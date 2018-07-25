«Шелковый путь-2018»: МАЗ здесь не стояло!

Штурмующий дюны «ГАЗон» — зрелище впечатляющее и незабываемое
«Шелковый путь-2018» неустанно продолжает удивлять — если не погода, так участники подкидывают внезапные сюрпризы. Причем не только болельщикам, но и друг другу. Четвертый этап гонки не стал исключением.
Артем Орлов

Никто не мог и предположить, что остановленный из-за дождя третий этап приведет к потере сразу четырех грузовиков. И дело не в технических проблемах.

Команда «МАЗ-СпортАвто» сочла некорректным решение организаторов сделать зачет по контрольной точке CP1, что сыграло на руку «КАМАЗ-мастер».

В итоге белорусский коллектив по решению руководства в знак протеста снялся с гонки и во вторник алые грузовики отправились не на очередной спецучасток, а на родину…

МАЗ выбил из гонки

При этом по неофициальной версии пилот и руководитель команды Сергей Вязович остался недоволен тем, что его, застрявшего в грязи в понедельник, не стал выдергивать экипаж Сергея Куприянова — этот шаг показался гонщику проявлением нечестной борьбы.

Правда, при этом белорусский грузовик из распутицы вызволил Антон Шибалов, которого в «КАМАЗ-мастер» специально направили на помощь Вязовичу. Впрочем, Сергей засел в грязи и во второй раз, но уже после того, как вытянул российский грузовик.

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Бездорожники не могут ехать без проблем

Дождь так и не пошел, но и без этого было полно событий, повлиявших на расстановку сил в гонке. Новый лидер «Шелкового пути» Гарри Хант сначала получил 10-минутный штраф за выезд на вторую половину марафонского этапа накануне без запасных колес, что запрещено правилами, а потом началось!

Сначала британец потерял несколько часов из-за поломки передней левой подвески, а за пару десятков километров до финиша на его багги Peugeot упало давление масла в двигателе — грузовик техподдержки выручил в обоих случаях, но лидерство в гонке ушло с огромным отставанием от соперников.

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В итоге в лидеры гонки вышел араб Язид Аль-Раджи, ровно проводящий все спецучастки. а его напарник по MINI испанец Нани Рома потерял время из-за ошибок в навигации.

Победитель вторника француз Маттьё Серрадори идет в общем зачете вторым, а третье место занимает Нассер Аль-Аттия.

И снова у катарца не все хорошо! Отремонтированный накануне полноприводный пикап Toyota Hilux снова стал переднеприводным — запчастей мало, нового дифференциала нет вовсе и пилот уже всерьез говорит о возможном сходе. И это при том, что его отставание от лидера меньше часа, но вот технические проблемы… Ну, кто там говорил про надежность «Тойоты»?

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«Соболь» без моста

Команда «ГАЗ Рейд Спорт» смогла довести до финиша без проблем на сей раз только три машины. Болеслав Левицкий и Михаил Шкляев на «Садко Next» спокойно провели день, «Соболь» Александра Русанова также легко преодолел трассу. Чего не скажешь об Иване Самарине — второй газовский внедорожник добрался до сервис-парка только в ночи и не без помощи грузовика технической помощи, выезжавшего на трассу к экипажу.

Все потому, что пилот оказался слишком быстр на неровном участке и оторвал у машины мост, преодолевая дистанцию.

У девушек победы, у грузовиков — стабильность

В категории T2 россиянка Анастасия Нифонтова очередной победой на спецучастке укрепила свое лидерство в классе, а в T3 российский дуэт Марии Опариной и Таисии Штаневой смог не только выиграть день, но и вновь вернуть себе первую строчку в протоколах по итогам прошедших этапов.

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Среди грузовиков после снятия с гонки пилотов МАЗ точно нет равных «КАМАЗ-мастер» — Дмитрий Сотников сохранил лидерство, несмотря на технические проблемы под финш спецучастка, а Айрат Мардеев из-за неполадок и потерянного на их устранении времени отдал второе место в общем зачете Андрею Каргинову.

У «ГАЗ Рейд Спорт» все относительно неплохо, потому что Андрей Русанов — 7-й в классе T1, хотя Иван Самарин провалился из-за своей ошибки очень далеко. В T4 Михаил Шкляев идет 8-м, а Болислав Левицкий — 9-й.

Самый длинный день

Пятый спецучасток отведет караван «Шелкового пути» из Астрахани в Волгоград и эти будет 444 километра боевой дистанции и общая протяженность дня в 538 километров сделают среду самым длинным днем всей гонки 2018 года. А если вспомнить, сколько сюрпризов преподносили и более короткие отрезки, то от путешествия в Город-Герой можно ждать многого.

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25 июля 2018
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