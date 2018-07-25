«Шелковый путь-2018»: МАЗ здесь не стояло!

Никто не мог и предположить, что остановленный из-за дождя третий этап приведет к потере сразу четырех грузовиков. И дело не в технических проблемах.

Команда «МАЗ-СпортАвто» сочла некорректным решение организаторов сделать зачет по контрольной точке CP1, что сыграло на руку «КАМАЗ-мастер».

В итоге белорусский коллектив по решению руководства в знак протеста снялся с гонки и во вторник алые грузовики отправились не на очередной спецучасток, а на родину…

МАЗ выбил из гонки

При этом по неофициальной версии пилот и руководитель команды Сергей Вязович остался недоволен тем, что его, застрявшего в грязи в понедельник, не стал выдергивать экипаж Сергея Куприянова — этот шаг показался гонщику проявлением нечестной борьбы.

Правда, при этом белорусский грузовик из распутицы вызволил Антон Шибалов, которого в «КАМАЗ-мастер» специально направили на помощь Вязовичу. Впрочем, Сергей засел в грязи и во второй раз, но уже после того, как вытянул российский грузовик.