранных пилотов и особо тепло — россиян. Отдельным поводом для восторга был высший пилотаж гонщиков на грузовиках, которые в миллиметрах проезжали от стенок арки, выезжая на подиум. Конечно, радовались легендарной команде «КАМАЗ-мастер» и восторгались экипажами «ГАЗ Рейд Спорт» — всегда приятно видеть в гоночном обличье прекрасно знакомые «Соболи» и «Садко», которые в практически заводском виде участвуют в изнуряющих гонках по бездорожью!

Ну и отдельных оваций удостоили француза Фредерика Шовиньи, который на русском языке обратился ко всем присутствующим на площади — организаторов поблагодарил за гонку, зрителям выразил признательность за поддержку, а России в целом сказал спасибо за президента Владимира Путина. Было внезапно слышать такое на старте ралли-марафона, но ревущей толпе все понравилось.

Грузовики «КАМАЗ-мастер» в представлении не нуждаются.

И несмотря на то, что в объятиях моделей, длина ног которых оказывалась порой выше иных стартующих в гонке багги, побывали все экипажи, ближе им были все-такие родные механики. Под прицелами сотен фото и телекамер, конечно, находится приятно — а ведь прямую интернет-трансляцию вели в том числе и с кружившего над площадью вертолета! — но уютный полумрак сервисной зоны под треск инструментов и мерный рокот бензогенераторов все же спокойнее.

Самое сложное только начинается

Все потому, что пути назад уже нет и все торжества остались позади. Впереди самая безумная в жизни экипажей неделя, где каждый день — маленькое сражение с соперниками, с природой, с удачей и с самим собой за право оставаться участником «Шелкового пути». А потому, сегодня механики и команды работают допоздна, чтобы завтра с утра их пилоты отправились в гонку. Там уже от экипажей будет зависеть, смогут ли спать их механики или же о сне придётся забыть до финиша марафона…

бездорожье, автоспорт, гонки
21 июля 2018
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